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Готовый бизнес и оборудованиеОборудование для бизнеса

Оборудование для салонов красоты в Заводском районе Минска

Набор для мастера маникюра

500 р.

Набор для мастера маникюра

Минск, Заводской

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Продам педикюрное кресло + подарок

350 р.

Продам педикюрное кресло + подарок

Минск, Заводской

Стол для маникюра

270 р.

Стол для маникюра

Минск, Заводской

Штатив тренеровочный для манекена

45 р.

Штатив тренеровочный для манекена

Минск, Заводской

Кресло мастера

40 р.

Кресло мастера

Минск, Заводской

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Кушетка косметологическая педикюрная

90 р.

Кушетка косметологическая педикюрная

Минск, Заводской

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ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату

9 800 р.

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату

Минск, Заводской

Кресло для педикюра

350 р.

Кресло для педикюра

Минск, Заводской

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Детское парикмахерское кресло

50 р.

Детское парикмахерское кресло

Минск, Заводской

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Солярий MegaSun SPACE 2000

12 500 р.

Солярий MegaSun SPACE 2000

Минск, Заводской

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Мебель для салона, парикмахерской, магазина и дома

Договорная

Мебель для салона, парикмахерской, магазина и дома

Минск, Заводской

Стол для маникюра и подставки

90 р.

Стол для маникюра и подставки

Минск, Заводской

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Маникюрный стол

220 р.

Маникюрный стол

Минск, Заводской

Аппарат джет пил

3 000 р.

Аппарат джет пил

Минск, Заводской

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Аппарат для Криолиполиза

5 500 р.

Аппарат для Криолиполиза

Минск, Заводской

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Ростовое гримёрное зеркало с лампочками. Высокое.

Договорная

Ростовое гримёрное зеркало с лампочками. Высокое.

Минск, Заводской

Тележка этажерка

60 р.

Тележка этажерка

Минск, Заводской

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Баротренажер

1 000 р.

Баротренажер

Минск, Заводской

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Кушетка косметологическая

145 р.

Кушетка косметологическая

Минск, Заводской

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Продаю стол маникюрный

150 р.

Продаю стол маникюрный

Минск, Заводской

Стол визажиста

449 р.

Стол визажиста

Минск, Заводской

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Кушетка

160 р.

Кушетка

Минск, Заводской

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Аппарат для коррекции фигуры

11 100 р.

Аппарат для коррекции фигуры

Минск, Заводской

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Оборудование для бьюти сферы

590 р.

Оборудование для бьюти сферы

Минск, Заводской

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Тележка парикмахера новая.

220 р.

Тележка парикмахера новая.

Минск, Заводской

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Педикюрное кресло

700 р.

Педикюрное кресло

Минск, Заводской

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Стол ресепшен

300 р.

Стол ресепшен

Минск, Заводской

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Солярий

Договорная

Солярий

Минск, Заводской

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Планшет для окрашивания волос

40 р.

Планшет для окрашивания волос

Минск, Заводской

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Ресепшн

200 р.

Ресепшн

Минск, Заводской

Гримернное зеркало

350 р.

Гримернное зеркало

Минск, Заводской

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Парикмахерская тележка

350 р.

Парикмахерская тележка

Минск, Заводской

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Договорная

Аппараты для массажа

Минск, Заводской

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Оборудование для маникюра

250 р.

Оборудование для маникюра

Минск, Заводской

Зеркало с подсветкой гримерное

400 р.

Зеркало с подсветкой гримерное

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Онлайн-заказ

400 р.

Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Столик для маникюра 1200*500*750

280 р.

Столик для маникюра 1200*500*750

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

1 300 р.

Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

330 р.

Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Косметологические кушетки и массажные столы

170 р.

Косметологические кушетки и массажные столы

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Столы для маникюра

150 р.

Столы для маникюра

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М4

90 р.

Стол маникюрный М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

145 р.

Стол маникюрный М1 с полкой для лаков

Минск, Ленинский

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