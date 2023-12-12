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ЭлектроникаФототехника и оптика

Бинокли и телескопы в Заводском районе Минска

Монокуляр 25х35 торг уместен

30 р.

Монокуляр 25х35 торг уместен

Минск, Заводской

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Телескоп

250 р.

Телескоп

Минск, Заводской

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Бинокль

150 р.

Бинокль

Минск, Заводской

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бинокль levenhuk karma 10x42

400 р.

бинокль levenhuk karma 10x42

Минск, Заводской

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Микроскоп карманный с подсветкой х 60 (+ ультрафио

17 р.

Микроскоп карманный с подсветкой х 60 (+ ультрафио

Минск, Заводской

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СКИДКА Бинокль ночного видения Pulsar Edge GS 2.7x50 (а.46-032171)

489 р.

СКИДКА Бинокль ночного видения Pulsar Edge GS 2.7x50 (а.46-032171)

Минск, Заводской

Доставка
БИНОКЛЬ

380 р.

БИНОКЛЬ

Минск, Заводской

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Бинокль

200 р.

Бинокль

Минск, Заводской

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Телескоп новый .

100 р.

Телескоп новый .

Минск, Заводской

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Телескоп

85 р.

Телескоп

Минск, Заводской

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Бинокль 60х60 с чехлом

100 р.

Бинокль 60х60 с чехлом

Минск, Заводской

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Коллекция биноклей 90-х /не Китай

Договорная

Коллекция биноклей 90-х /не Китай

Минск, Заводской

Бинокль

70 р.

Бинокль

Минск, Заводской

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Бинокль ZENIT

250 р.

Бинокль ZENIT

Минск, Заводской

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Наглазники (поздний образец) к биноклю Б6х30

30 р.

Наглазники (поздний образец) к биноклю Б6х30

Минск, Заводской

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Телескоп Levenhuk LabZZ T3

250 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T3

Минск, Заводской

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Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer 2i Pro Pack

1 550 р.

Монтировка Sky-Watcher Star Adventurer 2i Pro Pack

Минск, Заводской

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бинокль TASCO 7 х 50 Япония

260 р.

бинокль TASCO 7 х 50 Япония

Минск, Заводской

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

450 р.

Телескоп Celestron Powerseeker 60AZ

Минск, Ленинский

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Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бинокль 12х50

290 р.

Бинокль 12х50

Минск, Московский

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Перископ буссоль ПАБ-2М

165 р.

Перископ буссоль ПАБ-2М

Минск, Московский

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Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

190 р.

Бинокль БЕРКУТ 10х50 СОМЗ (природный раскрас)

Минск, Центральный

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Микроскоп Levenhuk 2l

299 р.

Микроскоп Levenhuk 2l

Минск, Фрунзенский

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Бинокль 9х40 АНГЛИЯ

200 р.

Бинокль 9х40 АНГЛИЯ

Минск, Октябрьский

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Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

500 р.

Телескоп Sky-Waicher BK 709 EQ1

Минск, Первомайский

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Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 223

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 223

Минск, Центральный

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Онлайн-заказ

33 р.

Бинокуляр лупа-очки с подсветкой MG81007-A

Минск, Центральный

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Онлайн-заказ

28 р.

Третья рука JM501 с линзой 60 мм

Минск, Центральный

Продам телескоп

80 р.

Продам телескоп

Минск, Центральный

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Бинокль БПЦ2 12х45

300 р.

Бинокль БПЦ2 12х45

Минск, Московский

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Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

299 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 8x30 Deltrintem 1Q (а.45-037748)

Минск, Первомайский

Доставка
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Bushnell (16х52)

27.90 р.

Монокуляр Bushnell (16х52)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Nikon Action

500 р.

Nikon Action

Минск, Московский

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Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

590 р.

Бинокль Carl Zeiss Jena 15х50 Pentekarem

Минск, Центральный

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Онлайн-заказ

38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Онлайн-заказ

75 р.

Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль 10*25 Поиск

25 р.

Бинокль 10*25 Поиск

Минск, Фрунзенский

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Монокуляр 30*52

25 р.

Монокуляр 30*52

Минск, Фрунзенский

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Бинокль 50*50 Поиск

40 р.

Бинокль 50*50 Поиск

Минск, Фрунзенский

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Монокуляр 22*36

20 р.

Монокуляр 22*36

Минск, Фрунзенский

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Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Онлайн-заказ

39 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Белый, 297

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Онлайн-заказ

27 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 260

Минск, Центральный

Бинокль десантника супер широкоугольный

Договорная

Бинокль десантника супер широкоугольный

Минск, Ленинский

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Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Онлайн-заказ

69 р.

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль 8х30

280 р.

Бинокль 8х30

Минск, Центральный

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Бинокуляр - Лупа налобная с подсветкой 3 LED MG81000-G

Онлайн-заказ

55 р.

Бинокуляр - Лупа налобная с подсветкой 3 LED MG81000-G

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 297

Онлайн-заказ

39 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Черный, 297

Минск, Центральный

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Красный, 223

Онлайн-заказ

23 р.

Увеличительный экран Video Amplifier для планшета, смартфона Красный, 223

Минск, Центральный

Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
телескоп

1 600 р.

телескоп

Минск, Первомайский

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Товары с доставкой от магазинов

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

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Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Онлайн-заказ

185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

Онлайн-заказ

75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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