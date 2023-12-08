Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Заводском районе Минска
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
15 р.
Кошки для обуви, с шипами
Минск, Заводской
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский
80 р.
Скальники
Минск, Октябрьский
50 р.
Орион-Альп. Спусковое устройство для альпинизма.
Минск, Фрунзенский
450 р.
Скальные туфли
Минск, Партизанский
400 р.
Велорюкзак Vaude TREMALGO 16.
Минск, Советский
15 р.
Альпинистское снаряжение
Минск, Центральный
450 р.
Надувной коврик Thermarest
Минск, Фрунзенский
1 р.
Карабин 50 мм
Минск, Первомайский
20 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
100 р.
Meindl Горные/треккинговые ботинки р-р 39
Минск, Ленинский
70 р.
Детская сноубордическая одежда Burton
Минск, Фрунзенский
45 р.
Компас Адрианова военный идеальное состояние
Минск, Центральный
35 р.
Палки для ходьбы скандинавской
Минск, Ленинский
150 р.
Тренажер
Минск, Фрунзенский
30 р.
Снаряжение для промышленного альпинизма
Минск, Первомайский
25 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
375 р.
Спальный мешок Deuter Orbit -5
Минск, Советский
150 р.
Коньки BAUER
Минск, Фрунзенский
180 р.
Рюкзак dakine унисекс 33 литра
Минск, Московский
250 р.
Шведская стенка из массива
Минск, Московский
50 р.
Фитбол
Минск, Фрунзенский
Договорная
Petzl Rig
Минск, Советский
130 р.
рюкзак Madshus.
Минск, Московский
550 р.
Ботинки Salomon
Минск, Фрунзенский
99 р.
Шлем для скалолазания/альпинизма cassin rock
Минск, Центральный
120 р.
ЖИЛЕТ ТРЕКИНГОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОРИГ.
Минск, Центральный
320 р.
EDELRID Eddy страховочно-спусковое устройство
Минск, Московский
35 р.
ШАГОМЕР OMRON HJ-152
Минск, Партизанский
170 р.
Рюкзак REGATTA Survivor III 45 L
Минск, Советский
60 р.
Сиденье ''Промальп''. ''Вертикаль'', Россия.
Минск, Партизанский
230 р.
Каска для альпинизма Kask plasma
Минск, Центральный
20 р.
Советский рюкзак ''Спорт''
Минск, Первомайский
30 р.
Компас рабочий на кожаном ремешке, в использовании
Минск, Ленинский
3.50 р.
Веревка Ремера мангуст 10.5 мм
Минск, Центральный
20 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минск, Первомайский
570 р.
Кошки альпинистские Petzl новые Франция
Минск, Центральный