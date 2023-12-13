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Все для домаХозяйственные товары

Прочее в Заводском районе Минска

Противогололедный материал «Галит» 25кг
vip

8 р.

Противогололедный материал «Галит» 25кг

Минск, Заводской

Бражная колонна

150 р.

Бражная колонна

Минск, Заводской

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Вкладыш шуфлядный ikea

20 р.

Вкладыш шуфлядный ikea

Минск, Заводской

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Весы безмен

5 р.

Весы безмен

Минск, Заводской

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Противогололедный материал «Галит» 25кг
vip

8 р.

Противогололедный материал «Галит» 25кг

Минск, Заводской

Дозатор и диспенсер для жидкого мыла

15 р.

Дозатор и диспенсер для жидкого мыла

Минск, Заводской

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Фартук

5 р.

Фартук

Минск, Заводской

Дверной звонок old school Сова на 220V

24.95 р.

Дверной звонок old school Сова на 220V

Минск, Заводской

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Удлинитель. На 2 гнезда. В отличном состоянии.

2 р.

Удлинитель. На 2 гнезда. В отличном состоянии.

Минск, Заводской

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Электрический отпугиватель комаров

2 р.

Электрический отпугиватель комаров

Минск, Заводской

Антивибрационные подставки для стиральной машины

13 р.

Антивибрационные подставки для стиральной машины

Минск, Заводской

Хомуты для шлангов

20 р.

Хомуты для шлангов

Минск, Заводской

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Стойка для цветов

40 р.

Стойка для цветов

Минск, Заводской

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КАНИСТРА 25 Л

6 р.

КАНИСТРА 25 Л

Минск, Заводской

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Продам проводной звонок

13 р.

Продам проводной звонок

Минск, Заводской

Шинковница

Договорная

Шинковница

Минск, Заводской

Шампуры 30 см

2.50 р.

Шампуры 30 см

Минск, Заводской

Стрейч пленка

14 р.

Стрейч пленка

Минск, Заводской

Картридж для фильтра Брита

50 р.

Картридж для фильтра Брита

Минск, Заводской

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Набор гирь Г-2-210 СССР

20 р.

Набор гирь Г-2-210 СССР

Минск, Заводской

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Ёмкость из нержавейки

250 р.

Ёмкость из нержавейки

Минск, Заводской

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Салфетница БССР дерево

40 р.

Салфетница БССР дерево

Минск, Заводской

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Вентиль угловой. Кран (новый)

15 р.

Вентиль угловой. Кран (новый)

Минск, Заводской

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Баночки стеклянные для сыпучих.

10 р.

Баночки стеклянные для сыпучих.

Минск, Заводской

Мочалки цена за 3 штуки

3 р.

Мочалки цена за 3 штуки

Минск, Заводской

Продам металлическое ситечко, можно использовать в

2 р.

Продам металлическое ситечко, можно использовать в

Минск, Заводской

Крышки разные см. все фото

4 р.

Крышки разные см. все фото

Минск, Заводской

Стройматериалы

Договорная

Стройматериалы

Минск, Заводской

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Перчатки сварщика, прорезиненные

Договорная

Перчатки сварщика, прорезиненные

Минск, Заводской

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Нож для резки бумаги

5 р.

Нож для резки бумаги

Минск, Заводской

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Стеклянная баночка для напитков.

10 р.

Стеклянная баночка для напитков.

Минск, Заводской

Прищепки

Договорная

Прищепки

Минск, Заводской

Неодимовый магнит 70*50

230 р.

Неодимовый магнит 70*50

Минск, Заводской

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Бочка

20 р.

Бочка

Минск, Заводской

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Подставки для ножек

12 р.

Подставки для ножек

Минск, Заводской

Соль гранулированная мешок

15 р.

Соль гранулированная мешок

Минск, Заводской

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Доска стиральная

5 р.

Доска стиральная

Минск, Заводской

Керамика СССР, набор трио для по вина, 2 фото

40 р.

Керамика СССР, набор трио для по вина, 2 фото

Минск, Заводской

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Емкости для воды и дизельного топлива пластиковые

138 р.

Емкости для воды и дизельного топлива пластиковые

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Еврокуб

200 р.

Еврокуб

Минск, Заводской

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Аккумуляторный USB фонарь Т6-26

23 р.

Аккумуляторный USB фонарь Т6-26

Минск, Заводской

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Продам замки навесные,механизмы для дверных замков

12 р.

Продам замки навесные,механизмы для дверных замков

Минск, Заводской

Манжета

5 р.

Манжета

Минск, Заводской

Мыльница xiaomi

20 р.

Мыльница xiaomi

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Онлайн-заказ

31 р.

Электрическая USB Помпа для воды AWD объём 1.5л, 5.7л, 10л, 11.3л, 15л, 18.9л. Белая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая мухобойка фонарик GECKO LTD-308 (съемный фонарь-зарядка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Онлайн-заказ

84.50 р.

Стеллаж - полка напольная Washing machine storage rack для ванной комнаты 3 Полки Над бочком унитаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

27 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 140x30 см ''Тепломакс'' Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Онлайн-заказ

14 р.

Перчатки садовые Garden Genie Glovers

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Онлайн-заказ

47.19 р.
45 р.-5%

Швабра с распылителем Healthy Spray Mop Бежевая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Онлайн-заказ

49 р.

Весы кухонные электронные с чашей Feilite KE-1, нагрузка до 5 кг Зеленый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Онлайн-заказ

23.20 р.

Пленка из ПВХ для подоконника 120x20 см Тепломакс Гибкое стекло (толщина 0.7 мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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