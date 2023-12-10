Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Заводском районе Минска
50 р.
Аккумуляторы 18650 (10шт)
Минск, Заводской
2 р.
Батарейка DAEWOO 3R12
Минск, Заводской
5 р.
Зарядное для аккумуляторных батареек
Минск, Заводской
20 р.
Аккумуляторы 18650
Минск, Заводской
7 р.
Аккумулятор 18650
Минск, Заводской
11.50 р.
Аккумулятор литий ионный 18650
Минск, Заводской
19 р.
Зарядное устройство
Минск, Заводской
18 р.
Зарядное устройство универсальное
Минск, Заводской
16 р.
Зарядное для аккумуляторных батарей
Минск, Заводской
20 р.
Микропроцессорное зарядное устройство Vanson
Минск, Заводской
150 р.
Монгал
Минск, Заводской
10 р.
Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 1100 mAh (24/240
Минск, Заводской
10 р.
Power Bank
Минск, Заводской
30 р.
Зарядное устройство для батареек LENMAR PRO
Минск, Заводской
10 р.
Батарейки Power EXTRA 675 (1,45 V)
Минск, Заводской
5 р.
Аккумулятор 18650
Минск, Заводской
5 р.
Аккумулятор 18650
Минск, Заводской
20 р.
Зарядное устройство Lenmar Pro 22R
Минск, Заводской
30 р.
Зарядное устройство LiitoKala Lii-S2
Минск, Заводской
Договорная
Зарядное устройство для гироскутера
Минск, Заводской
20 р.
Зарядное для шуруповёрта 21-24V 2A
Минск, Заводской
0.50 р.
Аккумуляторы типа 18350 из одноразок и не
Минск, Заводской
15 р.
зарядка для аккумуляторов/батареек
Минск, Заводской
10 р.
Батарейка GP Lithium CR2032 5шт
Минск, Заводской
10 р.
Батарейка, аккумулятор, АКБ 18650
Минск, Заводской
20 р.
Батарейка nitecore.
Минск, Заводской
75 р.
новая солнечная батарея
Минск, Заводской
2 р.
Батарейка GP 23AF-BP A23
Минск, Заводской
Договорная
Зарядные + акб
Минск, Заводской
23 р.
GP PB330GS Зарядное устройство
Минск, Заводской
25 р.
Аккумуляторы
Минск, Заводской
30 р.
Универсальный Блок Адаптер Питания Xingma TY-1002
Минск, Заводской
0.33 р.
батарейки АА И ААА, 2А И 3А, РАБОЧИЕ алкалиновые
Минск, Заводской
8 р.
Фонарик.светодиодный.
Минск, Заводской
2 р.
Элементы питания Батарейка GP Lithium CR2430 5 шт
Минск, Заводской
20 р.
Зарядное Устройство Для Аккумуляторов Vanson
Минск, Заводской
15 р.
Радиоприемник .
Минск, Заводской
10 р.
Зарядное устройство для Ni-cd, Кроны и батареек
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
Онлайн-заказ
0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный