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Ремонт и стройка

Бытовки, кунги в Минском районе

Ракушка, мобильный гараж

350 р.

Ракушка, мобильный гараж

Минская, Минский район

Вагончик-бытовка

1 800 р.

Вагончик-бытовка

Минская, Минский район

40 ф. морские контейнера

6 000 р.

40 ф. морские контейнера

Минская, Минский район

Контейнер Морской 20 футов

4 890 р.

Контейнер Морской 20 футов

Минская, Минский район

Изотермический фургон, снятый с полуприцепа. Разме

5 000 р.

Изотермический фургон, снятый с полуприцепа. Разме

Минская, Минский район

Бытовка

3 800 р.

Бытовка

Минская, Минский район

Вагон бытовка кунг контейнер

950 р.

Вагон бытовка кунг контейнер

Минская, Минский район

Кунг (вагончик) 2-комнатный

3 000 р.

Кунг (вагончик) 2-комнатный

Минская, Минский район

Морской контейнер 40ф, 2,9м, обшит внутри дсп

8 000 р.

Морской контейнер 40ф, 2,9м, обшит внутри дсп

Минская, Минский район

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Бытовое помещение

3 200 р.

Бытовое помещение

Минская, Минский район

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Строительный вагон-БАНЯ

3 000 р.

Строительный вагон-БАНЯ

Минская, Минский район

Жилая стоительная бытовка, дачный домик, кунг

2 990 р.

Жилая стоительная бытовка, дачный домик, кунг

Минская, Минский район

Бытовка строительная. 3 штуки. По 3500 рублей.

3 500 р.

Бытовка строительная. 3 штуки. По 3500 рублей.

Минская, Минский район

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Бытовка

1 000 р.

Бытовка

Минская, Минский район

Морской контейнер 20футов цена договорная

Договорная

Морской контейнер 20футов цена договорная

Минская, Минский район

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Бытовое помещение

3 000 р.

Бытовое помещение

Минская, Минский район

Продам вагончик

400 р.

Продам вагончик

Минская, Минский район

Бытовка

700 р.

Бытовка

Минская, Минский район

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Бытовка

4 000 р.

Бытовка

Минская, Минский район

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Бочка вагончик 25м куб

1 500 р.

Бочка вагончик 25м куб

Минская, Минский район

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контейнер

9 000 р.

контейнер

Минская, Минский район

БЫТОВКА строит.вагончик контейнер б/у300х500

590 р.

БЫТОВКА строит.вагончик контейнер б/у300х500

Минская, Минский район

бытовки строительные б.у

4 500 р.

бытовки строительные б.у

Минская, Минский район

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Товары с доставкой от магазинов

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический
vip

2 300 р.

Хозблок сарай для дачи с усиленный металлический

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Морской контейнер 12,2м 29,28м2

5 800 р.

Морской контейнер 12,2м 29,28м2

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Морской контейнер б/у 76м3

5 710 р.

Морской контейнер б/у 76м3

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Бытовка из морского контейнера 20 футов

8 000 р.

Бытовка из морского контейнера 20 футов

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Онлайн-заказ

5 119.38 р.

Дачные бытовки и хозблоки Keter Factor 8x6 (1.82x2.56 м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Морской контейнер 20ф6метров

3 700 р.

Морской контейнер 20ф6метров

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

1 050 р.

Вагон-бытовка 4600 * 2500 * 2550 серая на базе прицепа ПСЕ

Гомель

Доставка по Беларуси
Бытовое помещение

1 500 р.

Бытовое помещение

Гомель

Доставка по Беларуси
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