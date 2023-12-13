Пассажирские и грузовые перевозки в Заводском районе Минска
20 р.
Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
Минск, Заводской
Договорная
Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора
Минск, Заводской
Договорная
Переезд Минск, РБ
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки в Минске и по Беларуси
Доставляем любые грузы по г.Минску и РБ на автомобилях до 6тонн и до 12 тонн. Параметры авто : 1) до 6 тонн боковая и задняя загрузки+ГИДРОБОРТ и РОХЛЯ , ДШВ 6,5\2,5\2,5... 2) до 12 тонн боковая и зад...
Минск, Заводской
10 р.
Грузчик
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки, переезд
* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...
Минск, Заводской
40 р.
Аренда самосвала 10 тонн
Минск, Заводской
Договорная
Автобусы на 50 мест
Минск, Заводской
Договорная
Пассажирские перевозки от 8 до 60 мест
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки Минск,РБ,РФ кругорейс.
Вожу все кроме МУСОРА!!!
Минск, Заводской
25 р.
Грузоперевозки Минск. Переезды. Доставка товара.
Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...
Минск, Заводской
10 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ
Грузоперевозки по Минску, РБ до 1 тонны 24/7 Качественно и быстро, с заботой о вашем имуществе. Наличный и безналичный расчёт. Перевозки любого рода и любой сложности(квартирные, офисные, дачные и т.д...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки Минск, РБ, услуги грузчиков, переезд.
Минск, Заводской
Договорная
грузоперевозки/переезд, высота 2,10
* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...
Минск, Заводской
Договорная
Манипулятор. Перевезти Бытовку
Перевезем: - Бытовки жестяные и контейнерные. - Контейнеры пустые и гружёные(общий вес до 6т) - Модули габаритные и негабаритные(По высоте до 3,3м, по ширине до 4,5м) - Гаражи - Металлоконструкции - Т...
Минск, Заводской
45 р.
Услуги гидроманипулятора. Манипулятор 3,6,13 тонн.
В НАЛИЧИИ 3 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ. 3т;6т;13т; РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
Минск, Заводской
45 р.
Аренда манипулятора до 6 тонн.Минск РБ.
Аренда авто с манипулятором. Грузоподъемность авто до 6 тонн, грузоподъемность манипулятора 2.5 тонн вылет стрелы 7м на полном вылете 1 тонн, размеры кузова длина 5.20 ширина 2.50. Работаем без выходн...
Минск, Заводской
Договорная
Эвакуация(эвакуатор) и перевозка автомобиля
Минск, Заводской
2.50 р.
Услуги трала. Перевозка спецтехники.
Перевозка спецтехники, строительной и сельскохозяйственной техники до 15 т., транспортировка сломанной техники, промышленного оборудования, строительных конструкций, труб, плит, блоков, бытовок и т. д...
Минск, Заводской
45 р.
Грузоперевозки Минск,РБ до 7т (40м3) гидроборт
Выполним перевозку груза до 7 тонн. Вместимость грузового отсека 40 м3. По Минску и РБ. Габариты грузового отсека авто: Длинна - 6,5 м. Ширина - 2,5 м. Высота - 2,5 м. Гидроборт, рохля, ремни.
Минск, Заводской
20 р.
Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
Стоимость Грузоперевозки зависит от используемого автомобиля, груза, откуда куда перевозится груз. Стоимость уточняйте по телефону. Грузоподъемность- до 3т.; Длина кузова- до 4,5 м.; Объем-до 21 м³; *...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ до 10т, есть верх
Грузоперевозки по Минску и РБ, авто до 7т (габариты 7.2м-2.45м-2.6м, задняя и боковая загрузка), авто до 10т (габариты 8.2м-2.45м-2.8м, задняя, боковая, верхняя загрузка). Цена договорная.
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки, Минск, РБ
Грузоперевозки, Минск, РБ. Рассмотрю варианты постоянной работы. Габариты: длина 3,3м, ширина 1,7м, высота 1,8м. До 2-х тонн. Два пассажирских места. Не оказываю услуги по вывозу мусора!!! Цена догов...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки до тонны
* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка холодильника,стиральной машины(Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). Профессионально перевезем холодильник, стиральную машину и другую бытовую технику. У нас вы можете заказать: грузчики, такелаж...
Минск, Заводской
55 р.
Аренда самосвала 20 тонн
Минск, Заводской
Договорная
грузоперевозки
Грузоперевозки Минск, РБ. 4-9тн. 35-60куб.м. Открытая до 7м. Квартирные,офисные переезды. УНП193113442 . ИП Располин А.Н. тел.
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки МИНСК,РБ 40куб 5т гидроборт, рохля
грузоперевозки по Минску и РБ на автомобиле 5 тонн 40 кубов гидроборт,рохля дшв 6,5*2,5*2,5
Минск, Заводской
Договорная
Услуги эвакуатора,перевезти экскаватор,грузовик
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать бережную перевозку: пианино (фортепиано), рояля и других габаритных музыкальных инструментов. Мы пред...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ До 12 ТОНН, 47 м.куб
Грузоперевозки по г.Минску и РБ, до 12 тонн, габариты ДШВ 7.3\2.48\ 2.6
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка окон и стекла,грузчики(Факкини)
Минск, Заводской
65 р.
Аренда самосвала 33 тонн
Минск, Заводской
Договорная
Доставка песка, ПГС, природный, сеянный 1-2 класс,мытый Самосвалом 20-25 тонн
Доставка песка, ПГС, природный, сеянный 1-2 класс,мытый Самосвалом 20-25 тонн
Минск, Заводской
Договорная
Пассажирские Перевозки до 50мест
Минск, Заводской
Договорная
Переезды любой сложности
Планируете переезд? Мы здесь, чтобы сделать ваш переезд легким и комфортным! Наша команда профессионалов готова взять на себя все трудности и заботы, связанные с переездом, чтобы вы могли сосредоточит...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки Минск и Минский район
Размер кузова длина 4м, высота 2м, ширина 2м. Квартирный, офисный, дачный, перевозка строй материалов длинной до 6м. Грузчики. Безналичный и наличный расчёт. Более подробная информация по телефону.
Минск, Заводской
Договорная
Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)
Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные переезды, квартирные переезды и дачные переезды). Вы ...
Минск, Заводской
Договорная
ПЕРЕВОЗКА вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД
Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Вывоз хлама и старо...
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки РБ, Минск (ФУРА) тент, до 22т.
Перевозка грузов из Минска, РБ. Тент, любая загрузка до 22т., 86м3. Оплата нал.,безнал..
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки до 1,5 т по Минску и РБ
Грузоперевозка любых грузов до 1,5т по Минску и РБ. Квартирные, офисные и дачные переезды. Пять пассажирских мест. Минимальный заказ 2 часа. Габариты грузового отсека а/м: Д-3м*Ш-1,7м*В-1,75м. Без вых...
Минск, Заводской
Договорная
Перевозка вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД
Машина 20 кубов(мебельный фургон) Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Вы...
Минск, Заводской
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский