Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Заводском районе Минска
50 р.
Торфогрунт
Минск, Заводской
500 р.
грунт плодородный
Минск, Заводской
10 р.
кора субстрат для голубики туя смарагд
Минск, Заводской
2 р.
Кокос
Минск, Заводской
15 р.
Кормушка для птиц
Минск, Заводской
30 р.
Электроподогреватель для рассады и черенков
Минск, Заводской
Договорная
Навес для авто
Минск, Заводской
10 р.
Газон искусственный Клевер 60*40 см
Минск, Заводской
10 р.
Спиртометр
Минск, Заводской
25 р.
Малайзия -нитриловые перчатки 280 шт
Минск, Заводской
55 р.
Топорик авторский самодельный «Лиса»
Минск, Заводской
8 р.
Кора сосны мульча
Минск, Заводской
150 р.
Кованая паутина с пауком
Минск, Заводской
30 р.
Фитолампа
Минск, Заводской
18.90 р.
Щебень декоративный в ассортименте
Минск, Заводской
25 р.
Скворечник. Синичник.
Минск, Заводской
25 р.
Кормушка для птиц
Минск, Заводской
25 р.
Лампа для рассады
Минск, Заводской
15 р.
Лущилка для кукурузы
Минск, Заводской
35 р.
Фитолампа для растений, лампа рассада, микрозелень
Минск, Заводской
15 р.
Шторы для дачи
Минск, Заводской
20 р.
Жалюзи 2шт. 70*1.65
Минск, Заводской
6 400 р.
Ангар бокс гараж амбар сарай склад
Минск, Заводской
0.50 р.
Ящик шпилька. Клубничный. Ягодный.
Минск, Заводской
20 р.
Перчатки нитриловые. Р.S,M,L.
Минск, Заводской
0.40 р.
Пластиковые бутли / бутылки (много)
Минск, Заводской
10 р.
Поливалка
Минск, Заводской
Договорная
Забор из металлоштакетника
Минск, Заводской
2 р.
Весы бытовые
Минск, Заводской
35 р.
Рукомойник алюминиевый с крышкой и креплением
Минск, Заводской
25 р.
Лучшие на рынке 300 штук
Минск, Заводской
Бесплатно
Клён дерево
Минск, Заводской
80 р.
Грядки
Минск, Заводской
7 р.
Кора сосны мелкая
Минск, Заводской
0.20 р.
Коробки , пластиковые.
Минск, Заводской
50 р.
Терморегулятор
Минск, Заводской
20 р.
Светодиодные LED Фитолампы биколор t8 120см
Минск, Заводской
30 р.
Лента газонная
Минск, Заводской
7 р.
Опилки в мешках
Минск, Заводской
594 р.
Летний душ из оц. трубы и поликарбоната
Минск, Заводской
Договорная
Отпугиватель от кротов и грызунов
Минск, Заводской
55 р.
Светильник парковый уличный
Минск, Заводской
12 р.
продам
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный