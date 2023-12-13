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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Минске

Статуэтки рыбок

55 р.

Статуэтки рыбок

Минск, Первомайский

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Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

670 р.

Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

Минск, Фрунзенский

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Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

40 р.

Игрушка электронная СССР, Загадка 1986 год.

Минск, Первомайский

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Ретро радио

30 р.

Ретро радио

Минск, Фрунзенский

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Игрушки новогодние ссср

Договорная

Игрушки новогодние ссср

Минск, Советский

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Куклы СССР

10 р.

Куклы СССР

Минск, Центральный

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

13 р.

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

Минск, Октябрьский

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

20 р.

Набор солдатиков з-д им. 50-летия СССР ''Чапаевцы'

Минск, Первомайский

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Фото экспонометр СССР

7 р.

Фото экспонометр СССР

Минск, Первомайский

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Редкие открытки 1959 г.

8 р.

Редкие открытки 1959 г.

Минск, Московский

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

150 р.

DUCATI 1199 Panigale S мотоцикл

Минск, Первомайский

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Старинная икона

10 р.

Старинная икона

Минск, Фрунзенский

Герб

40 р.

Герб

Минск, Фрунзенский

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Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

50 р.

Ретро открытки послевоенная Германия 1947 год

Минск, Первомайский

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Плащ военный, 48-50 размеры

Договорная

Плащ военный, 48-50 размеры

Минск, Фрунзенский

Книжки Макдональдс

5 р.

Книжки Макдональдс

Минск, Первомайский

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Банкнота Три рубля

3 р.

Банкнота Три рубля

Минск, Первомайский

Карточки Скуби-Ду

5 р.

Карточки Скуби-Ду

Минск, Первомайский

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Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

160 р.

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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Браслет винтажный.

35 р.

Браслет винтажный.

Минск, Ленинский

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Коллекционные миньоны из Мака.

10 р.

Коллекционные миньоны из Мака.

Минск, Заводской

Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

85 р.

Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

Минск, Фрунзенский

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Домино времен ссср

Договорная

Домино времен ссср

Минск, Заводской

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Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

40 р.

Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

Минск, Фрунзенский

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Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

70 р.

Игрушка заводная СССР АВТО - ПЕРЕКРЕСТОК

Минск, Первомайский

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Медаль

30 р.

Медаль

Минск, Московский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. (эксклюзив).

60 р.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. (эксклюзив).

Минск, Московский

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Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.

Договорная

Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.

Минск, Фрунзенский

Подковы сапожные Вермахт

10 р.

Подковы сапожные Вермахт

Минск, Октябрьский

Статуэтка фигурка Дракон символ Нового Года 2024

19.99 р.

Статуэтка фигурка Дракон символ Нового Года 2024

Минск, Первомайский

Ваза хрусталь СССР

25 р.

Ваза хрусталь СССР

Минск, Фрунзенский

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Фарфоровая статуэтка

70 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Картонаж.

1.50 р.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Картонаж.

Минск, Московский

Швейная машина Подольск ПМЗ им. Калинина, СССР

25 р.

Швейная машина Подольск ПМЗ им. Калинина, СССР

Минск, Фрунзенский

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Фарфоровая статуэтка

50 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Даром к покупке.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Даром к покупке.

Минск, Московский

Сливочник - соусник Фарфор Рига

25 р.

Сливочник - соусник Фарфор Рига

Минск, Фрунзенский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР .Почти даром.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР .Почти даром.

Минск, Московский

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Разное- дешево.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР.Разное- дешево.

Минск, Московский

Ложка серебренная

Договорная

Ложка серебренная

Минск, Советский

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Пепельница карманная Davidoff.

19 р.

Пепельница карманная Davidoff.

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

150 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. Вкусняшки.

Договорная

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ СССР. Вкусняшки.

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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