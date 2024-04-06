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Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Советском районе Минска

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Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Онлайн-заказ

59 р.

Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Онлайн-заказ

59 р.

Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit

120 р.

Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Беспроводные наушники inPods12

35 р.

Беспроводные наушники inPods12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона

Онлайн-заказ

43 р.

Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штатив для телефона Tripod 3110 универсальный, от 34 до 102 см, трипод, с держателем для смартфона,

20 р.

Штатив для телефона Tripod 3110 универсальный, от 34 до 102 см, трипод, с держателем для смартфона,

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Очки VR для телефона

12 р.

Очки VR для телефона

Гродно

Доставка по Беларуси
Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона

Онлайн-заказ

43 р.

Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

7 р.

Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

180 р.

Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клавиатура беспроводная с подсветкой, русская раскладка для тв, smart tv для телефона и телевизора

25 р.

Клавиатура беспроводная с подсветкой, русская раскладка для тв, smart tv для телефона и телевизора

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Джойстик AK66 беспроводной геймпад триггер для смартфона (телефона) Union PUBG Mobile

15 р.

Джойстик AK66 беспроводной геймпад триггер для смартфона (телефона) Union PUBG Mobile

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

29.90 р.

Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор отверток для ремонта разборки телефонов электроники

15 р.

Набор отверток для ремонта разборки телефонов электроники

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)

Онлайн-заказ

29 р.
23 р.-21%

Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий

Онлайн-заказ

128.70 р.
78 р.-39%

Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Розовый

Онлайн-заказ

128.70 р.
78 р.-39%

Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной микрофон петличка K11 IP -TC

34 р.

Беспроводной микрофон петличка K11 IP -TC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для телефона детская

10 р.

Подставка для телефона детская

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,

Онлайн-заказ

60 р.

Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Онлайн-заказ

92 р.
89 р.-3%

Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клей B-7000, T-7000. 15 мл

7 р.

Клей B-7000, T-7000. 15 мл

Гродно

Доставка по Беларуси
Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной

Онлайн-заказ

29 р.

Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

Онлайн-заказ

73 р.

Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

Онлайн-заказ

21.60 р.
18 р.-17%

Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной

Онлайн-заказ

29 р.

Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой набор 5в1 для смартфона и ПК PC клавиатура, мышь, коврик, подставка для телефона RGB Light K

85 р.

Игровой набор 5в1 для смартфона и ПК PC клавиатура, мышь, коврик, подставка для телефона RGB Light K

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)

Онлайн-заказ

29 р.
23 р.-21%

Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Розовая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцевая лампа (для селфи, фото/видео съемки) RGB RL-13 с МУЛЬТИ-режимами 32 см Штатив 216 см

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126.10 р.
97 р.-23%

Кольцевая лампа (для селфи, фото/видео съемки) RGB RL-13 с МУЛЬТИ-режимами 32 см Штатив 216 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Онлайн-заказ

19 р.

Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

Онлайн-заказ

73 р.

Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Объектив - микроскоп (увеличитель) на камеру Cellular Phone ZOOM LENS 30-ти кратный

Онлайн-заказ

29 р.
27 р.-7%

Объектив - микроскоп (увеличитель) на камеру Cellular Phone ZOOM LENS 30-ти кратный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Онлайн-заказ

45.50 р.
35 р.-23%

Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

Онлайн-заказ

11 р.

Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев

Минск, Центральный

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Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

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21.60 р.
18 р.-17%

Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий

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128.70 р.
78 р.-39%

Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Голубой

Онлайн-заказ

10 р.

Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Голубой

Минск, Центральный

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Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,

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60 р.

Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,

Минск, Центральный

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