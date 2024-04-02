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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Минском районе

АКБ ДЛЯ iPhone 7(оригинал)

15 р.

АКБ ДЛЯ iPhone 7(оригинал)

Минская, Минский район

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аккумулятор для FAIRPHONE 2

Бесплатно

аккумулятор для FAIRPHONE 2

Минская, Минский район

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Батареи(аккумулятор) от LG, Xiaomi

Договорная

Батареи(аккумулятор) от LG, Xiaomi

Минская, Минский район

no-resultsПохожие объявления из других городовВы можете договориться с продавцом о доставке
Аккумуляторы для телефонов (Huawei, Sony, Nokia)

10 р.

Аккумуляторы для телефонов (Huawei, Sony, Nokia)

Минск, Первомайский

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Аккамулятор NOKIA BL-5C 3.7V

5 р.

Аккамулятор NOKIA BL-5C 3.7V

Минск, Центральный

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Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus

25 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Батарея Huawei P30

10 р.

Батарея Huawei P30

Минск, Заводской

Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

55 р.

Аккумуляторы для iPhone X/XS/XR/11/12

Минск, Центральный

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

25 р.

Аккумуляторы, Батареи, АКБ для Xiaomi

Минск, Центральный

Аккумулятор, Батарея, АКБ для Huawei / Honor

25 р.

Аккумулятор, Батарея, АКБ для Huawei / Honor

Минск, Центральный

Доставка
АККУМУЛЯТОР для iPhone 6/7/8/X//XS/XR/11/12 ОРИГИН

21 р.

АККУМУЛЯТОР для iPhone 6/7/8/X//XS/XR/11/12 ОРИГИН

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Аккумулятор, Батарея, АКБ для Xiaomi/Huawei

25 р.

Аккумулятор, Батарея, АКБ для Xiaomi/Huawei

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Батарея для 13 pro

50 р.

Батарея для 13 pro

Витебск

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Аккумулятор для телефона Samsung и др.мод.

5 р.

Аккумулятор для телефона Samsung и др.мод.

Минск, Московский

АКБ iPhone X Original

45 р.

АКБ iPhone X Original

Минск, Первомайский

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АКБ iPhone 7 оригинал

25 р.

АКБ iPhone 7 оригинал

Минск, Первомайский

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Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор для рации 3.6V MOTOROLA новый

52 р.

Аккумулятор для рации 3.6V MOTOROLA новый

Минск, Московский

Аккумулятор Для Телефона ZTE ZTU970

10 р.

Аккумулятор Для Телефона ZTE ZTU970

Минск, Советский

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Акб к телефонам

Бесплатно

Акб к телефонам

Гродненская, Мосты

Батарея от Самсунг j3

10 р.

Батарея от Самсунг j3

Брест

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Договорная

Аккумулятор для телефона realme c25 (s)

Минск, Ленинский

Батарея Ulefone Armor X8

15 р.

Батарея Ulefone Armor X8

Гомель

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Аккумулятор

5 р.

Аккумулятор

Гомель

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Батарея на самсунг s3

Бесплатно

Батарея на самсунг s3

Минск, Первомайский

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Продаю батарею BG-4072

20 р.

Продаю батарею BG-4072

Могилевская, Горки

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BN56

15 р.

BN56

Витебск

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10 р.

акб для google pixel 3 (G013A-B)

Минск, Советский

Samsung galaxy s5

10 р.

Samsung galaxy s5

Брестская, Пружаны

Батарея на айфон 7

10 р.

Батарея на айфон 7

Могилев

Аккумулятор (АКБ) для Xiaomi MI 6 (MI6) BM39

10 р.

Аккумулятор (АКБ) для Xiaomi MI 6 (MI6) BM39

Минск, Московский

Аккумуляторы для кнопочных телефонов

5 р.

Аккумуляторы для кнопочных телефонов

Минск, Первомайский

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Аккумулятор для Телефона Nokia BL-5C 3.7 В

15 р.

Аккумулятор для Телефона Nokia BL-5C 3.7 В

Минск, Советский

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Siemens A50,C45,M50,MT50 аккумулятор

6 р.

Siemens A50,C45,M50,MT50 аккумулятор

Могилевская, Чаусы

Аккумуляторы для Prestigio

5 р.

Аккумуляторы для Prestigio

Минск, Ленинский

Батарея для Xiaomi Redmi Note 10 / 10S

10 р.

Батарея для Xiaomi Redmi Note 10 / 10S

Гомель

Аккумулятор Realme 9

40 р.

Аккумулятор Realme 9

Брестская, Дрогичин

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Батарея на айфон x и айфон 7

10 р.

Батарея на айфон x и айфон 7

Брест

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея аккумулятор nokia

10 р.

Батарея аккумулятор nokia

Минск, Фрунзенский

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Аккумулятор для iPhone 8

20 р.

Аккумулятор для iPhone 8

Минск, Заводской

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Аккумулятор для iPhone 8 Plus

20 р.

Аккумулятор для iPhone 8 Plus

Минск, Заводской

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Аккумулятор для iPhone XS

30 р.

Аккумулятор для iPhone XS

Минск, Заводской

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Аккумулятор для iPhone 7 Plus

20 р.

Аккумулятор для iPhone 7 Plus

Минск, Заводской

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Батарея iPhone 5

10 р.

Батарея iPhone 5

Брестская, Пружаны

аккумулятор на айфон 11

15 р.

аккумулятор на айфон 11

Гомель

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Аккумуляторы для телефонов Nokia, Samsung, HTC

5 р.

Аккумуляторы для телефонов Nokia, Samsung, HTC

Минск, Фрунзенский

Снятые аккумуляторы Xiaomi, Samsung Huawei

10 р.

Снятые аккумуляторы Xiaomi, Samsung Huawei

Минск, Фрунзенский

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Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

55 р.

Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор iPhone 8Plus

20 р.

Аккумулятор iPhone 8Plus

Брестская, Пружаны

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Аккумулятор Для Мобильного Телефона Samsung B150AE

20 р.

Аккумулятор Для Мобильного Телефона Samsung B150AE

Минск, Фрунзенский

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12 р.

Аккумуляторы bl-5j б/у и новый для Нокиа Nokia

Минск, Ленинский

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Батарея (аккумулятор) для Honor 3C, Ascend G750

20 р.

Батарея (аккумулятор) для Honor 3C, Ascend G750

Гомель

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Аккумулятор Xiaomi BM39

20 р.

Аккумулятор Xiaomi BM39

Минск, Московский

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Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор для телефона

40 р.

Аккумулятор для телефона

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus

25 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, SE, 6, 6s, 7, 7 plus

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Договорная

Аккумулятор, батарея, АКБ для Xiaomi Redmi/Mi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

55 р.

Аккумулятор Батарея АКБ iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2017 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

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