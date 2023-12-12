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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Белье и пижамы для девочек в Заводском районе Минска

Пижама р 110Пижама р 110

20 р.

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Пижама р 110

104 - 110 (5 лет)

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Трусики 80/98 ( 1-3 года ) (Новые ) Трусики 80/98 ( 1-3 года ) (Новые )

2 р.

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Трусики 80/98 ( 1-3 года ) (Новые )

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Боди. За всеБоди. За все

32 р.

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Боди. За все

80 - 86 (1-2 года)

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Слип, комбинезон, пижама для девочки р. 92-98Слип, комбинезон, пижама для девочки р. 92-98

10 р.

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Слип, комбинезон, пижама для девочки р. 92-98

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

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Пижамка Пижамка

15 р.

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Пижамка

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

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Слип 18-24месСлип 18-24мес

15 р.

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Слип 18-24мес

80 - 86 (1-2 года)

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Бюстье для девочки (10до 12 лет)Новое с этикеткойБюстье для девочки (10до 12 лет)Новое с этикеткой

12 р.

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Бюстье для девочки (10до 12 лет)Новое с этикеткой

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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трусы женские трусы женские

6.99 р.

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трусы женские

164 - 170, 170 - 176

Халатики детские,тёплые,мохеровые.Халатики детские,тёплые,мохеровые.

10 р.

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Халатики детские,тёплые,мохеровые.

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Трусы детские 3 шт. новые 122-128 ростТрусы детские 3 шт. новые 122-128 рост

8 р.

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Трусы детские 3 шт. новые 122-128 рост

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Кигируми Кигируми

9 р.

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Кигируми

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Пижама для девочки на рост 92-104 смПижама для девочки на рост 92-104 см

15 р.

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Пижама для девочки на рост 92-104 см

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижамы новые теплые Пижамы новые теплые

15 р.

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Пижамы новые теплые

98 - 104 (4 года)

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ПижамаПижама

10 р.

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Пижама

98 - 104 (4 года)

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Кугуруми пижама детская на девочку Кугуруми пижама детская на девочку

10 р.

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Кугуруми пижама детская на девочку

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Белье для девочки Белье для девочки

10 р.

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Белье для девочки

122 - 128 (7 лет)

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Сэт новых маекСэт новых маек

20 р.

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Сэт новых маек

86 - 92 (2 года)

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Халат George Халат George

25 р.

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Халат George

116 - 122 (6 лет)

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Трусы для девочки (10 -11 штук)Трусы для девочки (10 -11 штук)

25 р.

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Трусы для девочки (10 -11 штук)

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Кигуруми белый рождественский мишкаКигуруми белый рождественский мишка

20 р.

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Кигуруми белый рождественский мишка

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Пижамка 110рПижамка 110р

7 р.

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Пижамка 110р

104 - 110 (5 лет), 98 - 104 (4 года)

Кигуруми Кигуруми

15 р.

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Кигуруми

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Халат для девочки, рост 116Халат для девочки, рост 116

8 р.

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Халат для девочки, рост 116

110 - 116 (5-6 лет)

Трусики с сердечкомТрусики с сердечком

7 р.

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Трусики с сердечком

164 - 170, 158 - 164 (13 лет), 152 - 158 (12 лет)

Пижама для девочкиПижама для девочки

25 р.

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Пижама для девочки

158 - 164 (13 лет)

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Халат для девочкиХалат для девочки

15 р.

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Халат для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Халат плюшевый рост 128 134Халат плюшевый рост 128 134

20 р.

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Халат плюшевый рост 128 134

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Кигуруми р.134-146Кигуруми р.134-146

17 р.

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Кигуруми р.134-146

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Новые бодиНовые боди

10 р.

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Новые боди

98 - 104 (4 года)

Пижама кугуруми БРОНЬ Пижама кугуруми БРОНЬ

10 р.

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Пижама кугуруми БРОНЬ

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Пижама Пижама

10 р.

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Пижама

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Пижама для худышки.(7-9лет)Пижама для худышки.(7-9лет)

10 р.

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Пижама для худышки.(7-9лет)

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Маечки трусики 98-104Маечки трусики 98-104

15 р.

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Маечки трусики 98-104

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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ХалатХалат

Договорная

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Халат

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Халатик, новогоднийХалатик, новогодний

12 р.

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Халатик, новогодний

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Пижама для девочки Пижама для девочки

25 р.

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Пижама для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Боди гимнастическое СвитанакБоди гимнастическое Свитанак

5 р.

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Боди гимнастическое Свитанак

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Две пижамы для девочки на 3-4 годаДве пижамы для девочки на 3-4 года

25 р.

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Две пижамы для девочки на 3-4 года

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Набор белья р.38-40Набор белья р.38-40

10 р.

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Набор белья р.38-40

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Халат Халат

10 р.

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Халат

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

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Лот одежды 86-92Лот одежды 86-92

7 р.

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Лот одежды 86-92

86 - 92 (2 года)

ТрусикиТрусики

5 р.

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Трусики

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Пижамка 98-104рПижамка 98-104р

7 р.

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Пижамка 98-104р

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Товары с доставкой от магазинов

Термобелье для девочек

85 р.

Термобелье для девочек

Могилев

Доставка по Беларуси
Уютный халат M&S 104, Унисекс

17 р.

Уютный халат M&S 104, Унисекс

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Поддева

25 р.

Поддева

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пижама

20 р.

Пижама

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Флисовый халат 86-92 для девочки

11 р.

Флисовый халат 86-92 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Пижама не утепленная

28.70 р.

Пижама не утепленная

Могилев

Доставка по Беларуси
Пижама флисовая

20 р.

Пижама флисовая

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
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