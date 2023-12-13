Товары от Куфар Маркета
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Бытовки, кунги в Минском районе
350 р.
Ракушка, мобильный гараж
Минская, Минский район
1 800 р.
Вагончик-бытовка
Минская, Минский район
6 000 р.
40 ф. морские контейнера
Минская, Минский район
4 890 р.
Контейнер Морской 20 футов
Минская, Минский район
5 000 р.
Изотермический фургон, снятый с полуприцепа. Разме
Минская, Минский район
3 800 р.
Бытовка
Минская, Минский район
950 р.
Вагон бытовка кунг контейнер
Минская, Минский район
3 000 р.
Кунг (вагончик) 2-комнатный
Минская, Минский район
8 000 р.
Морской контейнер 40ф, 2,9м, обшит внутри дсп
Минская, Минский район
3 200 р.
Бытовое помещение
Минская, Минский район
3 000 р.
Строительный вагон-БАНЯ
Минская, Минский район
2 990 р.
Жилая стоительная бытовка, дачный домик, кунг
Минская, Минский район
3 500 р.
Бытовка строительная. 3 штуки. По 3500 рублей.
Минская, Минский район
1 000 р.
Бытовка
Минская, Минский район
Договорная
Морской контейнер 20футов цена договорная
Минская, Минский район
3 000 р.
Бытовое помещение
Минская, Минский район
400 р.
Продам вагончик
Минская, Минский район
700 р.
Бытовка
Минская, Минский район
4 000 р.
Бытовка
Минская, Минский район
1 500 р.
Бочка вагончик 25м куб
Минская, Минский район
9 000 р.
контейнер
Минская, Минский район
590 р.
БЫТОВКА строит.вагончик контейнер б/у300х500
Минская, Минский район
4 500 р.
бытовки строительные б.у
Минская, Минский район
Товары с доставкой от магазинов
2 300 р.
Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
Минск, Октябрьский
5 800 р.
Морской контейнер 12,2м 29,28м2
Витебская, Орша
5 710 р.
Морской контейнер б/у 76м3
Минск, Первомайский
8 000 р.
Бытовка из морского контейнера 20 футов
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
5 119.38 р.
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)
Минск, Центральный
3 700 р.
Морской контейнер 20ф6метров
Минск, Октябрьский
1 050 р.
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ
Гомель
1 500 р.
Бытовое помещение
Гомель