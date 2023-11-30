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ЭлектроникаАудиотехника

CD проигрыватели и плееры в Заводском районе Минска

Дека ,Tochiba,Technics,CD Technics

220 р.

Дека ,Tochiba,Technics,CD Technics

Минск, Заводской

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Pioneer PD-Z570T

150 р.

Pioneer PD-Z570T

Минск, Заводской

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Плееры MP3 CD

Договорная

Плееры MP3 CD

Минск, Заводской

TASCAM RC-32.

70 р.

TASCAM RC-32.

Минск, Заводской

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Kenwood оригинал

125 р.

Kenwood оригинал

Минск, Заводской

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CD плеер + DVD + MP3

20 р.

CD плеер + DVD + MP3

Минск, Заводской

DVD ПЛЕЕР (DVD/SVCD/VCD/CD) «Atlanta», ATX-5100

35 р.

DVD ПЛЕЕР (DVD/SVCD/VCD/CD) «Atlanta», ATX-5100

Минск, Заводской

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Sony SCD-777ES Gold

5 700 р.

Sony SCD-777ES Gold

Минск, Заводской

Cd changer Harman Becker

100 р.

Cd changer Harman Becker

Минск, Заводской

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магнитолы

60 р.

магнитолы

Минск, Заводской

CD PLAYER PORTABLE PANASONIC SL-SV550

Договорная

CD PLAYER PORTABLE PANASONIC SL-SV550

Минск, Заводской

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DVD/CD проигрыватель SONY DVP-LS500

140 р.

DVD/CD проигрыватель SONY DVP-LS500

Минск, Заводской

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Cd harman 740

500 р.

Cd harman 740

Минск, Заводской

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CD Плеер

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Проигрыватель CD Kenwood DPF-R4010

100 р.

Проигрыватель CD Kenwood DPF-R4010

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Домашний кинотеатр BBK DK1070S

330 р.

Домашний кинотеатр BBK DK1070S

Минск, Партизанский

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Проигрыватель CD Sony CDP-S7 аналог CDP-X222ES

700 р.

Проигрыватель CD Sony CDP-S7 аналог CDP-X222ES

Минск, Центральный

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Cd проигрыватель TEAC CD-P1120

200 р.

Cd проигрыватель TEAC CD-P1120

Минск, Советский

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Французский язык оригинальное аудирование

10 р.

Французский язык оригинальное аудирование

Минск, Центральный

Магнитофон

150 р.

Магнитофон

Минск, Московский

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Проигрыватель JVC XL-Z132

230 р.

Проигрыватель JVC XL-Z132

Минск, Фрунзенский

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CD плеер Sony Walkman D-E340 в хорошем состоянии.

150 р.

CD плеер Sony Walkman D-E340 в хорошем состоянии.

Минск, Фрунзенский

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Магнитола LG

80 р.

Магнитола LG

Минск, Центральный

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Магнитола (бумбокс) Panasonic RX-D15

75 р.

Магнитола (бумбокс) Panasonic RX-D15

Минск, Советский

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Sony музыкальный комплекс

650 р.

Sony музыкальный комплекс

Минск, Фрунзенский

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Проигрыватель SONY

60 р.

Проигрыватель SONY

Минск, Ленинский

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CD- проигрыватель SONY CDP-555ESD

1 500 р.

CD- проигрыватель SONY CDP-555ESD

Минск, Фрунзенский

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CD-Плеер,все как на фото

15 р.

CD-Плеер,все как на фото

Минск, Первомайский

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СД плеер для audio

35 р.

СД плеер для audio

Минск, Первомайский

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CEC TL51 XR пассиковый проигрыватель CD

3 300 р.

CEC TL51 XR пассиковый проигрыватель CD

Минск, Фрунзенский

Магнитофон Панассоник

30 р.

Магнитофон Панассоник

Минск, Первомайский

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2 СD диска с песнями Григория Лепса

6 р.

2 СD диска с песнями Григория Лепса

Минск, Первомайский

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Коробки для дисков slim(тонкие)

0.40 р.

Коробки для дисков slim(тонкие)

Минск, Первомайский

Передняя панель магнитолы

Договорная

Передняя панель магнитолы

Минск, Первомайский

Cd проигрыватель toshiba

150 р.

Cd проигрыватель toshiba

Минск, Фрунзенский

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магнитофон бумбокс

70 р.

магнитофон бумбокс

Минск, Октябрьский

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Cd проигрыватель toshiba

150 р.

Cd проигрыватель toshiba

Минск, Фрунзенский

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Cd проигрыватель sony

120 р.

Cd проигрыватель sony

Минск, Фрунзенский

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AudioCD отечественные и коллекция журнала ''Stereo

Договорная

AudioCD отечественные и коллекция журнала ''Stereo

Минск, Партизанский

AudioCD иностранная музыка (Обновлено)

3 р.

AudioCD иностранная музыка (Обновлено)

Минск, Партизанский

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

50 р.

CD-проигрыватель (Плеер) Xoro HSD 402 Plus

Минск, Первомайский

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CD проигрыватель PIONEER PD-91

Договорная

CD проигрыватель PIONEER PD-91

Минск, Фрунзенский

SONY CDP XA 5 ES. CDplayer

Договорная

SONY CDP XA 5 ES. CDplayer

Минск, Октябрьский

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Technics compact disc player SL-PG490

250 р.

Technics compact disc player SL-PG490

Минск, Фрунзенский

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Panasonic SL-S292

50 р.

Panasonic SL-S292

Минск, Ленинский

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Marantz CD 67SE

470 р.

Marantz CD 67SE

Минск, Октябрьский

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Проигрыватель PD-S604

460 р.

Проигрыватель PD-S604

Минск, Первомайский

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Диск новый поворот, 18 выпуск, новый

5 р.

Диск новый поворот, 18 выпуск, новый

Минск, Ленинский

SIDI магнитофон

Договорная

SIDI магнитофон

Минск, Советский

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CD плеер Pioneer PD-S501

390 р.

CD плеер Pioneer PD-S501

Минск, Фрунзенский

Cd плеер Sony + допы

70 р.

Cd плеер Sony + допы

Минск, Фрунзенский

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Звуковое приложение Magic box 2

10 р.

Звуковое приложение Magic box 2

Минск, Фрунзенский

CD-плеер Sony D-V55 с пультом и доп.отсеком

349.99 р.

CD-плеер Sony D-V55 с пультом и доп.отсеком

Минск, Московский

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Подвес CD Technics SL-EH 590

5 р.

Подвес CD Technics SL-EH 590

Минск, Советский

Denon DCD-700AE Japan

610 р.

Denon DCD-700AE Japan

Минск, Фрунзенский

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