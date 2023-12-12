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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Заводском районе Минска

Обруч массажный

20 р.

Обруч массажный

Минск, Заводской

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Массажёр для лица и тела

4.50 р.

Массажёр для лица и тела

Минск, Заводской

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Ирригатор AEG MD 5503

40 р.

Ирригатор AEG MD 5503

Минск, Заводской

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Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Солнышко

70 р.

Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Солнышко

Минск, Заводской

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Аппарат массажный

100 р.

Аппарат массажный

Минск, Заводской

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Турманиевый ковер NM-85

600 р.

Турманиевый ковер NM-85

Минск, Заводской

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прическа

50 р.

прическа

Минск, Заводской

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Щетка зубная электрическая BOMIDI

30 р.

Щетка зубная электрическая BOMIDI

Минск, Заводской

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Холодильник для косметики Новый

240 р.

Холодильник для косметики Новый

Минск, Заводской

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Прибор инфракрасного излучения Beurer IL 50

175 р.

Прибор инфракрасного излучения Beurer IL 50

Минск, Заводской

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электрогрелка для ног

50 р.

электрогрелка для ног

Минск, Заводской

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Прибор по уходу за кожей и ногтями

26 р.

Прибор по уходу за кожей и ногтями

Минск, Заводской

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Электросушилки для рук Донбасс

25 р.

Электросушилки для рук Донбасс

Минск, Заводской

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Картриджи для дермапена Dr. Pen

2.20 р.

Картриджи для дермапена Dr. Pen

Минск, Заводской

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Дарсонваль

70 р.

Дарсонваль

Минск, Заводской

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Дарсонваль

45 р.

Дарсонваль

Минск, Заводской

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Электробигуди'' Чарауница''

22 р.

Электробигуди'' Чарауница''

Минск, Заводской

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Уход за ногами

30 р.

Уход за ногами

Минск, Заводской

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Электрогрелка

22 р.

Электрогрелка

Минск, Заводской

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Мэри Кей щетка

50 р.

Мэри Кей щетка

Минск, Заводской

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Активатор воды

20 р.

Активатор воды

Минск, Заводской

Artistry dermasonic аппарат по уходу за кожей

550 р.

Artistry dermasonic аппарат по уходу за кожей

Минск, Заводской

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Мавит - для лечения простатита

300 р.

Мавит - для лечения простатита

Минск, Заводской

Аппарат для чистки кожи ультразвуковой WellSkins (WX-CJ101) (а.46-035673)

99 р.

Аппарат для чистки кожи ультразвуковой WellSkins (WX-CJ101) (а.46-035673)

Минск, Заводской

Доставка
Картриджи для дермапена Dr. Pen

2.20 р.

Картриджи для дермапена Dr. Pen

Минск, Заводской

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Тату машинка комплект для тату и перманента

100 р.

Тату машинка комплект для тату и перманента

Минск, Заводской

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Ванночка для ног

80 р.

Ванночка для ног

Минск, Заводской

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электросушитель для рук 1500вт(металл)новый

135 р.

электросушитель для рук 1500вт(металл)новый

Минск, Заводской

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Дарсонваль

100 р.

Дарсонваль

Минск, Заводской

Дарсонваль

60 р.

Дарсонваль

Минск, Заводской

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Зажимы для волос.

2 р.

Зажимы для волос.

Минск, Заводской

Бигуди новые., ёжики.

5 р.

Бигуди новые., ёжики.

Минск, Заводской

Светодиодная маска

60 р.

Светодиодная маска

Минск, Заводской

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электросушитель для рук новая 1200 вт

70 р.

электросушитель для рук новая 1200 вт

Минск, Заводской

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Профессиональные ножницы dewal

50 р.

Профессиональные ножницы dewal

Минск, Заводской

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Термобигуди (8 штук)

5 р.

Термобигуди (8 штук)

Минск, Заводской

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Ультразвуковый распылитель эфирных масел ''Эфа''

90 р.

Ультразвуковый распылитель эфирных масел ''Эфа''

Минск, Заводской

массажер

9.99 р.

массажер

Минск, Заводской

Инфракрасный пояс Эдельстар

20 р.

Инфракрасный пояс Эдельстар

Минск, Заводской

Миксер кислородный

400 р.

Миксер кислородный

Минск, Заводской

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антицеллюлитные шорты против целлюлита

73 р.

антицеллюлитные шорты против целлюлита

Минск, Заводской

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Провод для бритвы

5 р.

Провод для бритвы

Минск, Заводской

Триммер для носа и ушей

10 р.

Триммер для носа и ушей

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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