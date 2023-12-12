logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Уход за одеждой, пошив
Прочая техника для ухода за одеждой
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Заводском районе Минска

Стиральная машинка

300 р.

Стиральная машинка

Минск, Заводской

badge-icon
Машинка от катышков xiaomi

30 р.

Машинка от катышков xiaomi

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Машинка для удаления катышков LUMME, разные

10 р.

Машинка для удаления катышков LUMME, разные

Минск, Заводской

Машинка для удаления катышков Energy

8 р.

Машинка для удаления катышков Energy

Минск, Заводской

Машинка для удаления катышков MPM LR-027-86

24 р.

Машинка для удаления катышков MPM LR-027-86

Минск, Заводской

Электросушилка для обуви

10 р.

Электросушилка для обуви

Минск, Заводской

Ультразвуковая стиральная машина Volcano

15 р.

Ультразвуковая стиральная машина Volcano

Минск, Заводской

badge-icon

39.88 р.

Окантователь в 4 сложения 36мм

Минск, Заводской

badge-icon
Вязальная машина Рута 85 СССР

200 р.

Вязальная машина Рута 85 СССР

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Сушилка для обуви

62 р.

Сушилка для обуви

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Рукав для гладильной доски

10 р.

Рукав для гладильной доски

Минск, Заводской

badge-icon
Машина гладильная валовая

60 р.

Машина гладильная валовая

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Машинка для снятия катышков Новая

14 р.

Машинка для снятия катышков Новая

Минск, Заводской

badge-icon
Отпариватель швов

3 р.

Отпариватель швов

Минск, Заводской

badge-icon
чемодан от вышивальной машины 57 Х 55 Х 17 см

15 р.

чемодан от вышивальной машины 57 Х 55 Х 17 см

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сушка для одежды

Договорная

Сушка для одежды

Минск, Заводской

badge-icon
Машинка для удаления катышков VITEK VT-1893W

25 р.

Машинка для удаления катышков VITEK VT-1893W

Минск, Заводской

Машинка для удаления катышков

0.99 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Заводской

Мини-очиститель одежды от катышков.

8 р.

Мини-очиститель одежды от катышков.

Минск, Заводской

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Стиральная машина

70 р.

Стиральная машина

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Лапка для плоскошовной машины бытовой

10 р.

Лапка для плоскошовной машины бытовой

Минск, Первомайский

badge-icon
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Онлайн-заказ

788 р.
735.09 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-2700-R Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Онлайн-заказ

367 р.
340.25 р.-7%

Пароочиститель ''Bort'' BDR-1700 White

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков sc 920

10 р.

Машинка для удаления катышков sc 920

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Ультразвуковой очиститель Колибри

20 р.

Ультразвуковой очиститель Колибри

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Гладильная доска

50 р.

Гладильная доска

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Машинка для удаления катышек Микма

15 р.

Машинка для удаления катышек Микма

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Материал синтетика

Договорная

Материал синтетика

Минск, Московский

badge-icon
Пресс Dep 2 (40-035949)

499 р.

Пресс Dep 2 (40-035949)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Машинка для удаления катышек на запчасти

5 р.

Машинка для удаления катышек на запчасти

Минск, Московский

Вязальная Машина Для Вязания Устройство для вязки

90 р.

Вязальная Машина Для Вязания Устройство для вязки

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Машинка для удаления катышков

30 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Советский

badge-icon
Детские вешалки

Бесплатно

Детские вешалки

Минск, Первомайский

центрифуга

155 р.

центрифуга

Минск, Октябрьский

badge-icon
Машинка для очистки катышков

2 р.

Машинка для очистки катышков

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Аксессуары для хранения

1 р.

Аксессуары для хранения

Минск, Фрунзенский

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

750 р.

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

Минск, Московский

badge-icon
Машинка для удаления катышков

29 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Триммер VES и никаких катышек на одежде

55 р.

Триммер VES и никаких катышек на одежде

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Машинка от катышек

20 р.

Машинка от катышек

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Persil

25 р.

Persil

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Порошок для стирки

19 р.

Порошок для стирки

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Электропрялка Бытовая Универсальная СССР

90 р.

Электропрялка Бытовая Универсальная СССР

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Ролик для чистки одежды

4 р.

Ролик для чистки одежды

Минск, Фрунзенский

KАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ДИСКОВОГО РАСКРОЙНОГО НОЖА

14.50 р.

KАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ДИСКОВОГО РАСКРОЙНОГО НОЖА

Минск, Московский

Зажим для кроя ткани (настилов)

4 р.

Зажим для кроя ткани (настилов)

Минск, Московский

Гладильная доска

10 р.

Гладильная доска

Минск, Первомайский

Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Онлайн-заказ

138 р.
118.94 р.-14%

Пароочиститель ''Galaxy'' GL6271 White/Blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для ухода за одеждой

7 р.

Щетка для ухода за одеждой

Минск, Центральный

Швейная машинка

Договорная

Швейная машинка

Минск, Партизанский

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Онлайн-заказ

400 р.
376.64 р.-6%

Пароочиститель ''Kitfort'' KT-9102-3 Black/Turquoise

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья