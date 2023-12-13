Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Заводском районе Минска
200 р.
Терморегулятор ST 290 v2
Минск, Заводской
450 р.
Электросушитель для рук
Минск, Заводской
69 р.
Терморегулятор Floureon C17.Gh3 новый сенсорный
Минск, Заводской
180 р.
Цифровой инкубатор BENCHMARK SCIENTIFIC H2200-H
Минск, Заводской
250 р.
Измеритель влажности материалов testo 606-1
Минск, Заводской
200 р.
Логгер температуры и влажности EClerk-M-11-RHT
Минск, Заводской
25 р.
Термометр
Минск, Заводской
Договорная
Приточная вентиляции
Минск, Заводской
1 400 р.
Барометр-анероид М-110
Минск, Заводской
400 р.
Тепловая пушка
Минск, Заводской
600 р.
Кондиционер, сплит-система Zanussi zacm-09 MS/N1
Минск, Заводской
1 600 р.
Озонатор воздуха воды
Минск, Заводской
350 р.
Канальный вентилятор shuft tube250мм.
Минск, Заводской
259 р.
Водонагреватель ELECTROLUX EWH 50 MAGNUM UNIFIX
Минск, Заводской
110 р.
Детектор CO2, влажности и температуры Moes Smart
Минск, Заводской
40 р.
Термометр цифровой малогабаритный
Минск, Заводской
13 р.
Диффузор 250
Минск, Заводской
Договорная
Измеритель температуры (термореле,приемник,указат)
Минск, Заводской
200 р.
Регулятор скорости трехфазный
Минск, Заводской
100 р.
Термостат
Минск, Заводской
50 р.
Пневмораспределитель
Минск, Заводской
10 р.
Решетка вентиляционная
Минск, Заводской
650 р.
Испаритель конденсата кондиционера
Минск, Заводской
1 400 р.
Компрессор Panasonic инверторный
Минск, Заводской
300 р.
Компрессора холольные aspera embraco
Минск, Заводской
80 р.
Защитное реле (термическая защита двигателя
Минск, Заводской
50 р.
Ультразвуковой аромадиффузор
Минск, Заводской
50 р.
Ионизатор чижевских
Минск, Заводской
25 р.
Угольный фильтр
Минск, Заводской
15 р.
Блок питания TF-03 94v0
Минск, Заводской
15 р.
Светилиник под Армстронг для подвесных потолков
Минск, Заводской
250 р.
Плата управления котлом eolo star и nike star
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
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22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
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23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
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24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный