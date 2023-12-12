Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для красоты и здоровья в Заводском районе Минска
20 р.
Обруч массажный
Минск, Заводской
4.50 р.
Массажёр для лица и тела
Минск, Заводской
40 р.
Ирригатор AEG MD 5503
Минск, Заводской
70 р.
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный Солнышко
Минск, Заводской
100 р.
Аппарат массажный
Минск, Заводской
600 р.
Турманиевый ковер NM-85
Минск, Заводской
50 р.
прическа
Минск, Заводской
30 р.
Щетка зубная электрическая BOMIDI
Минск, Заводской
240 р.
Холодильник для косметики Новый
Минск, Заводской
175 р.
Прибор инфракрасного излучения Beurer IL 50
Минск, Заводской
50 р.
электрогрелка для ног
Минск, Заводской
26 р.
Прибор по уходу за кожей и ногтями
Минск, Заводской
25 р.
Электросушилки для рук Донбасс
Минск, Заводской
2.20 р.
Картриджи для дермапена Dr. Pen
Минск, Заводской
70 р.
Дарсонваль
Минск, Заводской
45 р.
Дарсонваль
Минск, Заводской
22 р.
Электробигуди'' Чарауница''
Минск, Заводской
30 р.
Уход за ногами
Минск, Заводской
22 р.
Электрогрелка
Минск, Заводской
50 р.
Мэри Кей щетка
Минск, Заводской
20 р.
Активатор воды
Минск, Заводской
550 р.
Artistry dermasonic аппарат по уходу за кожей
Минск, Заводской
300 р.
Мавит - для лечения простатита
Минск, Заводской
99 р.
Аппарат для чистки кожи ультразвуковой WellSkins (WX-CJ101) (а.46-035673)
Минск, Заводской
2.20 р.
Картриджи для дермапена Dr. Pen
Минск, Заводской
100 р.
Тату машинка комплект для тату и перманента
Минск, Заводской
80 р.
Ванночка для ног
Минск, Заводской
135 р.
электросушитель для рук 1500вт(металл)новый
Минск, Заводской
100 р.
Дарсонваль
Минск, Заводской
60 р.
Дарсонваль
Минск, Заводской
2 р.
Зажимы для волос.
Минск, Заводской
5 р.
Бигуди новые., ёжики.
Минск, Заводской
60 р.
Светодиодная маска
Минск, Заводской
70 р.
электросушитель для рук новая 1200 вт
Минск, Заводской
50 р.
Профессиональные ножницы dewal
Минск, Заводской
5 р.
Термобигуди (8 штук)
Минск, Заводской
90 р.
Ультразвуковый распылитель эфирных масел ''Эфа''
Минск, Заводской
9.99 р.
массажер
Минск, Заводской
20 р.
Инфракрасный пояс Эдельстар
Минск, Заводской
400 р.
Миксер кислородный
Минск, Заводской
73 р.
антицеллюлитные шорты против целлюлита
Минск, Заводской
5 р.
Провод для бритвы
Минск, Заводской
10 р.
Триммер для носа и ушей
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (белый)
Минск, Центральный
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160 р.
Ирригатор Fairywill F30 (черный)
Минск, Центральный
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29 р.
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails
Минск, Центральный
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74.55 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01
Минск, Центральный
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199.29 р.
Электрогрелка EcoSapiens S415
Минск, Центральный
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80.03 р.
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01
Минск, Центральный
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53.94 р.
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60
Минск, Центральный
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52 р.
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60
Минск, Центральный