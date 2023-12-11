logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Прочая техника для кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Заводском районе Минска

Терка электрическая

30 р.

Терка электрическая

Минск, Заводской

badge-icon
Угольный фильтр для автяжки Akpo.

15 р.

Угольный фильтр для автяжки Akpo.

Минск, Заводской

badge-icon
Мультипекарь

130 р.

Мультипекарь

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Сетка для пиццы

Договорная

Сетка для пиццы

Минск, Заводской

badge-icon
Кухонный нож ARCOS UNIVERSAL

90 р.

Кухонный нож ARCOS UNIVERSAL

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Щетка для чистки печи

80 р.

Щетка для чистки печи

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Гастроемскость из нержавеющей стали

20 р.

Гастроемскость из нержавеющей стали

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Электроорешница новая

40 р.

Электроорешница новая

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кухню

2 500 р.

Кухню

Минск, Заводской

badge-icon
Шоколадный фонтан

40 р.

Шоколадный фонтан

Минск, Заводской

badge-icon
Зажигалка кухонная электронная

50 р.

Зажигалка кухонная электронная

Минск, Заводской

badge-icon
система обратного осмоса атол

150 р.

система обратного осмоса атол

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ломтерезка Bosch

180 р.

Ломтерезка Bosch

Минск, Заводской

badge-icon
Мультипекарь Redmond

130 р.

Мультипекарь Redmond

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Кулер для воды

70 р.

Кулер для воды

Минск, Заводской

badge-icon
электронные часы

20 р.

электронные часы

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вакуумный упаковщик

25 р.

Вакуумный упаковщик

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Яйцеварка электрическая с таймером Sencor SEG 720B

40 р.

Яйцеварка электрическая с таймером Sencor SEG 720B

Минск, Заводской

badge-icon
Бутыль для воды

55 р.

Бутыль для воды

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Яйцеварка

25 р.

Яйцеварка

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Электрошашлычница Белаз ЭШВ-1.0/220 ГОСТ 21621-83

80 р.

Электрошашлычница Белаз ЭШВ-1.0/220 ГОСТ 21621-83

Минск, Заводской

badge-icon
Самовар Рюмка новый СССР 1982 г электро работает

350 р.

Самовар Рюмка новый СССР 1982 г электро работает

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Кондитерский набор для украшения торта 10 штук

8 р.

Кондитерский набор для украшения торта 10 штук

Минск, Заводской

badge-icon
Кухни

200 р.

Кухни

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Мороженица

60 р.

Мороженица

Минск, Заводской

badge-icon
Помпа для воды

30 р.

Помпа для воды

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кулер для воды с подогревом AEL

70 р.

Кулер для воды с подогревом AEL

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
подставка для яиц

0.99 р.

подставка для яиц

Минск, Заводской

Двигатель для кухонного комбайна XB54/30-H

30 р.

Двигатель для кухонного комбайна XB54/30-H

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Кулер для воды Ecotronic V22-TN

60 р.

Кулер для воды Ecotronic V22-TN

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Утятница

60 р.

Утятница

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
СКИДКА Автоматический вспениватель молока Kitfort KT-786-1 (а.46-033492)

75 р.

СКИДКА Автоматический вспениватель молока Kitfort KT-786-1 (а.46-033492)

Минск, Заводской

Доставка
Кухонный таймер ikea из нержавеющей стали

15 р.

Кухонный таймер ikea из нержавеющей стали

Минск, Заводской

badge-icon
Диски для протирочно резательной техники

Договорная

Диски для протирочно резательной техники

Минск, Заводской

Форма для выпечки печенья, вафель.

30 р.

Форма для выпечки печенья, вафель.

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ломтерезка Bosch Mas4201n

80.99 р.

Ломтерезка Bosch Mas4201n

Минск, Заводской

Ледогениратор Profi Cook PC-EWB 1007(501007)

649 р.

Ледогениратор Profi Cook PC-EWB 1007(501007)

Минск, Заводской

500 р.

Гриль Тефаль

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Слайсер Krups

100 р.

Слайсер Krups

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Чоппер-измельчитель

60 р.

Чоппер-измельчитель

Минск, Заводской

badge-icon
Насадка для равиоли Imperia новая

50 р.

Насадка для равиоли Imperia новая

Минск, Заводской

badge-icon
Мультирезка Maxwell- 1303

80 р.

Мультирезка Maxwell- 1303

Минск, Заводской

badge-icon
блюдо

4.99 р.

блюдо

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Популярные бренды

Bosch
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья