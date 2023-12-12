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Бюро находок в Заводском районе Минска
Договорная
Утерян паспорт на имя жук Владислав Александрович
Минск, Заводской
Договорная
утеряно 2 акриловых брелка как на фото
Минск, Заводской
Договорная
Пропуск школьный
Минск, Заводской
Договорная
Утеряна карта ПСБ-банка (Заводской район)
Минск, Заводской
Договорная
Утерян ключ
Минск, Заводской
Договорная
Утерян наушник серебристый HONOR
Минск, Заводской
Договорная
Утеряна серьга
Минск, Заводской
Договорная
Найден наушник
Минск, Заводской
Договорная
Папка с документами
Минск, Заводской
Бесплатно
Найден Айфон 12
Минск, Заводской
Договорная
Найден наушник JBL
Минск, Заводской
Договорная
Нашел ключи
Минск, Заводской
Бесплатно
Найден телефон Шабаны
Минск, Заводской
Договорная
Утеряна детская спортивная форма ст.м. Могилевская
Минск, Заводской
Договорная
Утерян ключ от bmw
Минск, Заводской
Договорная
Утерян диплом об образовании ПТУ- 9 год
Минск, Заводской
Договорная
Найдено кольцо
Минск, Заводской
Договорная
Утеряны наушники AirPods Pro
Минск, Заводской
Договорная
Найден 7658 ТХ-7
Минск, Заводской
Договорная
Утерян паспорт
Минск, Заводской
Договорная
Потеря телефона
Минск, Заводской
Договорная
Ключи
Минск, Заводской
Договорная
Договорная
Минск, Заводской