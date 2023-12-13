logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Мебельная фурнитура и составляющие
Прочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Заводском районе Минска

Декор для стены, мебели

25 р.

Декор для стены, мебели

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ручки для мебели

2 р.

Ручки для мебели

Минск, Заводской

badge-icon
Колёсики

5 р.

Колёсики

Минск, Заводской

Колёсики

1 р.

Колёсики

Минск, Заводской

Уголки для мебели

5 р.

Уголки для мебели

Минск, Заводской

Крепление полки для обуви пластиковое ''веер'' 3-

9.97 р.

Крепление полки для обуви пластиковое ''веер'' 3-

Минск, Заводской

Ручка кнопка мебельная

1.66 р.

Ручка кнопка мебельная

Минск, Заводской

Ручка мебельная белый/хром

1.66 р.

Ручка мебельная белый/хром

Минск, Заводской

Планка для столешницы

10 р.

Планка для столешницы

Минск, Заводской

Ролик

30 р.

Ролик

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ролик мебельный

10 р.

Ролик мебельный

Минск, Заводской

Колёса для мебели

10 р.

Колёса для мебели

Минск, Заводской

панели ДСП

7 р.

панели ДСП

Минск, Заводской

Ручки мебельные СССР

2 р.

Ручки мебельные СССР

Минск, Заводской

Матовое стекло лакомат для витрины

15 р.

Матовое стекло лакомат для витрины

Минск, Заводской

badge-icon
Подъемный механизм для матраса, тахты

30 р.

Подъемный механизм для матраса, тахты

Минск, Заводской

badge-icon
Зеркало мебельное

10 р.

Зеркало мебельное

Минск, Заводской

Полка мебельная

6 р.

Полка мебельная

Минск, Заводской

Ножки мебельные, комплект 4 шт

20 р.

Ножки мебельные, комплект 4 шт

Минск, Заводской

badge-icon
Профиль Gola (гола) L. Остаток.

10 р.

Профиль Gola (гола) L. Остаток.

Минск, Заводской

badge-icon
Отрез кожзаменителя.

30 р.

Отрез кожзаменителя.

Минск, Заводской

badge-icon
Мебельные ткани

Договорная

Мебельные ткани

Минск, Заводской

Замок внутренний за большой Сникерс

Бесплатно

Замок внутренний за большой Сникерс

Минск, Заводской

Ножка стола

3 р.

Ножка стола

Минск, Заводской

badge-icon
Винты

2 р.

Винты

Минск, Заводской

Колесо мебельное для офисного стула

1 р.

Колесо мебельное для офисного стула

Минск, Заводской

badge-icon
Ручки мебельные кухонные

3 р.

Ручки мебельные кухонные

Минск, Заводской

Ножки деревянные

5 р.

Ножки деревянные

Минск, Заводской

Blum Блок питания

340 р.

Blum Блок питания

Минск, Заводской

badge-icon
ручки шкафа

2 р.

ручки шкафа

Минск, Заводской

Для дивана,ремонт.

20 р.

Для дивана,ремонт.

Минск, Заводской

badge-icon
Колесики для кресла

4 р.

Колесики для кресла

Минск, Заводской

badge-icon
заглушки мебельные

0.99 р.

заглушки мебельные

Минск, Заводской

Колеса к офисному стулу

15 р.

Колеса к офисному стулу

Минск, Заводской

Комплектующие к стулу офисному

Договорная

Комплектующие к стулу офисному

Минск, Заводской

badge-icon
Замок дверной. ,,Бастион,,

170 р.

Замок дверной. ,,Бастион,,

Минск, Заводской

badge-icon
Ручки Италия комнатные 2 шт morelli

62 р.

Ручки Италия комнатные 2 шт morelli

Минск, Заводской

badge-icon
Колесики полиуретановые для стула / кресла

15 р.

Колесики полиуретановые для стула / кресла

Минск, Заводской

badge-icon
Ключи. От шкафов, чемоданов.

2 р.

Ключи. От шкафов, чемоданов.

Минск, Заводской

Ножки мебельные

10 р.

Ножки мебельные

Минск, Заводской

badge-icon
Ножки мебельные 2шт

5 р.

Ножки мебельные 2шт

Минск, Заводской

Перекладина (штанга) в шкаф.

5 р.

Перекладина (штанга) в шкаф.

Минск, Заводской

Багет из массива дуба длина 1,7м

159 р.

Багет из массива дуба длина 1,7м

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель