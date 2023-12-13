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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Минске

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК
vip

35 р.

Кирпич в тамбур/подъезд кирпичом на сетке АМК

Минск, Первомайский

Доставка
Рассрочка
Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

120 р.

Кварцвинил , кварцвиниловая плитка

Минск, Центральный

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Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Столешница

110 р.

Столешница

Минск, Октябрьский

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Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

15 р.

Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

Минск, Октябрьский

Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

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Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Договорная

Гипсовая и Фасадная Лепнина - Свое Производство

Минск, Центральный

Эмали

200 р.

Эмали

Минск, Фрунзенский

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Обои под покраску

35 р.

Обои под покраску

Минск, Московский

Продам обои Milassa 10 шт 100кв.м

1 600 р.

Продам обои Milassa 10 шт 100кв.м

Минск, Центральный

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Плитка Керамин Сакура

5 р.

Плитка Керамин Сакура

Минск, Фрунзенский

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ПВХ панели

20 р.

ПВХ панели

Минск, Советский

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

115 р.

Паркетная доска масло 16мм одноплолоска

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

115 р.

Паркетная доска инженерная 16мм масло с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

115 р.

Паркетная доска 15мм однополосная инженерная с фаской

Минск, Фрунзенский

Доставка
Обои новые виниловые

11 р.

Обои новые виниловые

Минск, Советский

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Эмаль

35 р.

Эмаль

Минск, Московский

Дюбель гвоздь для теплоизоляции

0.20 р.

Дюбель гвоздь для теплоизоляции

Минск, Московский

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Линолеум

75 р.

Линолеум

Минск, Заводской

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Обои плотные, дуплекс

5.90 р.

Обои плотные, дуплекс

Минск, Ленинский

Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Московский

Краска Ceresit

100 р.

Краска Ceresit

Минск, Первомайский

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

115 р.

Паркетная Доска инженерная покрытие масло

Минск, Фрунзенский

Доставка
Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

330 р.

Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

Минск, Ленинский

Много лепнины из гипса

1 р.

Много лепнины из гипса

Минск, Фрунзенский

АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

45 р.

АКЦИЯ Ламинат AGT(АГТ) Турция 32класс 8мм влагос

Минск, Фрунзенский

Доставка
Плитка

5 р.

Плитка

Минск, Советский

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Воск мебельный

10 р.

Воск мебельный

Минск, Советский

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Октябрьский

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Московский

Доставка
Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм /15мм/16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

125 р.

Паркетная доска 14мм,15мм и 16мм

Минск, Фрунзенский

Доставка
Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

53.40 р.

Кварцвиниловые полы 0,5 защитный слой

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

172 р.

Паркетная доска одноролоска 14мм с фаской масло воск

Минск, Фрунзенский

Доставка
РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

42 р.

РАСПРОДАЖА испанской плитки, пачворк

Минск, Центральный

Доставка
Паркетная доска 14мм матовый лак

109 р.

Паркетная доска 14мм матовый лак

Минск, Фрунзенский

Доставка
Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

115 р.

Паркетная доска 16мм с фаской/ масло

Минск, Фрунзенский

Доставка

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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