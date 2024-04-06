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Сад и огородРастения, рассада и семена

Прочее из растений, рассады и семян в Заводском районе Минска

Деревенский картофель сорт ''скарб''

0.55 р.

Деревенский картофель сорт ''скарб''

Минск, Заводской

Грунт

8.50 р.

Грунт

Минск, Заводской

Вербачка, сухоцвет к Пасхе

Договорная

Вербачка, сухоцвет к Пасхе

Минск, Заводской

Саженец Клёна

Бесплатно

Саженец Клёна

Минск, Заводской

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0.70 р.

Картофель

Минск, Заводской

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Баночки для расады цветов 20штук на поддоне

1 р.

Баночки для расады цветов 20штук на поддоне

Минск, Заводской

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Георгины и ирисы

5 р.

Георгины и ирисы

Минск, Заводской

Можжевельник Блю Карпет Стелющийся (РБ)

80 р.

Можжевельник Блю Карпет Стелющийся (РБ)

Минск, Заводской

Туя шаровидная Мириам (РБ)

110 р.

Туя шаровидная Мириам (РБ)

Минск, Заводской

Можжевельник Стрикта (РБ)

45 р.

Можжевельник Стрикта (РБ)

Минск, Заводской

Газонная смесь

80 р.

Газонная смесь

Минск, Заводской

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Цветы.

10 р.

Цветы.

Минск, Заводской

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Саженцы кедра.

9 р.

Саженцы кедра.

Минск, Заводской

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Подставка для цветов

50 р.

Подставка для цветов

Минск, Заводской

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Виноград Минский розовый.

25 р.

Виноград Минский розовый.

Минск, Заводской

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Баночки для расады большие30штук

0.10 р.

Баночки для расады большие30штук

Минск, Заводской

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Фитолампа (инфракрасная лампа для растений)

69 р.

Фитолампа (инфракрасная лампа для растений)

Минск, Заводской

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Лук

1 р.

Лук

Минск, Заводской

Садово-огородный участок. Таранов

20 р.

Садово-огородный участок. Таранов

Минск, Заводской

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Фасоль. Минюк

10 р.

Фасоль. Минюк

Минск, Заводской

Мимозы опт доставку в любой город

115 р.

Мимозы опт доставку в любой город

Минск, Заводской

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Черенки

Договорная

Черенки

Минск, Заводской

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Продам дуб

Договорная

Продам дуб

Минск, Заводской

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Дуб на спил

1 р.

Дуб на спил

Минск, Заводской

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Держатель подвесной

0.49 р.

Держатель подвесной

Минск, Заводской

Коробки , пластиковые.

0.10 р.

Коробки , пластиковые.

Минск, Заводской

Коробки, пластиковые.

0.30 р.

Коробки, пластиковые.

Минск, Заводской

Лаванда

10 р.

Лаванда

Минск, Заводской

Лунария

2 р.

Лунария

Минск, Заводской

Статица

10 р.

Статица

Минск, Заводской

Семена газона

13 р.

Семена газона

Минск, Заводской

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Картофель

0.45 р.

Картофель

Минск, Заводской

Каменная роза

2 р.

Каменная роза

Минск, Заводской

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Лаванда

15 р.

Лаванда

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

35 р.

''Беларуские пальмы'' Плетеные деревья из Ивы.

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Могилев

Доставка по Беларуси
Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

10 р.

Туи Пихта Можжевельник Кипарисовик Сосна Ель Бонсай Ниваки Газон Удобрение

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

14.35 р.

Укрывной материал СУФ42 3,2 х 10 В ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Кассеты для рассады в ассоритименте

1.37 р.

Кассеты для рассады в ассоритименте

Брест

Доставка по Беларуси
Грядки из Еврокубов

90 р.

Грядки из Еврокубов

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Тюльпаны 2024

Договорная

Тюльпаны 2024

Минск, Центральный

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