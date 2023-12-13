Прочие услуги в Советском районе Минска
15 р.
Аренда экрана проекционного.
Минск, Советский
30 р.
Прокат проектора.
Минск, Советский
420 р.
Сборка АКБ из аккумуляторов 18650, 21700
Минск, Советский
Договорная
Рисование портретов на заказ (по фото)
Минск, Советский
300 р.
Медиация в хозяйственной деятельности
Минск, Советский
50 р.
Ремонт муз. инструментов, оборудования и т.д.
Минск, Советский
1 000 р.
Прописка в Минске
Минск, Советский
2 р.
Рисую небольшие скетчи на заказ.
Минск, Советский
10 р.
Ремонт детский электромобилей
Минск, Советский
50 р.
Эскизы тату
Минск, Советский
35 р.
Лазерная и ручная гравировка
Минск, Советский
40 р.
Водители для Яндекс.Такси
Минск, Советский
5 р.
Аватарки на заказ для питомцев
Минск, Советский
65 р.
Портрет по фото цветной
Минск, Советский
500 р.
Художник оформитель. Арт. Граффити. Мурал.Пейзаж н
Минск, Советский
50 р.
Регистрация,прописка в Минске
Минск, Советский
15 р.
Ножи строгальные ст. NSS 18%, 9хф, 8х6нфт СССР
Минск, Советский
Договорная
Губная гармошка (настройка, кастом)
Минск, Советский
395 р.
Индивидуальное изготовление печаток и перстней
Минск, Советский
77 р.
Аренда приставки PlayStation 4 на неделю
Минск, Советский
Договорная
Мемориальные комплексы. Ограды. Благоустройство.
Минск, Советский
400 р.
Комбинированные памятники К1. Благоуствойство. Ограды.
Минск, Советский
Договорная
Ремонт барабанных стоек, педалей, барабанов.
Минск, Советский
Договорная
Психологическая консультация.
Минск, Советский
19.90 р.
Аренда игр PlayStation 4 и 5 на неделю. Более 210
Минск, Советский
10 р.
ПОИСК НУЖНОЙ ВАМ ВЕЩИ (ДОСТАВКА)
Минск, Советский
20 р.
Ремонт самоваров
Минск, Советский
295 р.
Индивидуальное изготовление шикарных украшений
Минск, Советский
Договорная
Прописка в Минске
Минск, Советский
Услуги из других регионов
10 р.
сантехника
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сушка пиломатерьяла до 20м3
Гомель
35 р.
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА
Гомель
1 550 р.
Бизнес на Amazon
Минск, Центральный
1 540 р.
Бизнес на Amazon
Минск, Центральный
Договорная
Радиодетали. Скупка в Гомеле, области и по РБ
Гомель
Договорная
Радиодетали. Скупка в Гродно, области и по РБ
Гродно
Договорная
Радиодетали. Скупка в Витебске, области и по РБ
Витебск