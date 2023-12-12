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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Защитные пленки и стекла для телефонов в Минске

Все объявления
Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

6 р.

Защитные стёкла. Цена: 3, 6, 8 рублей

Гродно

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

5 р.

Защитное стекло iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus SE 2020 2022 X Xr Xs Max и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

10 р.

Mатовое защитное стекло Mate Glass для iPhone / Samsung / Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol mini 6012, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Онлайн-заказ

17 р.
9.20 р.-46%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch Idol 6030, бирюзовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts Book Slim case для Alcatel One Touch Pop Star 5022, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Онлайн-заказ

17 р.
10.40 р.-39%

Чехол-книжка Experts SLIM Flip case для Alcatel One Touch POP 3 5025, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

5 р.

защитные стекла xiaomi apple samsung и другие

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

8 р.

Защитное стекло на экран и камеру iPhone 10 (X Xs XR Xs Max) 11 12 13 Pro Max Mini 14 Pro Plus Max

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

15 р.

Изогнутое защитное стекло UV Glass (УФ-гель и лампа в комплекте) для Samsung Huawei Honor Xiaomi

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

5 р.

Защитное стекло для любых Samsung Galaxy / Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

10 р.

Защитное стекло REMAX на IPHONE 12/12PRO /14 pro max

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для любых Huawei и Honor

5 р.

Защитное стекло для любых Huawei и Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Керамическая плёнка Ceramic Film для iPhone Xiaomi Huawei Honor Samsung - есть глянцевые и матовые

10 р.

Керамическая плёнка Ceramic Film для iPhone Xiaomi Huawei Honor Samsung - есть глянцевые и матовые

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

5 р.

Защитное стекло для любых Xiaomi и Poco

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Защитное 3D стекло REMAX на IPhone

12 р.

Защитное 3D стекло REMAX на IPhone

Брест

Доставка по Беларуси
Защитные стекла Digitalpart Full Glue IPhone 15, 15 pro, Xr, 11, 12, 12 Pro, 14, 14 Pro, 14 Pro Max

5 р.

Защитные стекла Digitalpart Full Glue IPhone 15, 15 pro, Xr, 11, 12, 12 Pro, 14, 14 Pro, 14 Pro Max

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ''CASE'' Full Glue для Xiaomi Mi 11T Black

Онлайн-заказ

7.40 р.
6 р.-19%

Защитное стекло ''CASE'' Full Glue для Xiaomi Mi 11T Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло CASE для Redmi Note 10 5Gдля Poco M3 Pro 5G

Онлайн-заказ

7.40 р.
6 р.-19%

Защитное стекло CASE для Redmi Note 10 5Gдля Poco M3 Pro 5G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло iPhone 15, 15 pro, 15 pro max, 14, 13, 12 pro

5 р.

Защитное стекло iPhone 15, 15 pro, 15 pro max, 14, 13, 12 pro

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для (3D, 5D) Xiaomi (Redmi, Mi)

Договорная

Защитное стекло для (3D, 5D) Xiaomi (Redmi, Mi)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Huawei

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для Apple iPhone(4,5,6,7,8,X и др)

Договорная

Защитное стекло для Apple iPhone(4,5,6,7,8,X и др)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло для телефона Huawei

Договорная

Защитное стекло для телефона Huawei

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитные стекла для Samsung

Договорная

Защитные стекла для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Apple iPhone

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Apple iPhone

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Xiaomi (Redmi, Mi)

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Xiaomi (Redmi, Mi)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитная гидрогелевая пленка для Samsung

Договорная

Защитная гидрогелевая пленка для Samsung

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ''CASE'' Full Glue для Samsung Galaxy M21 Black

Онлайн-заказ

7.20 р.
5.80 р.-19%

Защитное стекло ''CASE'' Full Glue для Samsung Galaxy M21 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
3шт - 10р. Защитное стекло для iPhone 11 / 12 / 12PRO / 13 / 13PRO / 14 / 14PRO

5 р.

3шт - 10р. Защитное стекло для iPhone 11 / 12 / 12PRO / 13 / 13PRO / 14 / 14PRO

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Apple iPhone SE 2020/8/7

Онлайн-заказ

20 р.
16.30 р.-19%

Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Apple iPhone SE 2020/8/7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло CASE для Poco X3 Pro

Онлайн-заказ

7.20 р.
5.80 р.-19%

Защитное стекло CASE для Poco X3 Pro

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Huawei P Smart 2020/Huawei P Smart 2019 21308

Онлайн-заказ

20.50 р.
16.70 р.-19%

Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Huawei P Smart 2020/Huawei P Smart 2019 21308

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидрогелевая пленка Forward матовая 50шт.

166 р.

Гидрогелевая пленка Forward матовая 50шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Vivo Y21 27768

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21.40 р.
17.40 р.-19%

Защитное стекло ''Volare Rosso'' для Vivo Y21 27768

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло BoraSCO для Redmi 10

Онлайн-заказ

1.20 р.
1 р.-17%

Защитное стекло BoraSCO для Redmi 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло ZTE ZTE A5 2020

Онлайн-заказ

6.10 р.
4.80 р.-21%

Защитное стекло ZTE ZTE A5 2020

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитная пленка Gembird для Samsung Galaxy S4

Онлайн-заказ

14.70 р.
11.90 р.-19%

Защитная пленка Gembird для Samsung Galaxy S4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитная пленка ''Gembird'' GP-А4

Онлайн-заказ

14.70 р.
11.90 р.-19%

Защитная пленка ''Gembird'' GP-А4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитная пленка Gembird для Samsung Galaxy S4 mini

Онлайн-заказ

14.70 р.
11.90 р.-19%

Защитная пленка Gembird для Samsung Galaxy S4 mini

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитная пленка ''Samsung'' EF-UX810CTEGRU для Galaxy Tab S9+ (X810), антибликовая

Онлайн-заказ

165 р.
133.17 р.-19%

Защитная пленка ''Samsung'' EF-UX810CTEGRU для Galaxy Tab S9+ (X810), антибликовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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