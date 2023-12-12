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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Заводском районе Минска

ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

230 р.

ТВ-приставка TOX3 Lite, Android 11, Amlogic S905X4

Минск, Заводской

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Видеомагнитофон Fisher

25 р.

Видеомагнитофон Fisher

Минск, Заводской

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Кинокамера Кварц 2х8С-3

85 р.

Кинокамера Кварц 2х8С-3

Минск, Заводской

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Приставка Мтс тв

100 р.

Приставка Мтс тв

Минск, Заводской

Разветвитель антенный.

5 р.

Разветвитель антенный.

Минск, Заводской

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Вызывная панель Dahua DHI-VTO1301R-W

300 р.

Вызывная панель Dahua DHI-VTO1301R-W

Минск, Заводской

Подставка под телевизор

7 р.

Подставка под телевизор

Минск, Заводской

Блок питания AC/DC adapter. Delta electronic

20 р.

Блок питания AC/DC adapter. Delta electronic

Минск, Заводской

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Очки виртуальной реальности

50 р.

Очки виртуальной реальности

Минск, Заводской

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Очки 3 D

20 р.

Очки 3 D

Минск, Заводской

Андроид тв приставка

50 р.

Андроид тв приставка

Минск, Заводской

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Пульт BBK

Договорная

Пульт BBK

Минск, Заводской

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Кабель SCART-S-Video Audio jack 3.5 мм

20 р.

Кабель SCART-S-Video Audio jack 3.5 мм

Минск, Заводской

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3d очки

30 р.

3d очки

Минск, Заводской

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Тв приставка mecool km6 Klassic

100 р.

Тв приставка mecool km6 Klassic

Минск, Заводской

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Экшн-камера

300 р.

Экшн-камера

Минск, Заводской

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Экшн камера

25 р.

Экшн камера

Минск, Заводской

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Рк-75 паракс медь

Договорная

Рк-75 паракс медь

Минск, Заводской

Камера видеонаблюдения

35 р.

Камера видеонаблюдения

Минск, Заводской

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Продам эфирную антенну

80 р.

Продам эфирную антенну

Минск, Заводской

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Пульты

Договорная

Пульты

Минск, Заводской

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Кронштейн

30 р.

Кронштейн

Минск, Заводской

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Кронштейн

Договорная

Кронштейн

Минск, Заводской

Посадочное основание антены телескопической , слож

12 р.

Посадочное основание антены телескопической , слож

Минск, Заводской

Радыёдэталі.

8 р.

Радыёдэталі.

Минск, Заводской

Видеофон, камера, ip camera

60 р.

Видеофон, камера, ip camera

Минск, Заводской

Виртуальные очки

25 р.

Виртуальные очки

Минск, Заводской

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ТВ: ТV-FM-тюнер, переходник ИК-излучения IR BLASTE

Договорная

ТВ: ТV-FM-тюнер, переходник ИК-излучения IR BLASTE

Минск, Заводской

Подставка - стойка для телевизора Самсунг

25 р.

Подставка - стойка для телевизора Самсунг

Минск, Заводской

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Кронштейн для телевизора

20 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Заводской

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Микросхема STK73410-II (регулятор напряжения)

10 р.

Микросхема STK73410-II (регулятор напряжения)

Минск, Заводской

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Тумблер

5 р.

Тумблер

Минск, Заводской

Кронштейн

20 р.

Кронштейн

Минск, Заводской

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Два провода,переходник, штекер.

1 р.

Два провода,переходник, штекер.

Минск, Заводской

Пульт к телевизору горизонт.

2 р.

Пульт к телевизору горизонт.

Минск, Заводской

Очки для 3 D просмотра.

5 р.

Очки для 3 D просмотра.

Минск, Заводской

Сетевой кабель скарт шнур

3 р.

Сетевой кабель скарт шнур

Минск, Заводской

Диапозитивы из СССР

35 р.

Диапозитивы из СССР

Минск, Заводской

Монохромная камера видеонаблюдение XC-ST50CE

600 р.

Монохромная камера видеонаблюдение XC-ST50CE

Минск, Заводской

Кронштейн для проектора, телевизора в гараж под ин

25 р.

Кронштейн для проектора, телевизора в гараж под ин

Минск, Заводской

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Штекер BNC

10 р.

Штекер BNC

Минск, Заводской

Адаптеры питания

25 р.

Адаптеры питания

Минск, Заводской

Кронштейн

25 р.

Кронштейн

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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