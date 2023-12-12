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Бытовая техникаКлиматическая техника

Очистители воздуха в Минске

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Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

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260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6110D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Онлайн-заказ

260 р.

Увлажнитель воздуха ? EHU-6115D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

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302.17 р.

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3500D UV

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

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1 177 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

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141.12 р.

Увлажнитель воздуха Brayer BR4700GN

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Онлайн-заказ

49.33 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2863-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

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43.21 р.

Увлажнитель воздуха Kitfort KT-2868

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

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125 р.

Увлажнитель воздуха Evolution HF-858

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1

263 р.

Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Genio AirClean 40

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590.14 р.

Очиститель воздуха Genio AirClean 40

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Funai Ishi FAW-ISE480/6.0(WT)

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1 060.37 р.

Мойка воздуха Funai Ishi FAW-ISE480/6.0(WT)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Honeywell ES800

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1 136.54 р.
1 023.70 р.-10%

Климатический комплекс Honeywell ES800

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель и увлажнитель воздуха Sharp KC-D61RW

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1 912.85 р.
1 694.17 р.-11%

Очиститель и увлажнитель воздуха Sharp KC-D61RW

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

2 855.97 р.

Очиститель/увлажнитель воздуха Dyson PH3A

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Очиститель воздуха Philips AC2887/10

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1 111.30 р.
919 р.-17%

Очиститель воздуха Philips AC2887/10

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2856

Онлайн-заказ

171.08 р.

Озонатор Kitfort KT-2856

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2854

Онлайн-заказ

149.72 р.

Озонатор Kitfort KT-2854

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Гейзер Модель 1

Онлайн-заказ

598.04 р.

Очиститель воздуха Гейзер Модель 1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Гейзер Модель 2

Онлайн-заказ

552.20 р.

Очиститель воздуха Гейзер Модель 2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (международная версия)

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500.62 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite AC-M17-SC (международная версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс IClima LUX-8000B

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1 692.10 р.
1 498.66 р.-11%

Климатический комплекс IClima LUX-8000B

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Озонатор Kitfort KT-2855

Онлайн-заказ

132.41 р.

Озонатор Kitfort KT-2855

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Hisense AE-33R4BNS

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1 300 р.
1 235 р.-5%

Очиститель воздуха Hisense AE-33R4BNS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха 70mai Pro Purificateur d'air AP551-50W

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824.40 р.

Очиститель воздуха 70mai Pro Purificateur d'air AP551-50W

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха StarWind SAW5520

Онлайн-заказ

351.89 р.

Мойка воздуха StarWind SAW5520

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact (европейская версия)

Онлайн-заказ

341.77 р.

Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact (европейская версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Увлажнитель воздуха Beurer LA 20

Онлайн-заказ

86.06 р.

Увлажнитель воздуха Beurer LA 20

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Dyson Purifier Humidify + Cool Autoreact PH3A (белый/никель)

Онлайн-заказ

3 250.27 р.
2 921.60 р.-10%

Климатический комплекс Dyson Purifier Humidify + Cool Autoreact PH3A (белый/никель)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Steba LR 12

Онлайн-заказ

606.10 р.

Очиститель воздуха Steba LR 12

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (международная версия)

Онлайн-заказ

804.97 р.
712.95 р.-11%

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 AC-M16-SC (международная версия)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Онлайн-заказ

989.68 р.

Мойка воздуха Winia AWI-40PTVCD

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Winia AWX-70PTOCD

Онлайн-заказ

1 550 р.

Мойка воздуха Winia AWX-70PTOCD

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха AirInCom CF6318

Онлайн-заказ

520 р.

Мойка воздуха AirInCom CF6318

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Климатический комплекс Zenet ZET-483

Онлайн-заказ

590 р.

Климатический комплекс Zenet ZET-483

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

Онлайн-заказ

3 305.79 р.
2 989.49 р.-10%

Мойка воздуха Boneco Air-O-Swiss W2055D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Steba LR 9

Онлайн-заказ

310.65 р.

Очиститель воздуха Steba LR 9

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom XJ-4400 (белый)

Онлайн-заказ

1 460 р.

Очиститель воздуха AirInCom XJ-4400 (белый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900A

Онлайн-заказ

1 190 р.

Очиститель воздуха AirInCom XJ-3900A

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион (черный)

Онлайн-заказ

140 р.

Очиститель воздуха Экология Супер-Плюс-Ион (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom AIC XJ-210

Онлайн-заказ

145 р.

Очиститель воздуха AirInCom AIC XJ-210

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха AirInCom CF8410

Онлайн-заказ

690 р.

Очиститель воздуха AirInCom CF8410

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Zelmer ZPU5500

Онлайн-заказ

469.80 р.

Очиститель воздуха Zelmer ZPU5500

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Очиститель воздуха Taurus Landscapes

Онлайн-заказ

583.55 р.

Очиститель воздуха Taurus Landscapes

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

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