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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Минске

Фигурка ''ЗУБР''

20 р.

Фигурка ''ЗУБР''

Минск, Советский

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Ботинки времён СССР

80 р.

Ботинки времён СССР

Минск, Заводской

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Продам две старинные ёлочные игрушки

12 р.

Продам две старинные ёлочные игрушки

Минск, Ленинский

Антиквариат

25 р.

Антиквариат

Минск, Партизанский

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Старые и очень старые зонты

30 р.

Старые и очень старые зонты

Минск, Центральный

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Старинные ватные ёлочные игрушки

Договорная

Старинные ватные ёлочные игрушки

Минск, Первомайский

Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas

141 р.

Набор украшений для елки Комбо Mister Christmas

Минск, Центральный

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Унты лётчика СССР

225 р.

Унты лётчика СССР

Минск, Центральный

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Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)

80 р.

Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)

Минск, Ленинский

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Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72

15 р.

Масштабная модель З С У-61-К PST 1/72

Минск, Центральный

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Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72

15 р.

Масштабная модель ГАЗ-ММ (1943) PST 1/72

Минск, Центральный

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Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72

15 р.

Масштабная модель ЗиС-5В ''Zebrano'' 1/72

Минск, Центральный

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Ложки столовые и десертные

70 р.

Ложки столовые и десертные

Минск, Фрунзенский

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Конструктор ссср, советский полёт

20 р.

Конструктор ссср, советский полёт

Минск, Ленинский

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Ёлочки ёлки СССР маленькие сувенир игрушка

15 р.

Ёлочки ёлки СССР маленькие сувенир игрушка

Минск, Московский

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Бекеша СССР

20 р.

Бекеша СССР

Минск, Заводской

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Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал

599 р.

Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал

Минск, Октябрьский

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Новогодний подарок. Подставка для книг «Ласка».

60 р.

Новогодний подарок. Подставка для книг «Ласка».

Минск, Партизанский

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Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''

20 р.

Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''

Минск, Советский

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Икона Божией Матери из дерева.

300 р.

Икона Божией Матери из дерева.

Минск, Московский

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Винтажная аудио апаратура

Договорная

Винтажная аудио апаратура

Минск, Фрунзенский

Сундучок подарочный.

170 р.

Сундучок подарочный.

Минск, Фрунзенский

Ваза советских времен

25 р.

Ваза советских времен

Минск, Московский

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Штанглас СССР.

15 р.

Штанглас СССР.

Минск, Ленинский

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электромиксер новый СССР. Бронь

25 р.

электромиксер новый СССР. Бронь

Минск, Советский

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Винтажный набор для туалетного столика.

38 р.

Винтажный набор для туалетного столика.

Минск, Ленинский

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Mylene farmer книга

80 р.

Mylene farmer книга

Минск, Первомайский

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Ваза и рюмки СССР. Цена за все

30 р.

Ваза и рюмки СССР. Цена за все

Минск, Советский

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Телеграф. Игрушка времен СССР 1975г.

12 р.

Телеграф. Игрушка времен СССР 1975г.

Минск, Фрунзенский

Набор ручек с золотым пером СССР

100 р.

Набор ручек с золотым пером СССР

Минск, Фрунзенский

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Вольтметр СССР 1962 г.

30 р.

Вольтметр СССР 1962 г.

Минск, Фрунзенский

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Открытки

Договорная

Открытки

Минск, Октябрьский

Лампочки для новогодней гирлянды СССР

10 р.

Лампочки для новогодней гирлянды СССР

Минск, Первомайский

Блюдо Freiberger ГДР

35 р.

Блюдо Freiberger ГДР

Минск, Фрунзенский

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Селедочница Дулево

10 р.

Селедочница Дулево

Минск, Фрунзенский

Оригинальный шарф колледжа Oxford. 100% шерсть.

80 р.

Оригинальный шарф колледжа Oxford. 100% шерсть.

Минск, Московский

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Чемодан

37 р.

Чемодан

Минск, Партизанский

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Галстук советский пионерский

9 р.

Галстук советский пионерский

Минск, Московский

Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева

320 р.

Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева

Минск, Октябрьский

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Копейки СССР.

3 р.

Копейки СССР.

Минск, Фрунзенский

Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва

7 р.

Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва

Минск, Советский

Хрусталь / богемское стекло / фарфор

450 р.

Хрусталь / богемское стекло / фарфор

Минск, Центральный

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Машинки из кафе

2 р.

Машинки из кафе

Минск, Фрунзенский

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