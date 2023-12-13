Буровые, земляные работы в Минске
80 р.
Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3
Минск, Московский
95 р.
Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71
Минск, Центральный
50 р.
Канализация, водопровод, септик из бетонных колец
Минск, Московский
10 р.
Монтаж труб Канализация/Водопровод/
Минск, Московский
Договорная
Эксковатор мини , копание , траншей , заборов
Минск, Центральный
Договорная
Аренда фронтального погрузчика
Минск, Центральный
10 р.
ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
70 р.
Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот
Минск, Фрунзенский
100 р.
Услуги гидромолота Демонтажные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
планирование участка фронтальным погрузчиком
Минск, Центральный
85 р.
Услуга миниэкскаватора 5т
Минск, Центральный
100 р.
Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'
Минск, Заводской
75 р.
Аренда мини погрузчика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ливневая канализация для дома
Минск, Фрунзенский
62 р.
Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ
Минск, Ленинский
Договорная
Подсыпка фундамента, земляные работы
Минск, Центральный
Договорная
Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.
Минск, Фрунзенский
300 р.
Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.
Минск, Первомайский
Договорная
Бурение скважин на воду Минск и Минская область
Минск, Фрунзенский
Договорная
Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины
Минск, Московский
65 р.
Бурение скважин
Минск, Центральный
35 р.
Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы
Минск, Центральный
70 р.
Аренда самосвалов
Минск, Московский
100 р.
УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА
Минск, Центральный
Договорная
МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО
Минск, Центральный
Договорная
УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ
Минск, Центральный
990 р.
Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД
Минск, Фрунзенский
30 р.
Бурение скважин на воду Минский район, Минская об
Минск, Центральный
30 р.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ
Минск, Центральный
35 р.
Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.
Минск, Фрунзенский
100 р.
Канализация из бетонных колец
Минск, Центральный
Договорная
Аренда самосвала
Минск, Заводской
65 р.
Мини экскаватор
Минск, Центральный
70 р.
Земляные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Дренаж
Минск, Фрунзенский
900 р.
Наружная канализация в частном доме под ключ
Минск, Фрунзенский
50 р.
Канализация, Водопровод,Септик -под ключ
Минск, Московский
Договорная
Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.
Минск, Центральный
Договорная
Канализация под ключ
Минск, Центральный
45 р.
Бурение на воду
Минск, Заводской
490 р.
Мини-экскаватор, комплекс земляных работ
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
Договорная
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ
Брест
Договорная
Устройство канализации для дома и дачи
Брестская, Пружаны
170 р.
Копаем колодцы по Беларуси
Минская, Вилейка
170 р.
Колодец под ключ
Витебская, Поставы
170 р.
Копка колодца Дзержинск
Минская, Дзержинск
170 р.
Копка колодца Пуховичи
Минская, Червень