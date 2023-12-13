Товары от Куфар Маркета
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Прочее в Заводском районе Минска
600 р.
Проигрыватель Technics
Минск, Заводской
150 р.
Магнитола JVC
Минск, Заводской
140 р.
проигрыватель винила WEGA,C.E.C 8003,ВЕГА 109
Минск, Заводской
1 500 р.
Акустическая система (активная)
Минск, Заводской
16 р.
Набор пассиков 50шт. квадратные/плоские 40-135мм
Минск, Заводской
15 р.
Пассик для проигрывателя винила Вега 106/109 и др.
Минск, Заводской
45 р.
Ксажилению не помню названия модели
Минск, Заводской
80 р.
Магнитафон
Минск, Заводской
900 р.
Виниловые проигрыватели Numark tt500 + звукоснимат
Минск, Заводской
5 000 р.
Dj контроллер Pioneer XDJ-RX
Минск, Заводской
Договорная
сабвуфер Audison
Минск, Заводской
Договорная
Диктофон OLYMPUS нецифровой
Минск, Заводской
45 р.
Портативная колонка Xiaomi MI Bluetooth оригинал
Минск, Заводской
10 р.
динамики
Минск, Заводской
10 р.
Фонари для светомузыки
Минск, Заводской
60 р.
Фонарь светомузыка
Минск, Заводской
35 р.
Радиобудильник Hyundai
Минск, Заводской
500 р.
Technics RS AZ7
Минск, Заводской
5 р.
Аудиокасеты
Минск, Заводской
30 р.
пульт SONY,Panasonic,H/K,Onkyo,Samsung
Минск, Заводской
380 р.
Саундбар tcl ts7010
Минск, Заводской
800 р.
Звуковая карта Scarlett 2i2 Studio
Минск, Заводской
Договорная
Панель для магнитолы
Минск, Заводской
20 р.
Пассики для магнитофона
Минск, Заводской
400 р.
Technics 575
Минск, Заводской
400 р.
Эквалайзер Ultragraph Pro
Минск, Заводской
320 р.
Микшерный пульт ICM st-62
Минск, Заводской
5 р.
Ветро защита для петлички
Минск, Заводской
60 р.
Диктофон
Минск, Заводской
29.99 р.
Светодиодный диско-шар LED Magic Ball с Bluetooth
Минск, Заводской
45 р.
Регулируемый блок питания на 3-12в до 5А
Минск, Заводской
12 р.
Фонари для светомузыки
Минск, Заводской
160 р.
Виниловые проигрыватели Вега ЭП 110 и Юность
Минск, Заводской
12 р.
Колонки
Минск, Заводской
100 р.
Калонка
Минск, Заводской
850 р.
микшерный пульт (активный) soundcraft Gigrac 1000s
Минск, Заводской
5 р.
Конденсаторы К53 - танталовые.
Минск, Заводской
40 р.
Динамики с Nissan Primera
Минск, Заводской
150 р.
Громкоговоритель AMC
Минск, Заводской
50 р.
Динамики 10ГД-34 4Ом
Минск, Заводской
1 000 р.
Пульт DJ PIONEER CDJ 200 reloop rmx 30-bpm
Минск, Заводской
85 р.
Динамики JBL
Минск, Заводской
200 р.
Стробоскопы (светомузыка)
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
65 р.
Умная световая звуковая колонка Smart Light BT 2301
Минск, Московский
185.22 р.
Портативная колонка Ritmix SP-870B (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
13.34 р.
Пульт ДУ Rexant 38-0014
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10.26 р.
Пульт Rexant RX-188
Минск, Центральный
25 р.
Радиочасы Miru CR-1009
Минская, Минский район
251 р.
Виниловый проигрыватель DENON DP-29FE2
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
369.90 р.
Диктофон Saramonic SR-Q2M
Минск, Центральный
780 р.
Саундбар Polk Audio Signa S2 уценка с витрины
Минск, Партизанский