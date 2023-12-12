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Объективы для фотоаппаратов в Заводском районе Минска

Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon

650 р.

Sigma 17-50mm F2.8 HSM для Nikon

Минск, Заводской

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Индустар-69 28мм 1:2.8

70 р.

Индустар-69 28мм 1:2.8

Минск, Заводской

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Yashica Lens

150 р.

Yashica Lens

Минск, Заводской

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Объектив Юпитер 3, 50 mm f/ 1.5 , резьба м39

180 р.

Объектив Юпитер 3, 50 mm f/ 1.5 , резьба м39

Минск, Заводской

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Canon EOS 5D Mark III Body

2 480 р.

Canon EOS 5D Mark III Body

Минск, Заводской

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Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II ТОРГ

520 р.

Объектив Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II ТОРГ

Минск, Заводской

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Обьектив Sony VCL-HG0758

50 р.

Обьектив Sony VCL-HG0758

Минск, Заводской

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Nikon 28-300mm

1 499 р.

Nikon 28-300mm

Минск, Заводской

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Объектив Canon EFS 55-250 4-5.6 II

350 р.

Объектив Canon EFS 55-250 4-5.6 II

Минск, Заводской

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Объектив fish eye

100 р.

Объектив fish eye

Минск, Заводской

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Объектив Nikon NIKKOR Z 24-50 mm f/4-6.3

500 р.

Объектив Nikon NIKKOR Z 24-50 mm f/4-6.3

Минск, Заводской

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Объектив tamron 70-300mm for canon

430 р.

Объектив tamron 70-300mm for canon

Минск, Заводской

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Объективы Panasonic LUMIX 35-100mm, 100-300mm

2 700 р.

Объективы Panasonic LUMIX 35-100mm, 100-300mm

Минск, Заводской

Объектив canon rf-s18-45mm F4.5-6.3 IS STM

750 р.

Объектив canon rf-s18-45mm F4.5-6.3 IS STM

Минск, Заводской

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Объектив Юпитер 37а 3.5/135, м42

200 р.

Объектив Юпитер 37а 3.5/135, м42

Минск, Заводской

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Объектив Nikon 24-120/4G

1 150 р.

Объектив Nikon 24-120/4G

Минск, Заводской

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объектив fujifilm xc 15-45mm

420 р.

объектив fujifilm xc 15-45mm

Минск, Заводской

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фОТООБЪЕКТИВ Nikon 24-120/4G

1 150 р.

фОТООБЪЕКТИВ Nikon 24-120/4G

Минск, Заводской

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СКИДКА Объектив SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC HSM MACRO (а.46-031389)

559 р.

СКИДКА Объектив SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC HSM MACRO (а.46-031389)

Минск, Заводской

Доставка
СКИДКА Объектив Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM (а.46-031188)

619 р.

СКИДКА Объектив Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM (а.46-031188)

Минск, Заводской

Доставка
Canon RF 50mm F1.8 STM (ГАРАНТИЯ НОВЫЙ)

570 р.

Canon RF 50mm F1.8 STM (ГАРАНТИЯ НОВЫЙ)

Минск, Заводской

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Pentor auto 1:2,8. f:135

100 р.

Pentor auto 1:2,8. f:135

Минск, Заводской

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Объектив Yongnuo YN 35mm f/2S DF DSM для Sony E

650 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2S DF DSM для Sony E

Минск, Заводской

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Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D

850 р.

Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4D

Минск, Заводской

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Laowa 15 mm f4.0 macro 1:1 L-mount .

1 500 р.

Laowa 15 mm f4.0 macro 1:1 L-mount .

Минск, Заводской

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Редкий объектив Ж-48 100мм

1 850 р.

Редкий объектив Ж-48 100мм

Минск, Заводской

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Nikon AF-S 85mm f/1.8G

950 р.

Nikon AF-S 85mm f/1.8G

Минск, Заводской

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Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

120 р.

Объектив Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Минск, Заводской

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Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

90 р.

Объектив Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM

Минск, Заводской

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Оптика светофильтры в футляре

79.99 р.

Оптика светофильтры в футляре

Минск, Заводской

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Фототехника

1 000 р.

Фототехника

Минск, Заводской

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Canon 24mm f/2.8 STM Обьектив

380 р.

Canon 24mm f/2.8 STM Обьектив

Минск, Заводской

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Canon EF 135mm f/2.0L USM

1 900 р.

Canon EF 135mm f/2.0L USM

Минск, Заводской

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Объектив YONGNUO 35 для canon

220 р.

Объектив YONGNUO 35 для canon

Минск, Заводской

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Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS I USM

3 100 р.

Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS I USM

Минск, Заводской

Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

1 350 р.

Объектив Canon EF 17-40mm f/4L USM

Минск, Заводской

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телеконвертер Kenko N-AF 2X Teleplus MC7 DGX

80 р.

телеконвертер Kenko N-AF 2X Teleplus MC7 DGX

Минск, Заводской

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Объективы Tokina 28-70, Sigma 70-210

90 р.

Объективы Tokina 28-70, Sigma 70-210

Минск, Заводской

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Canon 50mm F1.8 (Портретный)

260 р.

Canon 50mm F1.8 (Портретный)

Минск, Заводской

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Экшен-камера Sony HDR-AZ1 (полный комплект)

400 р.

Экшен-камера Sony HDR-AZ1 (полный комплект)

Минск, Заводской

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Sigma 35mm f/1.4 ART для Nikon ИДЕАЛ

1 500 р.

Sigma 35mm f/1.4 ART для Nikon ИДЕАЛ

Минск, Заводской

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Фильтры полярики Marumi,Kenko.FD-EOS адаптер.

25 р.

Фильтры полярики Marumi,Kenko.FD-EOS адаптер.

Минск, Заводской

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Samyang 12 мм 2.0 mft

600 р.

Samyang 12 мм 2.0 mft

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

450 р.

ОБЪЕКТИВ FUJIFILM FUJINON XC15-45MM F3.5-5.6 OIS PZ BLACK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Онлайн-заказ

1 009.90 р.

Объектив Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 Sony FE (F050SF)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Онлайн-заказ

2 599.90 р.

Объектив Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD Canon (B028E)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Онлайн-заказ

429.90 р.

Объектив Yongnuo YN 35mm f/2 Canon EF

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Онлайн-заказ

599 р.

Объектив Canon EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Онлайн-заказ

1 091 р.

Объектив Panasonic LUMIX G Vario 35-100mm F4-5.6 (H-FS35100E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Онлайн-заказ

608 р.

Объектив Panasonic LUMIX G 25mm F1.7 (H-H025E-K)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Онлайн-заказ

1 111 р.

Объектив Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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