Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Заводском районе Минска
8 р.
Противогололедный материал «Галит» 25кг
Минск, Заводской
150 р.
Бражная колонна
Минск, Заводской
20 р.
Вкладыш шуфлядный ikea
Минск, Заводской
5 р.
Весы безмен
Минск, Заводской
8 р.
Противогололедный материал «Галит» 25кг
Минск, Заводской
15 р.
Дозатор и диспенсер для жидкого мыла
Минск, Заводской
5 р.
Фартук
Минск, Заводской
24.95 р.
Дверной звонок old school Сова на 220V
Минск, Заводской
2 р.
Удлинитель. На 2 гнезда. В отличном состоянии.
Минск, Заводской
2 р.
Электрический отпугиватель комаров
Минск, Заводской
13 р.
Антивибрационные подставки для стиральной машины
Минск, Заводской
20 р.
Хомуты для шлангов
Минск, Заводской
40 р.
Стойка для цветов
Минск, Заводской
6 р.
КАНИСТРА 25 Л
Минск, Заводской
13 р.
Продам проводной звонок
Минск, Заводской
Договорная
Шинковница
Минск, Заводской
2.50 р.
Шампуры 30 см
Минск, Заводской
14 р.
Стрейч пленка
Минск, Заводской
50 р.
Картридж для фильтра Брита
Минск, Заводской
20 р.
Набор гирь Г-2-210 СССР
Минск, Заводской
250 р.
Ёмкость из нержавейки
Минск, Заводской
40 р.
Салфетница БССР дерево
Минск, Заводской
15 р.
Вентиль угловой. Кран (новый)
Минск, Заводской
10 р.
Баночки стеклянные для сыпучих.
Минск, Заводской
3 р.
Мочалки цена за 3 штуки
Минск, Заводской
2 р.
Продам металлическое ситечко, можно использовать в
Минск, Заводской
4 р.
Крышки разные см. все фото
Минск, Заводской
Договорная
Стройматериалы
Минск, Заводской
Договорная
Перчатки сварщика, прорезиненные
Минск, Заводской
5 р.
Нож для резки бумаги
Минск, Заводской
10 р.
Стеклянная баночка для напитков.
Минск, Заводской
Договорная
Прищепки
Минск, Заводской
230 р.
Неодимовый магнит 70*50
Минск, Заводской
20 р.
Бочка
Минск, Заводской
12 р.
Подставки для ножек
Минск, Заводской
15 р.
Соль гранулированная мешок
Минск, Заводской
5 р.
Доска стиральная
Минск, Заводской
40 р.
Керамика СССР, набор трио для по вина, 2 фото
Минск, Заводской
138 р.
Емкости для воды и дизельного топлива пластиковые
Минск, Заводской
200 р.
Еврокуб
Минск, Заводской
23 р.
Аккумуляторный USB фонарь Т6-26
Минск, Заводской
12 р.
Продам замки навесные,механизмы для дверных замков
Минск, Заводской
5 р.
Манжета
Минск, Заводской
20 р.
Мыльница xiaomi
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
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31 р.
Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)
Минск, Центральный
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84.50 р.
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз
Минск, Центральный
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27 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный
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14 р.
Перчатки садовые Garden Genie Glovers
Минск, Центральный
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Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая
Минск, Центральный
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49 р.
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус
Минск, Центральный
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23.20 р.
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)
Минск, Центральный