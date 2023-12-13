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Пассажирские и грузовые перевозки в Заводском районе Минска

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
vip

20 р.

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб

Минск, Заводской

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Договорная

Грузчики Минск на часы, переезды (Факкини)

Минск, Заводской

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки бусом Минск. Выезд 24/7. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Заводской

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Договорная

Грузоперевозки Вывоз строительного мусора

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Переезд Минск, РБ

Договорная

Переезд Минск, РБ

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки в Минске и по Беларуси

Договорная

Грузоперевозки в Минске и по Беларуси

Доставляем любые грузы по г.Минску и РБ на автомобилях до 6тонн и до 12 тонн. Параметры авто : 1) до 6 тонн боковая и задняя загрузки+ГИДРОБОРТ и РОХЛЯ , ДШВ 6,5\2,5\2,5... 2) до 12 тонн боковая и зад...

Минск, Заводской

Грузчик

10 р.

Грузчик

Минск, Заводской

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Грузоперевозки, переезд

Договорная

Грузоперевозки, переезд

* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...

Минск, Заводской

Аренда самосвала 10 тонн

40 р.

Аренда самосвала 10 тонн

Минск, Заводской

Автобусы на 50 мест

Договорная

Автобусы на 50 мест

Минск, Заводской

Пассажирские перевозки от 8 до 60 мест

Договорная

Пассажирские перевозки от 8 до 60 мест

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск,РБ,РФ кругорейс.

Договорная

Грузоперевозки Минск,РБ,РФ кругорейс.

Вожу все кроме МУСОРА!!!

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск. Переезды. Доставка товара.

25 р.

Грузоперевозки Минск. Переезды. Доставка товара.

Грузоперевозки Минск! Так же РБ, РФ. Звоните, и мы (бесплатно) рассчитаем для Вас стоимость перевозки и подберем подходящий автомобиль со скидкой! Мы предоставляем следующие услуги: -Готовы выполнить ...

Минск, Заводской

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ

10 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,ПЕРЕЕЗДЫ,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ

Грузоперевозки по Минску, РБ до 1 тонны 24/7 Качественно и быстро, с заботой о вашем имуществе. Наличный и безналичный расчёт. Перевозки любого рода и любой сложности(квартирные, офисные, дачные и т.д...

Минск, Заводской

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки Минск, РБ, услуги грузчиков, переезд.

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
грузоперевозки/переезд, высота 2,10

Договорная

грузоперевозки/переезд, высота 2,10

* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...

Минск, Заводской

Манипулятор. Перевезти Бытовку

Договорная

Манипулятор. Перевезти Бытовку

Перевезем: - Бытовки жестяные и контейнерные. - Контейнеры пустые и гружёные(общий вес до 6т) - Модули габаритные и негабаритные(По высоте до 3,3м, по ширине до 4,5м) - Гаражи - Металлоконструкции - Т...

Минск, Заводской

Услуги гидроманипулятора. Манипулятор 3,6,13 тонн.

45 р.

Услуги гидроманипулятора. Манипулятор 3,6,13 тонн.

В НАЛИЧИИ 3 ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ. 3т;6т;13т; РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Минск, Заводской

Аренда манипулятора до 6 тонн.Минск РБ.

45 р.

Аренда манипулятора до 6 тонн.Минск РБ.

Аренда авто с манипулятором. Грузоподъемность авто до 6 тонн, грузоподъемность манипулятора 2.5 тонн вылет стрелы 7м на полном вылете 1 тонн, размеры кузова длина 5.20 ширина 2.50. Работаем без выходн...

Минск, Заводской

Эвакуация(эвакуатор) и перевозка автомобиля

Договорная

Эвакуация(эвакуатор) и перевозка автомобиля

Минск, Заводской

Услуги трала. Перевозка спецтехники.

2.50 р.

Услуги трала. Перевозка спецтехники.

Перевозка спецтехники, строительной и сельскохозяйственной техники до 15 т., транспортировка сломанной техники, промышленного оборудования, строительных конструкций, труб, плит, блоков, бытовок и т. д...

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск,РБ до 7т (40м3) гидроборт

45 р.

Грузоперевозки Минск,РБ до 7т (40м3) гидроборт

Выполним перевозку груза до 7 тонн. Вместимость грузового отсека 40 м3. По Минску и РБ. Габариты грузового отсека авто: Длинна - 6,5 м. Ширина - 2,5 м. Высота - 2,5 м. Гидроборт, рохля, ремни.

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб
vip

20 р.

Грузоперевозки Минск и РБ до 3т до 21 м.куб

Стоимость Грузоперевозки зависит от используемого автомобиля, груза, откуда куда перевозится груз. Стоимость уточняйте по телефону. Грузоподъемность- до 3т.; Длина кузова- до 4,5 м.; Объем-до 21 м³; *...

Минск, Заводской

Грузоперевозки по Минску и РБ до 10т, есть верх

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ до 10т, есть верх

Грузоперевозки по Минску и РБ, авто до 7т (габариты 7.2м-2.45м-2.6м, задняя и боковая загрузка), авто до 10т (габариты 8.2м-2.45м-2.8м, задняя, боковая, верхняя загрузка). Цена договорная.

Минск, Заводской

Грузоперевозки, Минск, РБ

Договорная

Грузоперевозки, Минск, РБ

Грузоперевозки, Минск, РБ. Рассмотрю варианты постоянной работы. Габариты: длина 3,3м, ширина 1,7м, высота 1,8м. До 2-х тонн. Два пассажирских места. Не оказываю услуги по вывозу мусора!!! Цена догов...

Минск, Заводской

Грузоперевозки до тонны

Договорная

Грузоперевозки до тонны

* Грузоперевозки мебели, окон, техники, пианино, строительных материалов по Минску и области до 1 тонны. * Офисные и квартирные переезды. * Помощь в погрузке, разгрузке, подъеме на этаж. * Возможно...

Минск, Заводской

Перевозка холодильника,стиральной машины(Факкини)

Договорная

Перевозка холодильника,стиральной машины(Факкини)

Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). Профессионально перевезем холодильник, стиральную машину и другую бытовую технику. У нас вы можете заказать: грузчики, такелаж...

Минск, Заводской

Аренда самосвала 20 тонн

55 р.

Аренда самосвала 20 тонн

Минск, Заводской

грузоперевозки

Договорная

грузоперевозки

Грузоперевозки Минск, РБ. 4-9тн. 35-60куб.м. Открытая до 7м. Квартирные,офисные переезды. УНП193113442 . ИП Располин А.Н. тел.

Минск, Заводской

Грузоперевозки МИНСК,РБ 40куб 5т гидроборт, рохля

Договорная

Грузоперевозки МИНСК,РБ 40куб 5т гидроборт, рохля

грузоперевозки по Минску и РБ на автомобиле 5 тонн 40 кубов гидроборт,рохля дшв 6,5*2,5*2,5

Минск, Заводской

Услуги эвакуатора,перевезти экскаватор,грузовик

Договорная

Услуги эвакуатора,перевезти экскаватор,грузовик

Минск, Заводской

Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)

Договорная

Перевозка пианино, фортепиано (Факкини)

Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать бережную перевозку: пианино (фортепиано), рояля и других габаритных музыкальных инструментов. Мы пред...

Минск, Заводской

Грузоперевозки по Минску и РБ До 12 ТОНН, 47 м.куб

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ До 12 ТОНН, 47 м.куб

Грузоперевозки по г.Минску и РБ, до 12 тонн, габариты ДШВ 7.3\2.48\ 2.6

Минск, Заводской

Перевозка окон и стекла,грузчики(Факкини)

Договорная

Перевозка окон и стекла,грузчики(Факкини)

Минск, Заводской

Аренда самосвала 33 тонн

65 р.

Аренда самосвала 33 тонн

Минск, Заводской

Доставка песка, ПГС, природный, сеянный 1-2 класс,мытый Самосвалом 20-25 тонн

Договорная

Доставка песка, ПГС, природный, сеянный 1-2 класс,мытый Самосвалом 20-25 тонн

Доставка песка, ПГС, природный, сеянный 1-2 класс,мытый Самосвалом 20-25 тонн

Минск, Заводской

Пассажирские Перевозки до 50мест

Договорная

Пассажирские Перевозки до 50мест

Минск, Заводской

Переезды любой сложности

Договорная

Переезды любой сложности

Планируете переезд? Мы здесь, чтобы сделать ваш переезд легким и комфортным! Наша команда профессионалов готова взять на себя все трудности и заботы, связанные с переездом, чтобы вы могли сосредоточит...

Минск, Заводской

Грузоперевозки Минск и Минский район

Договорная

Грузоперевозки Минск и Минский район

Размер кузова длина 4м, высота 2м, ширина 2м. Квартирный, офисный, дачный, перевозка строй материалов длинной до 6м. Грузчики. Безналичный и наличный расчёт. Более подробная информация по телефону.

Минск, Заводской

Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)

Договорная

Грузовые перевозки с грузчиками(Факкини)

Мы команда профессионалов — Facchini.by (подробнее о нас на нашем сайте). У нас вы можете заказать: грузчики, такелажники, грузоперевозки (офисные переезды, квартирные переезды и дачные переезды). Вы ...

Минск, Заводской

ПЕРЕВОЗКА вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД

Договорная

ПЕРЕВОЗКА вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД

Машина 20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Вывоз хлама и старо...

Минск, Заводской

Грузоперевозки РБ, Минск (ФУРА) тент, до 22т.

Договорная

Грузоперевозки РБ, Минск (ФУРА) тент, до 22т.

Перевозка грузов из Минска, РБ. Тент, любая загрузка до 22т., 86м3. Оплата нал.,безнал..

Минск, Заводской

Грузоперевозки до 1,5 т по Минску и РБ

Договорная

Грузоперевозки до 1,5 т по Минску и РБ

Грузоперевозка любых грузов до 1,5т по Минску и РБ. Квартирные, офисные и дачные переезды. Пять пассажирских мест. Минимальный заказ 2 часа. Габариты грузового отсека а/м: Д-3м*Ш-1,7м*В-1,75м. Без вых...

Минск, Заводской

Перевозка вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД

Договорная

Перевозка вещей грузов мебели.Грузчики. ПЕРЕЕЗД

Машина 20 кубов(мебельный фургон) Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Вы...

Минск, Заводской

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Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

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Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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