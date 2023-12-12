logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Освещение
ЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Способ крепления
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Освещение в Заводском районе Минска

Лампочка

10 р.

Лампочка

Минск, Заводской

Светильник (производство Индия, времен СССР)

100 р.

Светильник (производство Индия, времен СССР)

Минск, Заводской

badge-icon
Люстры лофт

50 р.

Люстры лофт

Минск, Заводской

badge-icon
Светильники потолочные

10 р.

Светильники потолочные

Минск, Заводской

Люстра

5 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
Лампа настольная регулируемая

25 р.

Лампа настольная регулируемая

Минск, Заводской

badge-icon
Люстра

50 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
Люстра + три бра

1 200 р.

Люстра + три бра

Минск, Заводской

badge-icon
Плафоны СССР

5 р.

Плафоны СССР

Минск, Заводской

Светильник спот Brilum

120 р.

Светильник спот Brilum

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Светильник

Договорная

Светильник

Минск, Заводской

Светильник Бра настенный

8 р.

Светильник Бра настенный

Минск, Заводской

ЛЮСТРА ХРУСТАЛЬНАЯ НОВАЯ

1 500 р.

ЛЮСТРА ХРУСТАЛЬНАЯ НОВАЯ

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра

20 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра потолочная

30 р.

Люстра потолочная

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра потолочная Szpak

75 р.

Люстра потолочная Szpak

Минск, Заводской

badge-icon
Прожектор светодиодный

30 р.

Прожектор светодиодный

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Плафон большой

5 р.

Плафон большой

Минск, Заводской

Ночник

40 р.

Ночник

Минск, Заводской

badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Гирлянда-штора

30 р.

Гирлянда-штора

Минск, Заводской

badge-icon
Плафоны

5 р.

Плафоны

Минск, Заводской

Ночник светильник

25 р.

Ночник светильник

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра потолочная с хрустальными подвесками

210 р.

Люстра потолочная с хрустальными подвесками

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра Искра СССР

350 р.

Люстра Искра СССР

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра хрустальная чехия

200 р.

Люстра хрустальная чехия

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Светильник

50 р.

Светильник

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Светильник настенный

30 р.

Светильник настенный

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Новые лампы в гараж / помещение

35 р.

Новые лампы в гараж / помещение

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Умная лапочка

20 р.

Умная лапочка

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Люстра

30 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Ростовой светильник. Роза с бутонами

165 р.

Ростовой светильник. Роза с бутонами

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Светильники

10 р.

Светильники

Минск, Заводской

badge-icon
Светильник

3 р.

Светильник

Минск, Заводской

badge-icon
Торшер

150 р.

Торшер

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бра Новая

70 р.

Бра Новая

Минск, Заводской

badge-icon
Плафон

5 р.

Плафон

Минск, Заводской

Настольная лампа с сенсорной подсветкой

40 р.

Настольная лампа с сенсорной подсветкой

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Люстра

20 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бра. Настенный. Без плафонов. Торг

3 р.

Бра. Настенный. Без плафонов. Торг

Минск, Заводской

badge-icon
Люстра

300 р.

Люстра

Минск, Заводской

badge-icon
Светильники настольные декоративные 2шт

30 р.

Светильники настольные декоративные 2шт

Минск, Заводской

badge-icon
Ночной светильник

99 р.

Ночной светильник

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

НОВАЯ Люстра потолочная Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W, Площадь освещения 25 кв.м
vip

149 р.

НОВАЯ Люстра потолочная Escada UMBRELLA, 10218/6LED 85W, Площадь освещения 25 кв.м

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ретро лампы 7,5 метров

50 р.

Ретро лампы 7,5 метров

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

32 р.

Светодиодная гирлянда штора звезды 120 led (6 звезд 9 см + 6 звезд 18 см) 3 м х1.5м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Онлайн-заказ

128.99 р.

Chicco Игрушка - проектор ''Первые грезы'', розовый, 0 мес.+ 00002427100000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Онлайн-заказ

64.20 р.

Chicco Ночник Медвежонок Dreamlight, розовый, 0 мес+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Онлайн-заказ

31.79 р.

Reer Светильник - Ночник детский Mini Zoo lumilu, ''Носорог'', 2 уровня яркости, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Онлайн-заказ

5.09 р.

REER Сменные заставки в светодиодный ночник, для творчества ''Астронавт'', арт.5278

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

78 р.

Светодиодный мини-камин настольный декоративный ''Старинные часы'' с эффектом живого пламени+ подаро

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели