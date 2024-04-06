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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для волос в Минском районе
20 р.
Накладные волосы на заколках
10 р.
Заколки,пирсинг,есть обмен
20 р.
Венок с васильками Веночек из васильков
30 р.
Венок Веночек с васильками и ромашками
25 р.
Украшение на пучок/гульку ручной работы
5 р.
Бигуди, разные
Бесплатно
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20 р.
Хвост накладной
20 р.
Обруч Ободок
4 р.
Обруч
15 р.
Заколка-автомат из карельской берёзы
14 р.
Заколка на волосы и обруч
5 р.
Бантик вязаный на заколке
5 р.
Бигуди
5 р.
Резинки
5 р.
Повязки женские
8 р.
Банты
25 р.
Накладные волосы
15 р.
Резинка для волос. Оригинал. Цвет: розовый
15 р.
Резинка для волос Invisi bobble. Цвет: персик
30 р.
Накладные волосы на заколках
40 р.
Хвост накладной на ленте
9 р.
Повязка на голову черная.
10 р.
Резинки для волос. Цвет: бордо.
10 р.
Бигуди (2 набора)
1 р.
Заколка крабик
10 р.
Резинки для волос. Оригинал.
25 р.
Обруч для волос
7 р.
Ободок для волос
10.99 р.
бант, бантик
10.99 р.
бант, бантик
10.99 р.
Бант, бантик
5 р.
Кольца для волос
5 р.
Обруч
0.35 р.
Бантики, заколки,аниме,бант,альт дрейн гот эмо
20 р.
Ободок чалма blushsupreme
2 р.
Обруч декорированный
7 р.
Бант на заколке
0.50 р.
Шпильки для волос
18 р.
Заколка меч
25 р.
Резинки(натуральный шелк)
Бесплатно
Заколки
7 р.
Ободок для волос
5 р.
Крабик для волос
5 р.
резинки для волос
7 р.
Бантики для волос
5 р.
Заколка для волос
3 р.
расчески
5 р.
Заколки
3 р.
Крабик для волос
3 р.
Резинка для волос
165 р.
Swarovski Rose Gold Plated Сваровски
5 р.
Резинки для волос 11 шт. За все 5р
10 р.
Заколки (невидимки) для волос
3 р.
Повязка на голову
1 р.
Заколка - 6.5см.
18 р.
Новые афрокосички на резинке на хвост
15 р.
Заколка
250 р.
Волосы (трессы)
35 р.