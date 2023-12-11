Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Заводском районе Минска
30 р.
Терка электрическая
Минск, Заводской
15 р.
Угольный фильтр для автяжки Akpo.
Минск, Заводской
130 р.
Мультипекарь
Минск, Заводской
Договорная
Сетка для пиццы
Минск, Заводской
90 р.
Кухонный нож ARCOS UNIVERSAL
Минск, Заводской
80 р.
Щетка для чистки печи
Минск, Заводской
20 р.
Гастроемскость из нержавеющей стали
Минск, Заводской
40 р.
Электроорешница новая
Минск, Заводской
2 500 р.
Кухню
Минск, Заводской
40 р.
Шоколадный фонтан
Минск, Заводской
50 р.
Зажигалка кухонная электронная
Минск, Заводской
150 р.
система обратного осмоса атол
Минск, Заводской
180 р.
Ломтерезка Bosch
Минск, Заводской
130 р.
Мультипекарь Redmond
Минск, Заводской
70 р.
Кулер для воды
Минск, Заводской
20 р.
электронные часы
Минск, Заводской
25 р.
Вакуумный упаковщик
Минск, Заводской
40 р.
Яйцеварка электрическая с таймером Sencor SEG 720B
Минск, Заводской
55 р.
Бутыль для воды
Минск, Заводской
25 р.
Яйцеварка
Минск, Заводской
80 р.
Электрошашлычница Белаз ЭШВ-1.0/220 ГОСТ 21621-83
Минск, Заводской
350 р.
Самовар Рюмка новый СССР 1982 г электро работает
Минск, Заводской
8 р.
Кондитерский набор для украшения торта 10 штук
Минск, Заводской
200 р.
Кухни
Минск, Заводской
60 р.
Мороженица
Минск, Заводской
30 р.
Помпа для воды
Минск, Заводской
70 р.
Кулер для воды с подогревом AEL
Минск, Заводской
0.99 р.
подставка для яиц
Минск, Заводской
30 р.
Двигатель для кухонного комбайна XB54/30-H
Минск, Заводской
60 р.
Кулер для воды Ecotronic V22-TN
Минск, Заводской
60 р.
Утятница
Минск, Заводской
75 р.
СКИДКА Автоматический вспениватель молока Kitfort KT-786-1 (а.46-033492)
Минск, Заводской
15 р.
Кухонный таймер ikea из нержавеющей стали
Минск, Заводской
Договорная
Диски для протирочно резательной техники
Минск, Заводской
30 р.
Форма для выпечки печенья, вафель.
Минск, Заводской
80.99 р.
Ломтерезка Bosch Mas4201n
Минск, Заводской
649 р.
Ледогениратор Profi Cook PC-EWB 1007(501007)
Минск, Заводской
500 р.
Гриль Тефаль
Минск, Заводской
100 р.
Слайсер Krups
Минск, Заводской
60 р.
Чоппер-измельчитель
Минск, Заводской
50 р.
Насадка для равиоли Imperia новая
Минск, Заводской
80 р.
Мультирезка Maxwell- 1303
Минск, Заводской
4.99 р.
блюдо
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
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140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный