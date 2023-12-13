logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Строительные работы
Буровые, земляные работы
Цена
Продавец
УслугиСтроительные работы

Буровые, земляные работы в Минске

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

80 р.

Аренда фронтального погрузчика 3т ковш 1.8м3

Минск, Московский

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

95 р.

Аренда колёсного экскаватора volvo bl 71

Минск, Центральный

Канализация, водопровод, септик из бетонных колец

50 р.

Канализация, водопровод, септик из бетонных колец

Минск, Московский

Монтаж труб Канализация/Водопровод/

10 р.

Монтаж труб Канализация/Водопровод/

Минск, Московский

Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Договорная

Эксковатор мини , копание , траншей , заборов

Минск, Центральный

Аренда фронтального погрузчика

Договорная

Аренда фронтального погрузчика

Минск, Центральный

ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

10 р.

ЯМОБУР Бурение Свай, Лунок, Скважин

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-погрузчика, мини-эскаватора, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

70 р.

Аренда (услуги) мини-экскаватора, мини-погрузчика, Ямобур, Гидромолот

Минск, Фрунзенский

Услуги гидромолота Демонтажные работы

100 р.

Услуги гидромолота Демонтажные работы

Минск, Фрунзенский

планирование участка фронтальным погрузчиком

Договорная

планирование участка фронтальным погрузчиком

Минск, Центральный

Услуга миниэкскаватора 5т

85 р.

Услуга миниэкскаватора 5т

Минск, Центральный

Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'

100 р.

Наружная канализация из бетонных колец ''ПОД КЛЮЧ'

Минск, Заводской

Аренда мини погрузчика

75 р.

Аренда мини погрузчика

Минск, Фрунзенский

Ливневая канализация для дома

Договорная

Ливневая канализация для дома

Минск, Фрунзенский

Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

62 р.

Буронабивные сваи из Мини забивных свай ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Подсыпка фундамента, земляные работы

Договорная

Подсыпка фундамента, земляные работы

Минск, Центральный

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Договорная

Услуги (Аренда) Мини погрузчика, мини экскаватора Чистка и уборка снега.

Минск, Фрунзенский

Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.

300 р.

Планировка и выравнивание участка фронтальным погрузчиком с ковшом.

Минск, Первомайский

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Договорная

Бурение скважин на воду Минск и Минская область

Минск, Фрунзенский

Рассрочка
Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины

Договорная

Обустройство скважины и завод воды в дом от скважины

Минск, Московский

Бурение скважин

65 р.

Бурение скважин

Минск, Центральный

Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

35 р.

Абиссинская скважина, бурение скважин, колодец, аб

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы

30 р.

Бурение скважин на воду Дзержинск, Столбцы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Аренда самосвалов

70 р.

Аренда самосвалов

Минск, Московский

УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА

100 р.

УСТАНОВКА КОЛЕЦ КАНАЛИЗАЦИИ ТРУБЫ СКВАЖИНА СЕПТИКА

Минск, Центральный

МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО

Договорная

МОНТАЖ УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ СКВАЖИНЫ ШАМБО

Минск, Центральный

УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ

Договорная

УСТАНОВКА КОЛЕЦ СЕПТИКА ШАМБО МИНСК И ОБЛАСТЬ

Минск, Центральный

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

990 р.

Канализация при высоких грунтовых водах ЧИСТОВОД

Минск, Фрунзенский

Бурение скважин на воду Минский район, Минская об

30 р.

Бурение скважин на воду Минский район, Минская об

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ

30 р.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду ЧЕРВЕНЬ, ПУХОВИЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.

35 р.

Абиссинская скважина, колодец. Бурение скважин.

Минск, Фрунзенский

Канализация из бетонных колец

100 р.

Канализация из бетонных колец

Минск, Центральный

Аренда самосвала

Договорная

Аренда самосвала

Минск, Заводской

Мини экскаватор

65 р.

Мини экскаватор

Минск, Центральный

Рассрочка
Земляные работы

70 р.

Земляные работы

Минск, Фрунзенский

Дренаж

Договорная

Дренаж

Минск, Фрунзенский

Наружная канализация в частном доме под ключ

900 р.

Наружная канализация в частном доме под ключ

Минск, Фрунзенский

Канализация, Водопровод,Септик -под ключ

50 р.

Канализация, Водопровод,Септик -под ключ

Минск, Московский

Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.

Договорная

Канализация (внутренняя/наружная) Водопровод.

Минск, Центральный

Канализация под ключ

Договорная

Канализация под ключ

Минск, Центральный

Бурение на воду

45 р.

Бурение на воду

Минск, Заводской

Мини-экскаватор, комплекс земляных работ

490 р.

Мини-экскаватор, комплекс земляных работ

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Договорная

Бурение и обустройство скважин на воду под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Устройство канализации для дома и дачи

Договорная

Устройство канализации для дома и дачи

Брестская, Пружаны

Услуга с выездом в регионы
Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Колодец под ключ

170 р.

Колодец под ключ

Витебская, Поставы

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Дзержинск

170 р.

Копка колодца Дзержинск

Минская, Дзержинск

Услуга с выездом в регионы
Копка колодца Пуховичи

170 р.

Копка колодца Пуховичи

Минская, Червень

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги