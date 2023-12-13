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ЭлектроникаАудиотехника

Прочее в Заводском районе Минска

Проигрыватель Technics

600 р.

Проигрыватель Technics

Минск, Заводской

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Магнитола JVC

150 р.

Магнитола JVC

Минск, Заводской

проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109

140 р.

проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109

Минск, Заводской

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Акустическая система (активная)

1 500 р.

Акустическая система (активная)

Минск, Заводской

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Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм

16 р.

Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм

Минск, Заводской

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Пассик для проигрывателя винила Вега 106/109 и др.

15 р.

Пассик для проигрывателя винила Вега 106/109 и др.

Минск, Заводской

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Ксажилению не помню названия модели

45 р.

Ксажилению не помню названия модели

Минск, Заводской

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Магнитафон

80 р.

Магнитафон

Минск, Заводской

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Виниловые проигрыватели Numark tt500 + звукоснимат

900 р.

Виниловые проигрыватели Numark tt500 + звукоснимат

Минск, Заводской

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Dj контроллер Pioneer XDJ-RX

5 000 р.

Dj контроллер Pioneer XDJ-RX

Минск, Заводской

сабвуфер Audison

Договорная

сабвуфер Audison

Минск, Заводской

Диктофон OLYMPUS нецифровой

Договорная

Диктофон OLYMPUS нецифровой

Минск, Заводской

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Портативная колонка Xiaomi MI Bluetooth оригинал

45 р.

Портативная колонка Xiaomi MI Bluetooth оригинал

Минск, Заводской

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динамики

10 р.

динамики

Минск, Заводской

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Фонари для светомузыки

10 р.

Фонари для светомузыки

Минск, Заводской

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Фонарь светомузыка

60 р.

Фонарь светомузыка

Минск, Заводской

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Радиобудильник Hyundai

35 р.

Радиобудильник Hyundai

Минск, Заводской

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Technics RS AZ7

500 р.

Technics RS AZ7

Минск, Заводской

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Аудиокасеты

5 р.

Аудиокасеты

Минск, Заводской

пульт SONY,Panasonic,H/K,Onkyo,Samsung

30 р.

пульт SONY,Panasonic,H/K,Onkyo,Samsung

Минск, Заводской

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Саундбар tcl ts7010

380 р.

Саундбар tcl ts7010

Минск, Заводской

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Звуковая карта Scarlett 2i2 Studio

800 р.

Звуковая карта Scarlett 2i2 Studio

Минск, Заводской

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Панель для магнитолы

Договорная

Панель для магнитолы

Минск, Заводской

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Пассики для магнитофона

20 р.

Пассики для магнитофона

Минск, Заводской

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Technics 575

400 р.

Technics 575

Минск, Заводской

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Эквалайзер Ultragraph Pro

400 р.

Эквалайзер Ultragraph Pro

Минск, Заводской

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Микшерный пульт ICM st-62

320 р.

Микшерный пульт ICM st-62

Минск, Заводской

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Ветро защита для петлички

5 р.

Ветро защита для петлички

Минск, Заводской

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Диктофон

60 р.

Диктофон

Минск, Заводской

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Светодиодный диско-шар LED Magic Ball с Bluetooth

29.99 р.

Светодиодный диско-шар LED Magic Ball с Bluetooth

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Регулируемый блок питания на 3-12в до 5А

45 р.

Регулируемый блок питания на 3-12в до 5А

Минск, Заводской

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Фонари для светомузыки

12 р.

Фонари для светомузыки

Минск, Заводской

Виниловые проигрыватели Вега ЭП 110 и Юность

160 р.

Виниловые проигрыватели Вега ЭП 110 и Юность

Минск, Заводской

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Колонки

12 р.

Колонки

Минск, Заводской

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Калонка

100 р.

Калонка

Минск, Заводской

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микшерный пульт (активный) soundcraft Gigrac 1000s

850 р.

микшерный пульт (активный) soundcraft Gigrac 1000s

Минск, Заводской

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Конденсаторы К53 - танталовые.

5 р.

Конденсаторы К53 - танталовые.

Минск, Заводской

Динамики с Nissan Primera

40 р.

Динамики с Nissan Primera

Минск, Заводской

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Громкоговоритель AMC

150 р.

Громкоговоритель AMC

Минск, Заводской

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Динамики 10ГД-34 4Ом

50 р.

Динамики 10ГД-34 4Ом

Минск, Заводской

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Пульт DJ PIONEER CDJ 200 reloop rmx 30-bpm

1 000 р.

Пульт DJ PIONEER CDJ 200 reloop rmx 30-bpm

Минск, Заводской

Динамики JBL

85 р.

Динамики JBL

Минск, Заводской

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Стробоскопы (светомузыка)

200 р.

Стробоскопы (светомузыка)

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

65 р.

Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

185.22 р.

Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ Rexant 38-0014

Онлайн-заказ

13.34 р.

Пульт ДУ Rexant 38-0014

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт Rexant RX-188

Онлайн-заказ

10.26 р.

Пульт Rexant RX-188

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиочасы Miru CR-1009

25 р.

Радиочасы Miru CR-1009

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

251 р.

Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Диктофон Saramonic SR-Q2M

Онлайн-заказ

369.90 р.

Диктофон Saramonic SR-Q2M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

780 р.

Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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