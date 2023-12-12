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Ремонт и стройкаОкна и двери

Окна в Минске

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев
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250 р.

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка

1 р.

отдам окна из дерева

Минск, Фрунзенский

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Бесплатно

Окна

Минск, Фрунзенский

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Окно кухонное деревянное

50 р.

Окно кухонное деревянное

Минск, Ленинский

ПВХ окно

200 р.

ПВХ окно

Минск, Советский

стекло из стеклопакета

20 р.

стекло из стеклопакета

Минск, Советский

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Договорная

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Минск, Центральный

Доставка
Окно ПВХ - Балконный блок.

Договорная

Окно ПВХ - Балконный блок.

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеклопакеты

400 р.

Стеклопакеты

Минск, Октябрьский

Балконная рама

600 р.

Балконная рама

Минск, Советский

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Окна Двери Пвх Алюминий Балконные рамы

Договорная

Окна Двери Пвх Алюминий Балконные рамы

Минск, Партизанский

Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

200 р.

Окно ПВХ раздвижное для веранды 1460 * 1460 мм нов

Минск, Центральный

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Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

400 р.

Окно из ПВХ теплое 1430(в) * 1460 мм новое

Минск, Центральный

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Стеклопакет 125х105

50 р.

Стеклопакет 125х105

Минск, Центральный

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

310 р.

Окно алюминиевое теплое 1430 х 1430 мм новое

Минск, Центральный

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Окна ПВХ , Балконные рамы

600 р.

Окна ПВХ , Балконные рамы

Минск, Центральный

Доставка

100 р.

Оконный блок ПВХ 123×150 мм с однокам. стеклопак.

Минск, Партизанский

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Балконная группа

150 р.

Балконная группа

Минск, Ленинский

Дверь ПВХ балконная 2170*750

189 р.

Дверь ПВХ балконная 2170*750

Минск, Ленинский

Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Договорная

Раздвижные окна (наклонно-сдвижные) Patio (Патио). В рассрочку. Гарантия.

Минск, Центральный

Окно стеклопакет деревянный

50 р.

Окно стеклопакет деревянный

Минск, Заводской

Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Договорная

Балконные рамы ПВХ (рассрочка до 12 месяцев, без банка)

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Договорная

Алюминиевые раздвижные балконные рамы. Рассрочка. Гарантия.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Договорная

Окна ПВХ. Рассрочка. Опыт. Качество. Гарантия

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Пластиковые окна и двери

Бесплатно

Пластиковые окна и двери

Минск, Первомайский

Окна ПВХ,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ,низкие цены

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

150 р.

Окна ПВХ для домов и дач,низкие цены

Минск, Центральный

Пластиковые окна для дома и дачи

Договорная

Пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

624 р.

Готовая балконная рама ПВХ 3350х1450 brusbox 70 + roto nx

Минск, Центральный

Пластиковые окна готовые со склада в Минске

260 р.

Пластиковые окна готовые со склада в Минске

Минск, Ленинский

Окно ПВХ Salamander 1480*1440 с двумя створками

680 р.

Окно ПВХ Salamander 1480*1440 с двумя створками

Минск, Фрунзенский

Готовые пластиковые окна для дома и дачи

209 р.

Готовые пластиковые окна для дома и дачи

Минск, Центральный

Окно тёплое глухое для дачи.120(ш)*110(в).Новое

175 р.

Окно тёплое глухое для дачи.120(ш)*110(в).Новое

Минск, Фрунзенский

Окно 120*130.Новое.В наличии

285 р.

Окно 120*130.Новое.В наличии

Минск, Фрунзенский

150 р.

Балконный блок

Минск, Октябрьский

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Окно тёплое глухое для дачи.150(ш)*100(в).Новое

210 р.

Окно тёплое глухое для дачи.150(ш)*100(в).Новое

Минск, Заводской

Окно для дома.100(ш)*140(в).

270 р.

Окно для дома.100(ш)*140(в).

Минск, Заводской

Балконный блок + балконная дверь

100 р.

Балконный блок + балконная дверь

Минск, Октябрьский

Окна пвх

Договорная

Окна пвх

Минск, Фрунзенский

Рамы на балкон

Договорная

Рамы на балкон

Минск, Фрунзенский

Окно ПВХ готовое треугольное 1200*1400

310 р.

Окно ПВХ готовое треугольное 1200*1400

Минск, Заводской

Окна ПВХ.

Договорная

Окна ПВХ.

Минск, Ленинский

Доставка
Рассрочка
Окна ПВХ от Производителя.Скидки до 30%

200 р.

Окна ПВХ от Производителя.Скидки до 30%

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные рамы ПВХ

Договорная

Балконные рамы ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Договорная

Окно 1500*1500 ( НЕ ПОКУПАЙТЕ )

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Москитные сетки восстановление ремонт

18 р.

Москитные сетки восстановление ремонт

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
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