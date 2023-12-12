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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Минском районе

Халат на 2-3 годаХалат на 2-3 года

10 р.

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Халат на 2-3 года

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Костюм комплект новогодний р.98-104Костюм комплект новогодний р.98-104

13 р.

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Костюм комплект новогодний р.98-104

98 - 104 (4 года)

Комплект костюм для девочки р.98-104Комплект костюм для девочки р.98-104

13 р.

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Комплект костюм для девочки р.98-104

98 - 104 (4 года)

Халат байковый мягкий jbc 110Халат байковый мягкий jbc 110

20 р.

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Халат байковый мягкий jbc 110

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Майки нательные Майки нательные

9 р.

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Майки нательные

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Кингуруми Кингуруми

15 р.

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Кингуруми

98 - 104 (4 года)

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Халат Халат

10 р.

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Халат

92 - 98 (3 года)

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Пижама Пижама

8 р.

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Пижама

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Трусики для девочки Трусики для девочки

8 р.

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Трусики для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Набор белья Набор белья

10 р.

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Набор белья

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Термобелье , Montero, 80-86размер Термобелье , Montero, 80-86размер

25 р.

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Термобелье , Montero, 80-86размер

80 - 86 (1-2 года)

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Нижнее белье, трусики DonellaНижнее белье, трусики Donella

15 р.

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Нижнее белье, трусики Donella

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Халат Халат

10 р.

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Халат

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Трусики для девочкиТрусики для девочки

30 р.

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Трусики для девочки

86 - 92 (2 года)

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Боди 3штБоди 3шт

25 р.

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Боди 3шт

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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ХалатХалат

15 р.

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Халат

98 - 104 (4 года)

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Боди для девочки розовыйБоди для девочки розовый

15 р.

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Боди для девочки розовый

146 - 152 (11 лет)

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Бюстгалтер для девочки фирмы С&АБюстгалтер для девочки фирмы С&А

20 р.

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Бюстгалтер для девочки фирмы С&А

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Пижама Пижама

10 р.

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Пижама

80 - 86 (1-2 года)

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Пижама флисовая Пижама флисовая

20 р.

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Пижама флисовая

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Слип пижама 86-92, 98Слип пижама 86-92, 98

7 р.

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Слип пижама 86-92, 98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Халат и носочки.Халат и носочки.

6 р.

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Халат и носочки.

80 - 86 (1-2 года)

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ХалатХалат

20 р.

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Халат

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Пижама- слип на 98-104Пижама- слип на 98-104

10 р.

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Пижама- слип на 98-104

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ПОШИВ ДЕТСКИХ ПИЖАМ из фланели под заказПОШИВ ДЕТСКИХ ПИЖАМ из фланели под заказ

60 р.

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ПОШИВ ДЕТСКИХ ПИЖАМ из фланели под заказ

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Трусики новые H&M Трусики новые H&M

14 р.

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Трусики новые H&M

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Пижамы Пижамы

5 р.

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Пижамы

98 - 104 (4 года)

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Кигуруми Peppers, рост 134-140см Кигуруми Peppers, рост 134-140см

27 р.

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Кигуруми Peppers, рост 134-140см

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Комплекты белья для девочки 4 штукиКомплекты белья для девочки 4 штуки

10 р.

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Комплекты белья для девочки 4 штуки

92 - 98 (3 года)

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Комплект трусиков, трусики до девочекКомплект трусиков, трусики до девочек

20 р.

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Комплект трусиков, трусики до девочек

86 - 92 (2 года)

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Носочки,трусики,майки 92-98Носочки,трусики,майки 92-98

15 р.

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Носочки,трусики,майки 92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Боди Боди

15 р.

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Боди

92 - 98 (3 года)

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Топ 134Топ 134

5 р.

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Топ 134

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Боди для девочки р86-92Боди для девочки р86-92

3 р.

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Боди для девочки р86-92

86 - 92 (2 года)

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Песочники Sinsay р.98 - 2 шт.Песочники Sinsay р.98 - 2 шт.

7 р.

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Песочники Sinsay р.98 - 2 шт.

92 - 98 (3 года)

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Пижама плюшевая детскаяПижама плюшевая детская

15 р.

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Пижама плюшевая детская

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Пижама теплая Пижама теплая

17 р.

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Пижама теплая

152 - 158 (12 лет)

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Кигуруми единорог рост 140-146 Кигуруми единорог рост 140-146

32 р.

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Кигуруми единорог рост 140-146

140 - 146 (10 лет)

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СпальникСпальник

20 р.

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Спальник

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ПижамкиПижамки

Бесплатно

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Пижамки

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Слип пижама на 86/92Слип пижама на 86/92

5 р.

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Слип пижама на 86/92

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

майка р 164майка р 164

4 р.

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майка р 164

158 - 164 (13 лет)

Песочники Sinsay р.92 - 2 шт.Песочники Sinsay р.92 - 2 шт.

7 р.

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Песочники Sinsay р.92 - 2 шт.

92 - 98 (3 года)

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Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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