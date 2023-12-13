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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Новые товары с доставкой в Минске

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Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

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56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

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170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Focus 3 99HASY002-00

Онлайн-заказ

10 286 р.
9 596.83 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Focus 3 99HASY002-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH6320-LE1(B) Black

Онлайн-заказ

498 р.
469.73 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH6320-LE1(B) Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6521Q 65''

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10 788 р.
10 065.49 р.-7%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6521Q 65''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6522Q 65''

Онлайн-заказ

14 346 р.
13 384.63 р.-7%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6522Q 65''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8621Q 86''

Онлайн-заказ

23 815 р.
22 219.62 р.-7%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8621Q 86''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8622Q 86''

Онлайн-заказ

27 611 р.
25 761.32 р.-7%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8622Q 86''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2110B 15-23'' max-15кг Black

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39.10 р.
33.81 р.-14%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2110B 15-23'' max-15кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2220S 17-37'' max-15кг Silver

Онлайн-заказ

35.70 р.
30.82 р.-14%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2220S 17-37'' max-15кг Silver

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTLPA16444S 23-42'' max-30кг Silver

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69.50 р.
59.92 р.-14%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTLPA16444S 23-42'' max-30кг Silver

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Смарт ТВ приставкa на Mecool KH3 2/16GB

120 р.

Смарт ТВ приставкa на Mecool KH3 2/16GB

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
CAM модуль Триколор ТВ и НТВ Плюс CI+

100 р.

CAM модуль Триколор ТВ и НТВ Плюс CI+

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6522Q 65''

Онлайн-заказ

14 346 р.
12 509 р.-13%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6522Q 65''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6521Q 65''

Онлайн-заказ

10 788 р.
9 407 р.-13%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-6521Q 65''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8621Q 86''

Онлайн-заказ

23 815 р.
20 766 р.-13%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8621Q 86''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8622Q 86''

Онлайн-заказ

27 611 р.
24 076 р.-13%

Доска интерактивная ''NewLine'' TT-8622Q 86''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2220S 17-37'' max-15кг Silver

Онлайн-заказ

35.70 р.
28.80 р.-19%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2220S 17-37'' max-15кг Silver

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2110B 15-23'' max-15кг Black

Онлайн-заказ

39.10 р.
31.60 р.-19%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTEAT2110B 15-23'' max-15кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTLPA16444S 23-42'' max-30кг Silver

Онлайн-заказ

69.50 р.
56 р.-19%

Кронштейн для TV ''Simpatio'' PTLPA16444S 23-42'' max-30кг Silver

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''BBK'' SMP027HDT2 черный

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72 р.
58.50 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''BBK'' SMP027HDT2 черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB200

Онлайн-заказ

56.50 р.
46.10 р.-18%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB440

Онлайн-заказ

57.50 р.
46.10 р.-20%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB440

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB500

Онлайн-заказ

60 р.
48.20 р.-20%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB520

Онлайн-заказ

60 р.
48.20 р.-20%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-140

Онлайн-заказ

54.50 р.
44.20 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-140

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-160

Онлайн-заказ

54.50 р.
44.20 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-160

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-200

Онлайн-заказ

56 р.
45.50 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-220

Онлайн-заказ

56 р.
45.50 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-240

Онлайн-заказ

61 р.
49.30 р.-19%

Приемник цифрового ТВ ''StarWind'' CT-240

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH8350-WTE1

Онлайн-заказ

1 348 р.
1 273.30 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH8350-WTE1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9510-WTE1(B)

Онлайн-заказ

2 019 р.
1 906.74 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9510-WTE1(B)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9310-WTE1

Онлайн-заказ

1 739 р.
1 643.52 р.-5%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9310-WTE1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон CTV CTV-M4701AHD W White

Онлайн-заказ

763 р.
702.99 р.-8%

Видеодомофон CTV CTV-M4701AHD W White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9510-WTE1

Онлайн-заказ

2 118 р.
2 000.90 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9510-WTE1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH8350-TE1

Онлайн-заказ

1 224 р.
1 151.32 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH8350-TE1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9310-WTE1(B)

Онлайн-заказ

1 728 р.
1 632.82 р.-6%

Видеодомофон ''Hikvision'' DS-KH9310-WTE1(B)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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