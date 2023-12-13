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Прочие услуги в Советском районе Минска

Аренда экрана проекционного.

15 р.

Аренда экрана проекционного.

Минск, Советский

Прокат проектора.

30 р.

Прокат проектора.

Минск, Советский

Сборка АКБ из аккумуляторов 18650, 21700

420 р.

Сборка АКБ из аккумуляторов 18650, 21700

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рисование портретов на заказ (по фото)

Договорная

Рисование портретов на заказ (по фото)

Минск, Советский

Медиация в хозяйственной деятельности

300 р.

Медиация в хозяйственной деятельности

Минск, Советский

Ремонт муз. инструментов, оборудования и т.д.

50 р.

Ремонт муз. инструментов, оборудования и т.д.

Минск, Советский

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Прописка в Минске

1 000 р.

Прописка в Минске

Минск, Советский

Рисую небольшие скетчи на заказ.

2 р.

Рисую небольшие скетчи на заказ.

Минск, Советский

Ремонт детский электромобилей

10 р.

Ремонт детский электромобилей

Минск, Советский

Эскизы тату

50 р.

Эскизы тату

Минск, Советский

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Лазерная и ручная гравировка

35 р.

Лазерная и ручная гравировка

Минск, Советский

Водители для Яндекс.Такси

40 р.

Водители для Яндекс.Такси

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Аватарки на заказ для питомцев

5 р.

Аватарки на заказ для питомцев

Минск, Советский

Портрет по фото цветной

65 р.

Портрет по фото цветной

Минск, Советский

Художник оформитель. Арт. Граффити. Мурал.Пейзаж н

500 р.

Художник оформитель. Арт. Граффити. Мурал.Пейзаж н

Минск, Советский

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Регистрация,прописка в Минске

50 р.

Регистрация,прописка в Минске

Минск, Советский

Ножи строгальные ст. NSS 18%, 9хф, 8х6нфт СССР

15 р.

Ножи строгальные ст. NSS 18%, 9хф, 8х6нфт СССР

Минск, Советский

Губная гармошка (настройка, кастом)

Договорная

Губная гармошка (настройка, кастом)

Минск, Советский

Индивидуальное изготовление печаток и перстней

395 р.

Индивидуальное изготовление печаток и перстней

Минск, Советский

Аренда приставки PlayStation 4 на неделю

77 р.

Аренда приставки PlayStation 4 на неделю

Минск, Советский

Мемориальные комплексы. Ограды. Благоустройство.

Договорная

Мемориальные комплексы. Ограды. Благоустройство.

Минск, Советский

Комбинированные памятники К1. Благоуствойство. Ограды.

400 р.

Комбинированные памятники К1. Благоуствойство. Ограды.

Минск, Советский

Ремонт барабанных стоек, педалей, барабанов.

Договорная

Ремонт барабанных стоек, педалей, барабанов.

Минск, Советский

Психологическая консультация.

Договорная

Психологическая консультация.

Минск, Советский

Аренда игр PlayStation 4 и 5 на неделю. Более 210

19.90 р.

Аренда игр PlayStation 4 и 5 на неделю. Более 210

Минск, Советский

ПОИСК НУЖНОЙ ВАМ ВЕЩИ (ДОСТАВКА)

10 р.

ПОИСК НУЖНОЙ ВАМ ВЕЩИ (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

Ремонт самоваров

20 р.

Ремонт самоваров

Минск, Советский

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Индивидуальное изготовление шикарных украшений

295 р.

Индивидуальное изготовление шикарных украшений

Минск, Советский

Договорная

Прописка в Минске

Минск, Советский

Услуги из других регионов

сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сушка пиломатерьяла до 20м3

Договорная

Сушка пиломатерьяла до 20м3

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

35 р.

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 550 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бизнес на Amazon

1 540 р.

Бизнес на Amazon

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Договорная

Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ

Витебск

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