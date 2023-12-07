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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Минском районе

Колготы H&MКолготы H&M

10 р.

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Колготы H&M

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Тапочки-носки 11,5смТапочки-носки 11,5см

8 р.

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Тапочки-носки 11,5см

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Вещи на девочку Вещи на девочку

Бесплатно

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Вещи на девочку

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки-зайчики.Пинетки-зайчики.

15 р.

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Пинетки-зайчики.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда для детейОдежда для детей

25 р.

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Одежда для детей

50 - 56 (1-2 месяца)

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колготки колготки

0.50 р.

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колготки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Лосины 1-3 месЛосины 1-3 мес

30 р.

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Лосины 1-3 мес

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Набор носочковНабор носочков

6 р.

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Набор носочков

68 - 74 (6-8 месяцев)

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ПинеткиПинетки

15 р.

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Пинетки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Вязаные пинетки Вязаные пинетки

3 р.

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Вязаные пинетки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Леггинсы штанишки лосины Леггинсы штанишки лосины

2 р.

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Леггинсы штанишки лосины

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Детские носочки Детские носочки

Договорная

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Детские носочки

68 - 74 (6-8 месяцев)

ПинеткиПинетки

8 р.

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Пинетки

68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки Носочки

5 р.

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Носочки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носки для новорождённых Носки для новорождённых

0.50 р.

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Носки для новорождённых

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Пинетки Пинетки

8 р.

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Пинетки

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Пинетки и рукавички для новорожденной девочкиПинетки и рукавички для новорожденной девочки

3 р.

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Пинетки и рукавички для новорожденной девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Носки цараполки пинеткиНоски цараполки пинетки

2 р.

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Носки цараполки пинетки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Шапочки и носочки для самых маленьких Шапочки и носочки для самых маленьких

15 р.

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Шапочки и носочки для самых маленьких

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки для новорожденногоПинетки для новорожденного

10 р.

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Пинетки для новорожденного

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Легинсы Легинсы

Договорная

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Легинсы

62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготочки для фотосессииКолготочки для фотосессии

10 р.

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Колготочки для фотосессии

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Леггинсы Zara,80 см.Леггинсы Zara,80 см.

15 р.

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Леггинсы Zara,80 см.

74 - 80 (8-12 месяцев)

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НоскиНоски

17 р.

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Носки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Пинетки и чепчик.Пинетки и чепчик.

15 р.

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Пинетки и чепчик.

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Штанишки для девочки Штанишки для девочки

15 р.

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Штанишки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель

2 р.

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Лотом Колготки детские, Конте, Марк формель

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Штанишки для девочки Штанишки для девочки

5 р.

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Штанишки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Лосины леггинсы 62-68 размерЛосины леггинсы 62-68 размер

5 р.

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Лосины леггинсы 62-68 размер

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Одежда до года Одежда до года

7 р.

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Одежда до года

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Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

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Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

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Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

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Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

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Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

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Носочки для новорожденных Носочки для новорожденных

5 р.

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Носочки для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца)

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Колготки Колготки

5 р.

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Колготки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки теплые для новорожденных Пинетки теплые для новорожденных

10 р.

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Пинетки теплые для новорожденных

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Новые носочки Новые носочки

6 р.

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Новые носочки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Продам пинетки Продам пинетки

3 р.

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Продам пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Детская одеждаДетская одежда

5 р.

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Детская одежда

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки Носочки

5 р.

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Носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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ПинеткиПинетки

10 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Носочки детские Носочки детские

7 р.

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Носочки детские

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 50 - 56 (1-2 месяца)

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Леггинсы H&M, новыеЛеггинсы H&M, новые

9 р.

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Леггинсы H&M, новые

Носочки махровые, новыеНосочки махровые, новые

3 р.

heart

Носочки махровые, новые

74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки для новорождённого Пинетки для новорождённого

3 р.

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Пинетки для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

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Колготки рост 74Колготки рост 74

10 р.

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Колготки рост 74

74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки новые, 3 парыНосочки новые, 3 пары

6 р.

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Носочки новые, 3 пары

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Леггинсы 62-68 см NextЛеггинсы 62-68 см Next

8 р.

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Леггинсы 62-68 см Next

62 - 68 (4-5 месяцев)

Носочки Носочки

10 р.

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Носочки

56 - 62 (2-3 месяца)

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ЛеггинсыЛеггинсы

2 р.

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Леггинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот новых колготок и носков, цена за всеЛот новых колготок и носков, цена за все

25 р.

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Лот новых колготок и носков, цена за все

62 - 68 (4-5 месяцев)

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пинетки пинетки

5 р.

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пинетки

56 - 62 (2-3 месяца)

Новые носочки 0-6 мес. фирменныеНовые носочки 0-6 мес. фирменные

3 р.

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Новые носочки 0-6 мес. фирменные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Лосины 9-12 месяцевЛосины 9-12 месяцев

5 р.

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Лосины 9-12 месяцев

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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носки до года как новые,3 пары за 1 руб.носки до года как новые,3 пары за 1 руб.

0.33 р.

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носки до года как новые,3 пары за 1 руб.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот легинсыЛот легинсы

4 р.

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Лот легинсы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес) Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес)

10 р.

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Лотом Леггинсы 3 шт 68/80 (6-12 мес)

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носки вязаные Носки вязаные

3 р.

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Носки вязаные

74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготкии и пинеткиКолготкии и пинетки

2 р.

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Колготкии и пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

НоскиНоски

Бесплатно

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Носки

Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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