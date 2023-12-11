Оборудование для салонов красоты в Заводском районе Минска
500 р.
Набор для мастера маникюра
Минск, Заводской
350 р.
Продам педикюрное кресло + подарок
Минск, Заводской
270 р.
Стол для маникюра
Минск, Заводской
45 р.
Штатив тренеровочный для манекена
Минск, Заводской
40 р.
Кресло мастера
Минск, Заводской
90 р.
Кушетка косметологическая педикюрная
Минск, Заводской
9 800 р.
ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ для удаления перманента и тату
Минск, Заводской
350 р.
Кресло для педикюра
Минск, Заводской
50 р.
Детское парикмахерское кресло
Минск, Заводской
12 500 р.
Солярий MegaSun SPACE 2000
Минск, Заводской
Договорная
Мебель для салона, парикмахерской, магазина и дома
Минск, Заводской
90 р.
Стол для маникюра и подставки
Минск, Заводской
220 р.
Маникюрный стол
Минск, Заводской
3 000 р.
Аппарат джет пил
Минск, Заводской
5 500 р.
Аппарат для Криолиполиза
Минск, Заводской
Договорная
Ростовое гримёрное зеркало с лампочками. Высокое.
Минск, Заводской
60 р.
Тележка этажерка
Минск, Заводской
1 000 р.
Баротренажер
Минск, Заводской
145 р.
Кушетка косметологическая
Минск, Заводской
150 р.
Продаю стол маникюрный
Минск, Заводской
449 р.
Стол визажиста
Минск, Заводской
160 р.
Кушетка
Минск, Заводской
11 100 р.
Аппарат для коррекции фигуры
Минск, Заводской
590 р.
Оборудование для бьюти сферы
Минск, Заводской
220 р.
Тележка парикмахера новая.
Минск, Заводской
700 р.
Педикюрное кресло
Минск, Заводской
300 р.
Стол ресепшен
Минск, Заводской
Договорная
Солярий
Минск, Заводской
40 р.
Планшет для окрашивания волос
Минск, Заводской
200 р.
Ресепшн
Минск, Заводской
350 р.
Гримернное зеркало
Минск, Заводской
350 р.
Парикмахерская тележка
Минск, Заводской
Договорная
Аппараты для массажа
Минск, Заводской
250 р.
Оборудование для маникюра
Минск, Заводской
400 р.
Зеркало с подсветкой гримерное
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский