Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Минске
695 р.
Мойка воздуха Philips HU5930/10
Минск, Советский
200 р.
Терморегулятор ST 290 v2
Минск, Заводской
600 р.
Тепловая пушка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Запчасти bitzer расходники автоматика
Минск, Первомайский
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
30 р.
Радиочасы с прогнозом погоды, метеостанция PHILIPS
Минск, Советский
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
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23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
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22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
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24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
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20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
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38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный
100 р.
Масло компрессорное LR POE 55 (5L)
Минск, Октябрьский
80 р.
Электрический конвектор Баллу (Ballu)
Минск, Первомайский
149 р.
Осушитель воздуха Neoclima ND-10AH
Минск, Первомайский
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13.29 р.
Термометр Hama H-186357 (серебристый/черный)
Минск, Центральный
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20.19 р.
Метеостанция Ritmix CAT-041 (белый)
Минск, Центральный
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20.19 р.
Метеостанция Ritmix CAT-041 (черный)
Минск, Центральный
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26.57 р.
Метеостанция Ritmix CAT-230
Минск, Центральный
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712.95 р.
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (китайская версия)
Минск, Центральный
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5 979.25 р.
Осушитель воздуха Neoclima FDW03H
Минск, Центральный
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2 013.75 р.
Климатический комплекс Sharp KC-G51RW
Минск, Центральный
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44.66 р.
Метеостанция Ritmix CAT-330 BLACK
Минск, Центральный
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38.85 р.
Метеостанция Rexant 70-0511
Минск, Центральный
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35.60 р.
Термогигрометр Halsa HLS-E-101
Минск, Центральный
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738.64 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2817
Минск, Центральный
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279.31 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2816
Минск, Центральный
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250.27 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2826
Минск, Центральный
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222.60 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2822
Минск, Центральный
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343.58 р.
Очиститель воздуха Kitfort KT-2825
Минск, Центральный
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1 229.82 р.
Климатический комплекс Philips AMF220/15
Минск, Центральный
870 р.
Электрический котел с расширительным баком и насосом ElectroVel от 6кВт
Минск, Центральный
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4 412.60 р.
Осушитель воздуха Neoclima FDW02H
Минск, Центральный
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76 р.
Термогигрометр Crown CT44096
Минск, Центральный
19.89 р.
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1
Минск, Центральный
79.90 р.
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла
Минск, Центральный
27 р.
Погодная станция.
Минск, Фрунзенский
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Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)
Минск, Центральный
Договорная
Гигрометр
Минск, Московский
550 р.
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт
Минск, Первомайский
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Водонагреватель накопительный ''Garanterm'' Origin 30 V Slim
Минск, Центральный
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Водонагреватель накопительный ''Regent'' NTS 80V 1.5K (RE)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
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23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
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22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
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24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
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20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
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38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный