Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Минске
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
80 р.
Ботинки времён СССР
Минск, Заводской
12 р.
Продам две старинные ёлочные игрушки
Минск, Ленинский
25 р.
Антиквариат
Минск, Партизанский
30 р.
Старые и очень старые зонты
Минск, Центральный
Договорная
Старинные ватные ёлочные игрушки
Минск, Первомайский
141 р.
Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas
Минск, Центральный
225 р.
Унты лётчика СССР
Минск, Центральный
80 р.
Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)
Минск, Ленинский
15 р.
Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72
Минск, Центральный
15 р.
Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72
Минск, Центральный
70 р.
Ложки столовые и десертные
Минск, Фрунзенский
20 р.
Конструктор ссср, советский полёт
Минск, Ленинский
15 р.
Ёлочки ёлки СССР маленькие сувенир игрушка
Минск, Московский
20 р.
Бекеша СССР
Минск, Заводской
599 р.
Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал
Минск, Октябрьский
60 р.
Новогодний подарок. Подставка для книг «Ласка».
Минск, Партизанский
20 р.
Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''
Минск, Советский
300 р.
Икона Божией Матери из дерева.
Минск, Московский
Договорная
Винтажная аудио апаратура
Минск, Фрунзенский
170 р.
Сундучок подарочный.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Ваза советских времен
Минск, Московский
15 р.
Штанглас СССР.
Минск, Ленинский
25 р.
электромиксер новый СССР. Бронь
Минск, Советский
38 р.
Винтажный набор для туалетного столика.
Минск, Ленинский
80 р.
Mylene farmer книга
Минск, Первомайский
30 р.
Ваза и рюмки СССР. Цена за все
Минск, Советский
12 р.
Телеграф. Игрушка времен СССР 1975г.
Минск, Фрунзенский
100 р.
Набор ручек с золотым пером СССР
Минск, Фрунзенский
30 р.
Вольтметр СССР 1962 г.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Открытки
Минск, Октябрьский
10 р.
Лампочки для новогодней гирлянды СССР
Минск, Первомайский
35 р.
Блюдо Freiberger ГДР
Минск, Фрунзенский
10 р.
Селедочница Дулево
Минск, Фрунзенский
80 р.
Оригинальный шарф колледжа Oxford. 100% шерсть.
Минск, Московский
37 р.
Чемодан
Минск, Партизанский
9 р.
Галстук советский пионерский
Минск, Московский
320 р.
Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева
Минск, Октябрьский
3 р.
Копейки СССР.
Минск, Фрунзенский
7 р.
Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва
Минск, Советский
450 р.
Хрусталь / богемское стекло / фарфор
Минск, Центральный
2 р.
Машинки из кафе
Минск, Фрунзенский