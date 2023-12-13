logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Минске

Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада
vip

Договорная

Двери металлические. Уценка. Ликвидация опт склада

Минск, Московский

Дверь балконная ПВХ.
vip

600 р.

Дверь балконная ПВХ.

Минск, Первомайский

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев
vip

250 р.

Окна ПВХ для дачи и дома. Рассрочка 8 месяцев

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Входная дверь из Новостройки

75 р.

Входная дверь из Новостройки

Минск, Октябрьский

Полотно дверное 60х200

10 р.

Полотно дверное 60х200

Минск, Первомайский

badge-icon

1 р.

отдам окна из дерева

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Дверь новостройка (+коробка, доборы, ручка, замок)

59 р.

Дверь новостройка (+коробка, доборы, ручка, замок)

Минск, Октябрьский

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

200 р.

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

Минск, Заводской

badge-icon
Двери межкомнатные

Договорная

Двери межкомнатные

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

175 р.

Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

425 р.

Двери в эмали Скандинавия стоимость за комплект

Минск, Первомайский

Доставка
Замки для дверей, пружины

7 р.

Замки для дверей, пружины

Минск, Советский

45 р.

Двери входные Минск мир

Минск, Октябрьский

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси

350 р.

Дверь балконная новая

Минск, Партизанский

badge-icon

Бесплатно

Окна

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Цифра на входную дверь

5 р.

Цифра на входную дверь

Минск, Ленинский

Дверь балконная ПВХ.
vip

600 р.

Дверь балконная ПВХ.

Минск, Первомайский

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

235 р.

ЭКО шпон Albero Надёжность и Практичность.Полный комплект.

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Двери из массива сосны

200 р.

Двери из массива сосны

Минск, Октябрьский

Дверь из новостройки

100 р.

Дверь из новостройки

Минск, Заводской

Окно кухонное деревянное

50 р.

Окно кухонное деревянное

Минск, Ленинский

Накладки на замок

20 р.

Накладки на замок

Минск, Первомайский

badge-icon
Двери Экошпон Эльпорта полный комплект

219 р.

Двери Экошпон Эльпорта полный комплект

Минск, Фрунзенский

Дверь входная металлическая

150 р.

Дверь входная металлическая

Минск, Советский

ПВХ окно

200 р.

ПВХ окно

Минск, Советский

Всё для столяра

5 р.

Всё для столяра

Минск, Заводской

badge-icon
Ручка дверная

130 р.

Ручка дверная

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Входные металлические двери Бульдорс

410 р.

Входные металлические двери Бульдорс

Минск, Ленинский

Доставка
Двери межкомнатные серии Smart для квартиры и дома

86 р.

Двери межкомнатные серии Smart для квартиры и дома

Минск, Ленинский

Доставка
Скрытые двери (НЕВИДИМКИ)

550 р.

Скрытые двери (НЕВИДИМКИ)

Минск, Первомайский

Доставка
стекло из стеклопакета

20 р.

стекло из стеклопакета

Минск, Советский

Входные двери недорого

390 р.

Входные двери недорого

Минск, Первомайский

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Договорная

ОКНА ПВХ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ДЕКАБРЬ.

Минск, Центральный

Доставка
Лучшая цена на рынке.Гарда.

631 р.

Лучшая цена на рынке.Гарда.

Минск, Заводской

Доставка
Дверь межкомнатная 90*200

100 р.

Дверь межкомнатная 90*200

Минск, Заводской

Входная дверь б/у.

400 р.

Входная дверь б/у.

Минск, Октябрьский

Дверь от застройщика

100 р.

Дверь от застройщика

Минск, Центральный

badge-icon
Двери входные металлические Гарда Муар 8мм

640 р.

Двери входные металлические Гарда Муар 8мм

Минск, Партизанский

Доставка
Межкомнатные двери

50 р.

Межкомнатные двери

Минск, Фрунзенский

Подоконник ПВХ 1200*450

17 р.

Подоконник ПВХ 1200*450

Минск, Фрунзенский

Двери межкомнатные массив

600 р.

Двери межкомнатные массив

Минск, Заводской

Двери межкомнатные (2 шт) б/у

Договорная

Двери межкомнатные (2 шт) б/у

Минск, Московский

badge-icon
Двери

40 р.

Двери

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Окно ПВХ - Балконный блок.

Договорная

Окно ПВХ - Балконный блок.

Минск, Советский

Доставка
Рассрочка
Двери на дачу в деревню.По инд заказу

750 р.

Двери на дачу в деревню.По инд заказу

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки