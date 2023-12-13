logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Прочие аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Минске

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

badge-icon
Многофункциональный стабилизатор DJI OM 5

489 р.

Многофункциональный стабилизатор DJI OM 5

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Держатель для смартфона

10 р.

Держатель для смартфона

Минск, Ленинский

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальная внешняя камера для телефона

100 р.

Универсальная внешняя камера для телефона

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Зарядное и другое

Договорная

Зарядное и другое

Минск, Советский

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

badge-icon
Стабилизатор Zhiyun Smooth Q3

250 р.

Стабилизатор Zhiyun Smooth Q3

Минск, Фрунзенский

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Наушники для смартфона HAMA CS-499

5 р.

Наушники для смартфона HAMA CS-499

Минск, Заводской

Стабилизатор Zhiyun Smooth 4

240 р.

Стабилизатор Zhiyun Smooth 4

Минск, Московский

badge-icon
Джойстик ipega

70 р.

Джойстик ipega

Минск, Центральный

badge-icon
Планшет

100 р.

Планшет

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Стабилизатор  Moza mini  MX

220 р.

Стабилизатор  Moza mini  MX

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Увеличитель экрана телефона. Новое.

45 р.

Увеличитель экрана телефона. Новое.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

254 р.

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

Минск, Первомайский

badge-icon
Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Онлайн-заказ

41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
DJI osmo mobile 2

125 р.

DJI osmo mobile 2

Минск, Ленинский

badge-icon
Картхолдер Apple

20 р.

Картхолдер Apple

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Компьютерный вентилятор 120x120 мм SiPL

Онлайн-заказ

17 р.

Компьютерный вентилятор 120x120 мм SiPL

Минск, Центральный

Мини штатив тренога для телефона TRIPOD СЕЛФИ

Онлайн-заказ

12 р.

Мини штатив тренога для телефона TRIPOD СЕЛФИ

Минск, Центральный

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телефон 4 штуки продам

Договорная

Телефон 4 штуки продам

Минск, Первомайский

Bluetooth-метка AirTag (4 штуки)

360 р.

Bluetooth-метка AirTag (4 штуки)

Минск, Центральный

Круг для телефона

12 р.

Круг для телефона

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные наушники i12 TWS (inPods i12) Bluetooth 5.0 с зарядным кейсом Красные

Онлайн-заказ

27 р.

Беспроводные наушники i12 TWS (inPods i12) Bluetooth 5.0 с зарядным кейсом Красные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

Онлайн-заказ

115 р.
65 р.-43%

Поворотный штатив - модуль для блогеров Apai Genie Robot-Camersman 360 с датчиком движения (автомати

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Наушники M99 HOCO. Новые

7 р.

Наушники M99 HOCO. Новые

Минск, Советский

Гарнитура наушники Nokia HS-23

25 р.

Гарнитура наушники Nokia HS-23

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Очки виртуальной реальности

50 р.

Очки виртуальной реальности

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Объективы (линзы). Новое. 7 в 1

45 р.

Объективы (линзы). Новое. 7 в 1

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Беспроводные наушники inPods12

35 р.

Беспроводные наушники inPods12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Линза для телефона

20 р.

Линза для телефона

Минск, Московский

Кулер охлаждающий для телефона (радиатор)

29.90 р.

Кулер охлаждающий для телефона (радиатор)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

29.90 р.

Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очки виртуальной реальноcти для смартфонов VR Shinecon SC-G04E

74.90 р.

Очки виртуальной реальноcти для смартфонов VR Shinecon SC-G04E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадки силиконовые для наушников

1 р.

Насадки силиконовые для наушников

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

55 р.

Док станция с колонкой и беспроводной зарядкой. 4 в 1

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

14.99 р.

Магнитный кошелек для карт Leather Wallet MagSafe

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Онлайн-заказ

41.65 р.

Bluetooth гарнитура Hoco E37 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники