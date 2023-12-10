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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Заводском районе Минска

Аккумуляторы 18650 (10шт)

50 р.

Аккумуляторы 18650 (10шт)

Минск, Заводской

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Батарейка DAEWOO 3R12

2 р.

Батарейка DAEWOO 3R12

Минск, Заводской

Зарядное для аккумуляторных батареек

5 р.

Зарядное для аккумуляторных батареек

Минск, Заводской

Аккумуляторы 18650

20 р.

Аккумуляторы 18650

Минск, Заводской

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Аккумулятор 18650

7 р.

Аккумулятор 18650

Минск, Заводской

Аккумулятор литий ионный 18650

11.50 р.

Аккумулятор литий ионный 18650

Минск, Заводской

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Зарядное устройство

19 р.

Зарядное устройство

Минск, Заводской

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Зарядное устройство универсальное

18 р.

Зарядное устройство универсальное

Минск, Заводской

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Зарядное для аккумуляторных батарей

16 р.

Зарядное для аккумуляторных батарей

Минск, Заводской

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Микропроцессорное зарядное устройство Vanson

20 р.

Микропроцессорное зарядное устройство Vanson

Минск, Заводской

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Монгал

150 р.

Монгал

Минск, Заводской

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Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 1100 mAh (24/240

10 р.

Аккумулятор NiMh Smartbuy AAA/2BL 1100 mAh (24/240

Минск, Заводской

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Power Bank

10 р.

Power Bank

Минск, Заводской

Зарядное устройство для батареек LENMAR PRO

30 р.

Зарядное устройство для батареек LENMAR PRO

Минск, Заводской

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Батарейки Power EXTRA 675 (1,45 V)

10 р.

Батарейки Power EXTRA 675 (1,45 V)

Минск, Заводской

Аккумулятор 18650

5 р.

Аккумулятор 18650

Минск, Заводской

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Аккумулятор 18650

5 р.

Аккумулятор 18650

Минск, Заводской

Зарядное устройство Lenmar Pro 22R

20 р.

Зарядное устройство Lenmar Pro 22R

Минск, Заводской

Зарядное устройство LiitoKala Lii-S2

30 р.

Зарядное устройство LiitoKala Lii-S2

Минск, Заводской

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Зарядное устройство для гироскутера

Договорная

Зарядное устройство для гироскутера

Минск, Заводской

Зарядное для шуруповёрта 21-24V 2A

20 р.

Зарядное для шуруповёрта 21-24V 2A

Минск, Заводской

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Аккумуляторы типа 18350 из одноразок и не

0.50 р.

Аккумуляторы типа 18350 из одноразок и не

Минск, Заводской

зарядка для аккумуляторов/батареек

15 р.

зарядка для аккумуляторов/батареек

Минск, Заводской

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Батарейка GP Lithium CR2032 5шт

10 р.

Батарейка GP Lithium CR2032 5шт

Минск, Заводской

Батарейка, аккумулятор, АКБ 18650

10 р.

Батарейка, аккумулятор, АКБ 18650

Минск, Заводской

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Батарейка nitecore.

20 р.

Батарейка nitecore.

Минск, Заводской

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новая солнечная батарея

75 р.

новая солнечная батарея

Минск, Заводской

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Батарейка GP 23AF-BP A23

2 р.

Батарейка GP 23AF-BP A23

Минск, Заводской

Зарядные + акб

Договорная

Зарядные + акб

Минск, Заводской

GP PB330GS Зарядное устройство

23 р.

GP PB330GS Зарядное устройство

Минск, Заводской

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Аккумуляторы

25 р.

Аккумуляторы

Минск, Заводской

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Универсальный Блок Адаптер Питания Xingma TY-1002

30 р.

Универсальный Блок Адаптер Питания Xingma TY-1002

Минск, Заводской

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батарейки АА И ААА, 2А И 3А, РАБОЧИЕ алкалиновые

0.33 р.

батарейки АА И ААА, 2А И 3А, РАБОЧИЕ алкалиновые

Минск, Заводской

Фонарик.светодиодный.

8 р.

Фонарик.светодиодный.

Минск, Заводской

Элементы питания Батарейка GP Lithium CR2430 5 шт

2 р.

Элементы питания Батарейка GP Lithium CR2430 5 шт

Минск, Заводской

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Зарядное Устройство Для Аккумуляторов Vanson

20 р.

Зарядное Устройство Для Аккумуляторов Vanson

Минск, Заводской

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Радиоприемник .

15 р.

Радиоприемник .

Минск, Заводской

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Зарядное устройство для Ni-cd, Кроны и батареек

10 р.

Зарядное устройство для Ni-cd, Кроны и батареек

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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