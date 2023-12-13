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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Заводском районе Минска

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

8 999 р.

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

Минск, Заводской

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Наличники для дверей

5 р.

Наличники для дверей

Минск, Заводской

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Панно из можевельника

50 р.

Панно из можевельника

Минск, Заводской

Бытовка сторожка

2 250 р.

Бытовка сторожка

Минск, Заводской

Туалет Т2 1х1м

650 р.

Туалет Т2 1х1м

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банный веник

6 р.

Банный веник

Минск, Заводской

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Бани, сауны, отделка, изготовление

Договорная

Бани, сауны, отделка, изготовление

Минск, Заводской

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Парная бочка на двоих кедр 160*80 см

2 270 р.

Парная бочка на двоих кедр 160*80 см

Минск, Заводской

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Веники для бани

4 р.

Веники для бани

Минск, Заводской

бак 55л самоварного типа для бани

220 р.

бак 55л самоварного типа для бани

Минск, Заводской

Печь для сауны Harvia

900 р.

Печь для сауны Harvia

Минск, Заводской

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Поддон для душа

150 р.

Поддон для душа

Минск, Заводской

Металлический гараж(бытовка)

Договорная

Металлический гараж(бытовка)

Минск, Заводской

Деревянный летний душ без бака,б/у

450 р.

Деревянный летний душ без бака,б/у

Минск, Заводской

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Термометр, табличка для бани

10 р.

Термометр, табличка для бани

Минск, Заводской

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Бак для туалетной кабины. Биотуалета

250 р.

Бак для туалетной кабины. Биотуалета

Минск, Заводской

Вагончик бытовка

8 000 р.

Вагончик бытовка

Минск, Заводской

Печь для бани с баком

1 000 р.

Печь для бани с баком

Минск, Заводской

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365

435 р.

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365

Минск, Заводской

Веник березовый

5 р.

Веник березовый

Минск, Заводской

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Металлический шкаф для дачи/металлоконструкция

300 р.

Металлический шкаф для дачи/металлоконструкция

Минск, Заводской

Чугунное основание лавки

200 р.

Чугунное основание лавки

Минск, Заводской

Банная чугунная печь Везувий

1 000 р.

Банная чугунная печь Везувий

Минск, Заводской

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Розетки и выключатели

2.50 р.

Розетки и выключатели

Минск, Заводской

Решетки для вентиляции

3 р.

Решетки для вентиляции

Минск, Заводской

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Продаю сруб бани 4x6 и сруб дома 6x6 (недорого)

Договорная

Продаю сруб бани 4x6 и сруб дома 6x6 (недорого)

Минск, Заводской

Лейка для душа

15 р.

Лейка для душа

Минск, Заводской

Дубовые и березовые веники

6 р.

Дубовые и березовые веники

Минск, Заводской

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Шапка для бани

5 р.

Шапка для бани

Минск, Заводской

Веники для бани

5 р.

Веники для бани

Минск, Заводской

Лавка для бани

Договорная

Лавка для бани

Минск, Заводской

Трапик для бани

Договорная

Трапик для бани

Минск, Заводской

Пьедестал

20 р.

Пьедестал

Минск, Заводской

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Ведро 10 л, с крышкой и пластиковой вставкой

71.50 р.

Ведро 10 л, с крышкой и пластиковой вставкой

Минск, Заводской

3 двери и перегородка

320 р.

3 двери и перегородка

Минск, Заводской

Мойка чугунная 60 х 50 см ,

30 р.

Мойка чугунная 60 х 50 см ,

Минск, Заводской

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Веники банные

Договорная

Веники банные

Минск, Заводской

Оздоровительный банный чан - купель

Договорная

Оздоровительный банный чан - купель

Минск, Заводской

Купель с печью - банный чан

8 950 р.

Купель с печью - банный чан

Минск, Заводской

Овальная корзина для белья,игрушек или в баню.

200 р.

Овальная корзина для белья,игрушек или в баню.

Минск, Заводской

Козырек на дверь, окно

150 р.

Козырек на дверь, окно

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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