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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Заводском районе Минска

Торфогрунт

50 р.

Торфогрунт

Минск, Заводской

Доставка
грунт плодородный

500 р.

грунт плодородный

Минск, Заводской

Доставка
кора субстрат для голубики туя смарагд

10 р.

кора субстрат для голубики туя смарагд

Минск, Заводской

Кокос

2 р.

Кокос

Минск, Заводской

Кормушка для птиц

15 р.

Кормушка для птиц

Минск, Заводской

Электроподогреватель для рассады и черенков

30 р.

Электроподогреватель для рассады и черенков

Минск, Заводской

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Навес для авто

Договорная

Навес для авто

Минск, Заводской

Газон искусственный Клевер 60*40 см

10 р.

Газон искусственный Клевер 60*40 см

Минск, Заводской

Спиртометр

10 р.

Спиртометр

Минск, Заводской

Малайзия -нитриловые перчатки 280 шт

25 р.

Малайзия -нитриловые перчатки 280 шт

Минск, Заводской

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Топорик авторский самодельный «Лиса»

55 р.

Топорик авторский самодельный «Лиса»

Минск, Заводской

Кора сосны мульча

8 р.

Кора сосны мульча

Минск, Заводской

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Кованая паутина с пауком

150 р.

Кованая паутина с пауком

Минск, Заводской

Фитолампа

30 р.

Фитолампа

Минск, Заводской

Щебень декоративный в ассортименте

18.90 р.

Щебень декоративный в ассортименте

Минск, Заводской

Скворечник. Синичник.

25 р.

Скворечник. Синичник.

Минск, Заводской

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Кормушка для птиц

25 р.

Кормушка для птиц

Минск, Заводской

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Лампа для рассады

25 р.

Лампа для рассады

Минск, Заводской

Лущилка для кукурузы

15 р.

Лущилка для кукурузы

Минск, Заводской

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Фитолампа для растений, лампа рассада, микрозелень

35 р.

Фитолампа для растений, лампа рассада, микрозелень

Минск, Заводской

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Шторы для дачи

15 р.

Шторы для дачи

Минск, Заводской

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Жалюзи 2шт. 70*1.65

20 р.

Жалюзи 2шт. 70*1.65

Минск, Заводской

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Ангар бокс гараж амбар сарай склад

6 400 р.

Ангар бокс гараж амбар сарай склад

Минск, Заводской

Ящик шпилька. Клубничный. Ягодный.

0.50 р.

Ящик шпилька. Клубничный. Ягодный.

Минск, Заводской

Перчатки нитриловые. Р.S,M,L.

20 р.

Перчатки нитриловые. Р.S,M,L.

Минск, Заводской

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Пластиковые бутли / бутылки (много)

0.40 р.

Пластиковые бутли / бутылки (много)

Минск, Заводской

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Поливалка

10 р.

Поливалка

Минск, Заводской

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Забор из металлоштакетника

Договорная

Забор из металлоштакетника

Минск, Заводской

Весы бытовые

2 р.

Весы бытовые

Минск, Заводской

Рукомойник алюминиевый с крышкой и креплением

35 р.

Рукомойник алюминиевый с крышкой и креплением

Минск, Заводской

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Лучшие на рынке 300 штук

25 р.

Лучшие на рынке 300 штук

Минск, Заводской

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Клён дерево

Бесплатно

Клён дерево

Минск, Заводской

Грядки

80 р.

Грядки

Минск, Заводской

Кора сосны мелкая

7 р.

Кора сосны мелкая

Минск, Заводской

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Коробки , пластиковые.

0.20 р.

Коробки , пластиковые.

Минск, Заводской

Терморегулятор

50 р.

Терморегулятор

Минск, Заводской

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Светодиодные LED Фитолампы биколор t8 120см

20 р.

Светодиодные LED Фитолампы биколор t8 120см

Минск, Заводской

Лента газонная

30 р.

Лента газонная

Минск, Заводской

Опилки в мешках

7 р.

Опилки в мешках

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Летний душ из оц. трубы и поликарбоната

594 р.

Летний душ из оц. трубы и поликарбоната

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Отпугиватель от кротов и грызунов

Договорная

Отпугиватель от кротов и грызунов

Минск, Заводской

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Светильник парковый уличный

55 р.

Светильник парковый уличный

Минск, Заводской

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12 р.

продам

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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