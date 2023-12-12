Товары от Куфар Маркета
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Объективы для фотоаппаратов в Заводском районе Минска
650 р.
Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon
Минск, Заводской
70 р.
Индустар-69 28мм 1:2.8
Минск, Заводской
150 р.
Yashica Lens
Минск, Заводской
180 р.
Объектив Юпитер 3, 50 mm f/ 1.5 , резьба м39
Минск, Заводской
2 480 р.
Canon EOS 5D Mark III Body
Минск, Заводской
520 р.
Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II ТОРГ
Минск, Заводской
50 р.
Обьектив Sony VCL-HG0758
Минск, Заводской
1 499 р.
Nikon 28-300mm
Минск, Заводской
350 р.
Объектив Canon EFS 55-250 4-5.6 II
Минск, Заводской
100 р.
Объектив fish eye
Минск, Заводской
500 р.
Объектив Nikon NIKKOR Z 24-50 mm f/4-6.3
Минск, Заводской
430 р.
Объектив tamron 70-300mm for canon
Минск, Заводской
2 700 р.
Объективы Panasonic LUMIX 35-100mm, 100-300mm
Минск, Заводской
750 р.
Объектив canon rf-s18-45mm F4.5-6.3 IS STM
Минск, Заводской
200 р.
Объектив Юпитер 37а 3.5/135, м42
Минск, Заводской
1 150 р.
Объектив Nikon 24-120/4G
Минск, Заводской
420 р.
объектив fujifilm xc 15-45mm
Минск, Заводской
1 150 р.
фОТООБЪЕКТИВ Nikon 24-120/4G
Минск, Заводской
559 р.
СКИДКА Объектив SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC HSM MACRO (а.46-031389)
Минск, Заводской
619 р.
СКИДКА Объектив Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM (а.46-031188)
Минск, Заводской
570 р.
Canon RF 50mm F1.8 STM (ГАРАНТИЯ НОВЫЙ)
Минск, Заводской
100 р.
Pentor auto 1:2,8. f:135
Минск, Заводской
650 р.
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2S DF DSM для Sony E
Минск, Заводской
850 р.
Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D
Минск, Заводской
1 500 р.
Laowa 15 mm f4.0 macro 1:1 L-mount .
Минск, Заводской
1 850 р.
Редкий объектив Ж-48 100мм
Минск, Заводской
950 р.
Nikon AF-S 85mm f/1.8G
Минск, Заводской
120 р.
Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
Минск, Заводской
90 р.
Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM
Минск, Заводской
79.99 р.
Оптика светофильтры в футляре
Минск, Заводской
1 000 р.
Фототехника
Минск, Заводской
380 р.
Canon 24mm f/2.8 STM Обьектив
Минск, Заводской
1 900 р.
Canon EF 135mm f/2.0L USM
Минск, Заводской
220 р.
Объектив YONGNUO 35 для canon
Минск, Заводской
3 100 р.
Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS I USM
Минск, Заводской
1 350 р.
Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM
Минск, Заводской
80 р.
телеконвертер Kenko N-AF 2X Teleplus MC7 DGX
Минск, Заводской
90 р.
Объективы Tokina 28-70, Sigma 70-210
Минск, Заводской
260 р.
Canon 50mm F1.8 (Портретный)
Минск, Заводской
400 р.
Экшен-камера Sony HDR-AZ1 (полный комплект)
Минск, Заводской
1 500 р.
Sigma 35mm f/1.4 ART для Nikon ИДЕАЛ
Минск, Заводской
25 р.
Фильтры полярики Marumi,Kenko.FD-EOS адаптер.
Минск, Заводской
600 р.
Samyang 12 мм 2.0 mft
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
450 р.
ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 009.90 р.
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
2 599.90 р.
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
429.90 р.
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
599 р.
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 091 р.
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
608 р.
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 111 р.
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)
Минск, Центральный