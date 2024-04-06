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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Новые товары с доставкой в Заводском районе Минска

Все объявления
Сабельная пила PROFIPOWER MKGSA-18V

200 р.

Сабельная пила PROFIPOWER MKGSA-18V

Могилев

Доставка по Беларуси
Сабельная пила DeWALT DCS369N ATOMIC DCS369

570 р.

Сабельная пила DeWALT DCS369N ATOMIC DCS369

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
JET JWBS-14DS ленточнопильный станок 230 В Артикул: 10000237M. ''ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА''. Станки JET.JET-Це

3 861 р.

JET JWBS-14DS ленточнопильный станок 230 В Артикул: 10000237M. ''ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА''. Станки JET.JET-Це

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Отрезная машина DeWALT DCS438N dcs438 Мексика

720 р.

Отрезная машина DeWALT DCS438N dcs438 Мексика

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Гродно

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пила дисковая Shtenli GKS 200 Германия

Договорная

Пила дисковая Shtenli GKS 200 Германия

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сабельная пила P.I.T. (PIT) PSA115-C

Договорная

Сабельная пила P.I.T. (PIT) PSA115-C

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Биметаллическая ленточная пила 13-0,6-1640(1638). ''Ленточное полотно 1640''. 1638

55 р.

Биметаллическая ленточная пила 13-0,6-1640(1638). ''Ленточное полотно 1640''. 1638

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Пила сабельная аккумуляторная WorkPro 20V

703.20 р.

Пила сабельная аккумуляторная WorkPro 20V

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила торцовочная EMS254L RYOBI 5133001202

1 221.72 р.

Пила торцовочная EMS254L RYOBI 5133001202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила торцовочная ПТ-255ПЛ ВИХРЬ 72/18/3

633.96 р.

Пила торцовочная ПТ-255ПЛ ВИХРЬ 72/18/3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила дисковая Shtenli 5704R 1600 Ватт

Договорная

Пила дисковая Shtenli 5704R 1600 Ватт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пила дисковая DeWALT DCS571N dcs571 115 мм

890 р.

Пила дисковая DeWALT DCS571N dcs571 115 мм

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Пила циркулярная циркулярка 200мм-2500w GERMANY BW

299 р.

Пила циркулярная циркулярка 200мм-2500w GERMANY BW

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сабельная пила Bosch PSA 700 E

299 р.

Сабельная пила Bosch PSA 700 E

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Пила циркулярная циркулярка паркетка 185мм диск

199 р.

Пила циркулярная циркулярка паркетка 185мм диск

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пила дисковая аналог Макита циркулярка

200 р.

Пила дисковая аналог Макита циркулярка

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Сабельная пила JR 3070 CT + 3 пильных полотна 1500 Вт MAKITA JR3070CT

993.73 р.

Сабельная пила JR 3070 CT + 3 пильных полотна 1500 Вт MAKITA JR3070CT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циркулярная пила погружная WORTEX CS 1612-1 с шиной

558 р.

Циркулярная пила погружная WORTEX CS 1612-1 с шиной

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Витебск

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Гомель

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Брест

Доставка по Беларуси
Дисковая пила makita. Циркулярная пила

195 р.

Дисковая пила makita. Циркулярная пила

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пила сабельная аккумуляторная (1 аккумулятор Li-ion 20V, 2.0Ah) FORCEKRAFT FK-WT03156

95 р.

Пила сабельная аккумуляторная (1 аккумулятор Li-ion 20V, 2.0Ah) FORCEKRAFT FK-WT03156

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила сабельная аккумуляторная tr18dc TO без батареи TESLA 597895

239.70 р.

Пила сабельная аккумуляторная tr18dc TO без батареи TESLA 597895

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пила циркулярная TOTAL TSLI1651

375.12 р.

Пила циркулярная TOTAL TSLI1651

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисковая (циркулярная) пила Bosch GKS 85 Professional Новая

990 р.

Дисковая (циркулярная) пила Bosch GKS 85 Professional Новая

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Могилев

Доставка по Беларуси
Пила дисковая Калибр 190мм циркулярная циркулярка

185 р.

Пила дисковая Калибр 190мм циркулярная циркулярка

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Торцовочная пила

610 р.

Торцовочная пила

Брест

Доставка по Беларуси
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторная пила циркулярная бесщеточная ProfiPower DHS-18V 4.0Ач,140мм

350 р.

Аккумуляторная пила циркулярная бесщеточная ProfiPower DHS-18V 4.0Ач,140мм

Могилев

Доставка по Беларуси
Пила дисковая Калибр 200мм циркулярка электропила

285 р.

Пила дисковая Калибр 200мм циркулярка электропила

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ПИЛА ТОРЦОВКА ПЕРЕВЕРТЫШ 200мм 2500вт

299 р.

ПИЛА ТОРЦОВКА ПЕРЕВЕРТЫШ 200мм 2500вт

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Циркулярная дисковая пила Makita

220 р.

Циркулярная дисковая пила Makita

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Торцовочная пила KATANA HD LINE MS3000

633 р.

Торцовочная пила KATANA HD LINE MS3000

Могилев

Доставка по Беларуси
Аккумуляторная сабельная пила DJR 187 RTE в чемодане MAKITA DJR187RTE

1 709.44 р.

Аккумуляторная сабельная пила DJR 187 RTE в чемодане MAKITA DJR187RTE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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