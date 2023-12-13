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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Заводском районе Минска

Терморегулятор ST 290 v2

200 р.

Терморегулятор ST 290 v2

Минск, Заводской

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Электросушитель для рук

450 р.

Электросушитель для рук

Минск, Заводской

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Терморегулятор Floureon C17.Gh3 новый сенсорный

69 р.

Терморегулятор Floureon C17.Gh3 новый сенсорный

Минск, Заводской

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Цифровой инкубатор BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H

180 р.

Цифровой инкубатор BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H

Минск, Заводской

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Измеритель влажности материалов testo 606-1

250 р.

Измеритель влажности материалов testo 606-1

Минск, Заводской

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Логгер температуры и влажности EClerk-M-11-RHT

200 р.

Логгер температуры и влажности EClerk-M-11-RHT

Минск, Заводской

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Термометр

25 р.

Термометр

Минск, Заводской

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Приточная вентиляции

Договорная

Приточная вентиляции

Минск, Заводской

Барометр-анероид М-110

1 400 р.

Барометр-анероид М-110

Минск, Заводской

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Тепловая пушка

400 р.

Тепловая пушка

Минск, Заводской

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Кондиционер, сплит-система Zanussi zacm-09 MS/N1

600 р.

Кондиционер, сплит-система Zanussi zacm-09 MS/N1

Минск, Заводской

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Озонатор воздуха воды

1 600 р.

Озонатор воздуха воды

Минск, Заводской

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Канальный вентилятор shuft tube250мм.

350 р.

Канальный вентилятор shuft tube250мм.

Минск, Заводской

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Водонагреватель ELECTROLUX EWH 50 MAGNUM UNIFIX

259 р.

Водонагреватель ELECTROLUX EWH 50 MAGNUM UNIFIX

Минск, Заводской

Детектор CO2, влажности и температуры Moes Smart

110 р.

Детектор CO2, влажности и температуры Moes Smart

Минск, Заводской

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Термометр цифровой малогабаритный

40 р.

Термометр цифровой малогабаритный

Минск, Заводской

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Диффузор 250

13 р.

Диффузор 250

Минск, Заводской

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Измеритель температуры (термореле,приемник,указат)

Договорная

Измеритель температуры (термореле,приемник,указат)

Минск, Заводской

Регулятор скорости трехфазный

200 р.

Регулятор скорости трехфазный

Минск, Заводской

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Термостат

100 р.

Термостат

Минск, Заводской

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Пневмораспределитель

50 р.

Пневмораспределитель

Минск, Заводской

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Решетка вентиляционная

10 р.

Решетка вентиляционная

Минск, Заводской

Испаритель конденсата кондиционера

650 р.

Испаритель конденсата кондиционера

Минск, Заводской

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Компрессор Panasonic инверторный

1 400 р.

Компрессор Panasonic инверторный

Минск, Заводской

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Компрессора холольные aspera embraco

300 р.

Компрессора холольные aspera embraco

Минск, Заводской

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Защитное реле (термическая защита двигателя

80 р.

Защитное реле (термическая защита двигателя

Минск, Заводской

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Ультразвуковой аромадиффузор

50 р.

Ультразвуковой аромадиффузор

Минск, Заводской

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Ионизатор чижевских

50 р.

Ионизатор чижевских

Минск, Заводской

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Угольный фильтр

25 р.

Угольный фильтр

Минск, Заводской

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Блок питания TF-03 94v0

15 р.

Блок питания TF-03 94v0

Минск, Заводской

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Светилиник под Армстронг для подвесных потолков

15 р.

Светилиник под Армстронг для подвесных потолков

Минск, Заводской

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Плата управления котлом eolo star и nike star

250 р.

Плата управления котлом eolo star и nike star

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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