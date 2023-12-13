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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Минске

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2
vip

89.99 р.

Bluetooth-трекер Samsung Galaxy Smarttag 2

Минск, Заводской

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Кабеля lighting для iPhone в ассортименте
vip

15 р.

Кабеля lighting для iPhone в ассортименте

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
чехол на iphone 11

10 р.

чехол на iphone 11

Минск, Заводской

чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

чехол на iphone X

20 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

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чехол на iphone X

10 р.

чехол на iphone X

Минск, Заводской

Зарядка IPhone

15 р.

Зарядка IPhone

Минск, Октябрьский

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Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

25 р.

Чехол на телефон Google pixel 4A 5G

Минск, Первомайский

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Телефон

30 р.

Телефон

Минск, Фрунзенский

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Чехол IP 11

5 р.

Чехол IP 11

Минск, Заводской

Коробка iPhone

15 р.

Коробка iPhone

Минск, Московский

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Коробка

20 р.

Коробка

Минск, Московский

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Беспроводная зарядка MagSafe

15 р.

Беспроводная зарядка MagSafe

Минск, Фрунзенский

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Чехлы на Samsung s20 fe

35 р.

Чехлы на Samsung s20 fe

Минск, Московский

Чехол для Huawei P20 lite

10 р.

Чехол для Huawei P20 lite

Минск, Центральный

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Чехол для Huawei P30 lite

10 р.

Чехол для Huawei P30 lite

Минск, Центральный

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Чехлы

40 р.

Чехлы

Минск, Октябрьский

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Чехол iPhone 15 pro max

10 р.

Чехол iPhone 15 pro max

Минск, Московский

Защитное стекло на Xiaomi

5 р.

Защитное стекло на Xiaomi

Минск, Ленинский

Увеличитель экрана телефона. Новое

40 р.

Увеличитель экрана телефона. Новое

Минск, Фрунзенский

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Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

29.99 р.

Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

Минск, Ленинский

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Кабель apple lightning usb, оригинал

25 р.

Кабель apple lightning usb, оригинал

Минск, Октябрьский

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Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

10 р.

Чехол для телефона Samsung S10 прозрачный, силикон

Минск, Советский

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Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

10 р.

Сетевое зарядное устройство адаптер блок питания M

Минск, Советский

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Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

130 р.

Карта памяти MicroSD SAMSUNG EVO PLUS 512 GB

Минск, Заводской

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Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

9 р.

Зарядное устройство+кабель с разъемами USB и MiniU

Минск, Советский

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Чехол на айфон 12 мини

10 р.

Чехол на айфон 12 мини

Минск, Фрунзенский

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Беспроводная зарядка

10 р.

Беспроводная зарядка

Минск, Первомайский

Power Bank Новый

60 р.

Power Bank Новый

Минск, Фрунзенский

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Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

254 р.

Наушники fiio FD11 и амбушюры fiio HS19

Минск, Первомайский

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Чехол Redmi 9a

9 р.

Чехол Redmi 9a

Минск, Фрунзенский

Повербанк

40 р.

Повербанк

Минск, Московский

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Чехол iPhone 13

20 р.

Чехол iPhone 13

Минск, Первомайский

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Аксессуары для телефонов

10 р.

Аксессуары для телефонов

Минск, Московский

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Чехлы для samsung S10 +

35 р.

Чехлы для samsung S10 +

Минск, Советский

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Чехол на 11 айфон

Бесплатно

Чехол на 11 айфон

Минск, Заводской

Защитное

7 р.

Защитное

Минск, Московский

Новый чехол для телефона

5 р.

Новый чехол для телефона

Минск, Советский

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Чехол на iPhone XR

2 р.

Чехол на iPhone XR

Минск, Фрунзенский

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Беспроводная гарнитура

10 р.

Беспроводная гарнитура

Минск, Ленинский

Чехол на iPhone 11 pro

10 р.

Чехол на iPhone 11 pro

Минск, Первомайский

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Дисплей модуль стекло экран для Iphone 6 7 8 X 11

Договорная

Дисплей модуль стекло экран для Iphone 6 7 8 X 11

Минск, Фрунзенский

Дисплей, модуль, стекло, экран для Xiaomi

Договорная

Дисплей, модуль, стекло, экран для Xiaomi

Минск, Фрунзенский

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Huawei / Honor

Договорная

Аккумулятор, батарея (АКБ) для Huawei / Honor

Минск, Фрунзенский

Тестер USB, плата для активации АКБ Iphone

Договорная

Тестер USB, плата для активации АКБ Iphone

Минск, Центральный

Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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