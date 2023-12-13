Товары от Куфар Маркета
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Бани, хозблоки, постройки в Заводском районе Минска
8 999 р.
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м
Минск, Заводской
5 р.
Наличники для дверей
Минск, Заводской
50 р.
Панно из можевельника
Минск, Заводской
2 250 р.
Бытовка сторожка
Минск, Заводской
650 р.
Туалет Т2 1х1м
Минск, Заводской
6 р.
Банный веник
Минск, Заводской
Договорная
Бани, сауны, отделка, изготовление
Минск, Заводской
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Заводской
2 270 р.
Парная бочка на двоих кедр 160*80 см
Минск, Заводской
4 р.
Веники для бани
Минск, Заводской
220 р.
бак 55л самоварного типа для бани
Минск, Заводской
900 р.
Печь для сауны Harvia
Минск, Заводской
150 р.
Поддон для душа
Минск, Заводской
Договорная
Металлический гараж(бытовка)
Минск, Заводской
450 р.
Деревянный летний душ без бака,б/у
Минск, Заводской
10 р.
Термометр, табличка для бани
Минск, Заводской
250 р.
Бак для туалетной кабины. Биотуалета
Минск, Заводской
8 000 р.
Вагончик бытовка
Минск, Заводской
1 000 р.
Печь для бани с баком
Минск, Заводской
435 р.
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 365
Минск, Заводской
5 р.
Веник березовый
Минск, Заводской
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Заводской
300 р.
Металлический шкаф для дачи/металлоконструкция
Минск, Заводской
200 р.
Чугунное основание лавки
Минск, Заводской
1 000 р.
Банная чугунная печь Везувий
Минск, Заводской
2.50 р.
Розетки и выключатели
Минск, Заводской
3 р.
Решетки для вентиляции
Минск, Заводской
Договорная
Продаю сруб бани 4x6 и сруб дома 6x6 (недорого)
Минск, Заводской
15 р.
Лейка для душа
Минск, Заводской
6 р.
Дубовые и березовые веники
Минск, Заводской
5 р.
Шапка для бани
Минск, Заводской
5 р.
Веники для бани
Минск, Заводской
Договорная
Лавка для бани
Минск, Заводской
Договорная
Трапик для бани
Минск, Заводской
20 р.
Пьедестал
Минск, Заводской
71.50 р.
Ведро 10 л, с крышкой и пластиковой вставкой
Минск, Заводской
320 р.
3 двери и перегородка
Минск, Заводской
30 р.
Мойка чугунная 60 х 50 см ,
Минск, Заводской
Договорная
Веники банные
Минск, Заводской
Договорная
Оздоровительный банный чан - купель
Минск, Заводской
8 950 р.
Купель с печью - банный чан
Минск, Заводской
200 р.
Овальная корзина для белья,игрушек или в баню.
Минск, Заводской
150 р.
Козырек на дверь, окно
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
8.42 р.
Донник в пучке
Минск, Первомайский
8.42 р.
Полынь в пучках для бани
Минск, Первомайский
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский