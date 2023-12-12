Бизнес в сфере услуг в Заводском районе Минска
20 р.
Сдам в аренду место.
Минск, Заводской
14 000 р.
Неил бар (Ногтевая студия)
Минск, Заводской
46 690 р.
Продам готовый бизнес
Минск, Заводской
9 500 р.
Продам мастерскую по изготовлению ключей
Минск, Заводской
Договорная
Домен sozdaniesaitov.by
Минск, Заводской
85 000 р.
Прибыльный готовый бизнес
Минск, Заводской
36 850 р.
Продается действующая курьерская служба.
Минск, Заводской
20 000 р.
Барбершоп BOBER
Минск, Заводской
12 715.20 р.
Продам мастерскую по ремонту обуви
Минск, Заводской
400 р.
Продам Бизнес Букеты шоколадных розочек и тюльпано
Минск, Заводской
56 000 р.
ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000
Минск, Фрунзенский
20 000 р.
Фотостудия
Минск, Советский
200 р.
Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня
Минск, Первомайский
1 200 р.
Продается ООО, минск, центр, бухгалтерские услуги.
Минск, Первомайский
19 500 р.
Продам готовый бизнес (коворкинг) в Минске.
Минск, Центральный
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
Договорная
Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look
Минск, Фрунзенский
35 000 р.
Студия фитнеса
Минск, Центральный
17 453.15 р.
ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Минск, Московский
8 000 р.
Продается бизнес, маникюрный кабинет
Минск, Московский
80 000 р.
Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов
Минск, Центральный
Договорная
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов
Минск, Октябрьский
15 900 р.
Клининговая компания
Минск, Московский
52 359.45 р.
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
Договорная
КОВОРКИНГ /аренда
Минск, Московский
6 900 р.
Мастерская по ремонту обуви
Минск, Октябрьский
111 065.50 р.
БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
Минск, Фрунзенский
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
700 р.
НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone
Минск, Фрунзенский
Договорная
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю
Минск, Центральный
70 000 р.
ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
8 500 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
Договорная
Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе
Минск, Фрунзенский
1 900 р.
Продам готовый бизнес по воздушным шарам
Минск, Центральный
14 000 р.
Изготовление ключей,ремонт,мастерская
Минск, Фрунзенский
19 039.80 р.
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Готовый бизнесс
Минск, Первомайский
1 586.65 р.
Прямые инвестиции, от 3% в месяц
Минск, Фрунзенский
80 000 р.
Детский центр
Минск, Октябрьский
340 000 р.
Ветеринарная клиника/амбулатория
Минск, Московский
42 839.55 р.
2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Минск, Фрунзенский
160 000 р.
Стационар *Продажа бизнеса по уходу за пожилыми лю
Минск, Центральный
193 200 р.
Бизнес, Прачечная, Химчистка
Минск, Партизанский
499 р.
Продаются домены для сайта по скважинам
Минск, Центральный
1 999 р.
Продаются домены: arenda-bani.by и аренда-бани.бел
Минск, Московский
190 р.
Сайты для самозанятых, ИП, ООО.
Минск, Центральный
42 000 р.
Бизнес по реставрации деревянной мебели
Минск, Первомайский
3 500 р.
Студия звукозаписи
Минск, Фрунзенский
90 439.05 р.
Бьюти-коворкинг продажа бизнеса
Минск, Фрунзенский
16 400 р.
Прибыльный готовый арендный бизнес
Минск, Центральный
Договорная
Продажа салона красоты
Минск, Первомайский
114 238.80 р.
АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС / ВЕНДИНГ
Минск, Фрунзенский
15 866.50 р.
Официальный партнер Яндекс Такси
Минск, Московский
Договорная
Готовый бизнес в Польше
Минск, Центральный
11 000 р.
Торговый прицеп. Мини кафе.
Минск, Фрунзенский