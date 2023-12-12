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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Минске

Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

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Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

115 р.

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

115 р.

Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

115 р.

Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум

75 р.

Линолеум

Минск, Заводской

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Московский

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

115 р.

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

45 р.

АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

53.40 р.

Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

172 р.

Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

109 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

115 р.

Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

115 р.

Паркетная доска Инженерная 16мм масло с фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

63.48 р.

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

Минск, Октябрьский

ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

35.50 р.

ЛаминатЕггер 33класс 8мм АкваплюсВодостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Линолеум

130 р.

Линолеум

Минск, Фрунзенский

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Паркетная доска 14мм матовый лак

121 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

21.60 р.

Ламинат Эггер 32класс 8мм с фаскойАкция

Минск, Фрунзенский

Доставка
КварцВиниловый 100%влагостойкий

47 р.

КварцВиниловый 100%влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
АКЦИЯ Паркетная доска инженерная масло 16ммс фаской 4v

115 р.

АКЦИЯ Паркетная доска инженерная масло 16ммс фаской 4v

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

111 р.

Паркетная доска Barlinek Toffee(ёлочка)

Минск, Фрунзенский

Доставка
КварцВиниловый пол 5мм Польша Акции

69 р.

КварцВиниловый пол 5мм Польша Акции

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

105 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Плинтус, 4+1 остатки

10 р.

Плинтус, 4+1 остатки

Минск, Московский

Линолеум разные отрезы

80 р.

Линолеум разные отрезы

Минск, Ленинский

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Ламинат. Низкие цены, , АКЦИЯ, ДОСТАВКА

16 р.

Ламинат. Низкие цены, , АКЦИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Центральный

Ламинат 33класс8мм 4v кастамону влагостойкий

27.90 р.

Ламинат 33класс8мм 4v кастамону влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм покрытие масло

115 р.

Паркетная доска 15мм покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм масло одноплолоска

115 р.

Паркетная доска 16мм масло одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Плитка керамогранит 80296559055

26 р.

Плитка керамогранит 80296559055

Минск, Фрунзенский

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

23.90 р.

Ламинат 33класс с фаской Эггер влагостойкий

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

Минск, Октябрьский

Подложка хвойная 3 мм

Договорная

Подложка хвойная 3 мм

Минск, Фрунзенский

Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

120 р.

Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

Минск, Центральный

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50 р.

Ламинат Unilin (1 пачка)

Минск, Партизанский

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Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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