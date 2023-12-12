Товары от Куфар Маркета
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Белье и пижамы для девочек в Минском районе
10 р.
Халат на 2-3 года
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
13 р.
Костюм комплект новогодний р.98-104
98 - 104 (4 года)
13 р.
Комплект костюм для девочки р.98-104
98 - 104 (4 года)
20 р.
Халат байковый мягкий jbc 110
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
9 р.
Майки нательные
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Кингуруми
98 - 104 (4 года)
10 р.
Халат
92 - 98 (3 года)
8 р.
Пижама
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
8 р.
Трусики для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Набор белья
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
25 р.
Термобелье , Montero, 80-86размер
80 - 86 (1-2 года)
15 р.
Нижнее белье, трусики Donella
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
10 р.
Халат
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
30 р.
Трусики для девочки
86 - 92 (2 года)
25 р.
Боди 3шт
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Халат
98 - 104 (4 года)
15 р.
Боди для девочки розовый
146 - 152 (11 лет)
20 р.
Бюстгалтер для девочки фирмы С&А
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
10 р.
Пижама
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Пижама флисовая
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
7 р.
Слип пижама 86-92, 98
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
6 р.
Халат и носочки.
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Халат
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
10 р.
Пижама- слип на 98-104
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
60 р.
ПОШИВ ДЕТСКИХ ПИЖАМ из фланели под заказ
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
14 р.
Трусики новые H&M
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
5 р.
Пижамы
98 - 104 (4 года)
27 р.
Кигуруми Peppers, рост 134-140см
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Комплекты белья для девочки 4 штуки
92 - 98 (3 года)
20 р.
Комплект трусиков, трусики до девочек
86 - 92 (2 года)
15 р.
Носочки,трусики,майки 92-98
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
15 р.
Боди
92 - 98 (3 года)
5 р.
Топ 134
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
3 р.
Боди для девочки р86-92
86 - 92 (2 года)
7 р.
Песочники Sinsay р.98 - 2 шт.
92 - 98 (3 года)
15 р.
Пижама плюшевая детская
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
17 р.
Пижама теплая
152 - 158 (12 лет)
32 р.
Кигуруми единорог рост 140-146
140 - 146 (10 лет)
20 р.
Спальник
Бесплатно
Пижамки
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
5 р.
Слип пижама на 86/92
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
4 р.
майка р 164
158 - 164 (13 лет)
7 р.
Песочники Sinsay р.92 - 2 шт.
92 - 98 (3 года)
Товары с доставкой от магазинов
85 р.
Термобелье для девочек
Могилев
17 р.
Уютный халат M&S 104, Унисекс
Минская, Другие города
25 р.
Поддева
Минск, Центральный
20 р.
Пижама
Брестская, Барановичи
11 р.
Флисовый халат 86-92 для девочки
Минская, Другие города
28.70 р.
Пижама не утепленная
Могилев
20 р.
Пижама флисовая
Минская, Минский район