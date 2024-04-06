Товары от Куфар Маркета
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Прочие аксессуары для телефонов для телефонов в Советском районе МинскаВсе объявления
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59 р.
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)
Минск, Центральный
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59 р.
Беспроводной петличный микрофон для Iphone (для записи сторис, ведения обзоров, диалогов, роликов)
Минск, Центральный
120 р.
Электрическая отвертка для точных работ Xiaomi Mijia Precision Screwdriver Kit
Минск, Ленинский
35 р.
Беспроводные наушники inPods12
Минск, Центральный
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43 р.
Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона
Минск, Центральный
20 р.
Штатив для телефона Tripod 3110 универсальный, от 34 до 102 см, трипод, с держателем для смартфона,
Минск, Фрунзенский
12 р.
Очки VR для телефона
Гродно
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43 р.
Набор для чистки гаджетов 8в1 / Мультифункциональный набор с подставкой для смартфона
Минск, Центральный
7 р.
Клей/герметик для проклейки b t 7000 8000
Минск, Центральный
180 р.
Ультразвуковая ванна YAXUN YX2000A (0.5L/50W)
Минск, Центральный
25 р.
Клавиатура беспроводная с подсветкой, русская раскладка для тв, smart tv для телефона и телевизора
Минск, Центральный
15 р.
Джойстик AK66 беспроводной геймпад триггер для смартфона (телефона) Union PUBG Mobile
Минск, Фрунзенский
29.90 р.
Пульт кольцо дистанционного управления Bluetooth для смартфона
Минск, Центральный
15 р.
Набор отверток для ремонта разборки телефонов электроники
Минск, Октябрьский
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Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)
Минск, Центральный
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Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий
Минск, Центральный
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Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Розовый
Минск, Центральный
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Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)
Минск, Центральный
34 р.
Беспроводной микрофон петличка K11 IP -TC
Минск, Центральный
10 р.
Подставка для телефона детская
Минск, Октябрьский
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60 р.
Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,
Минск, Центральный
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Геймпад PG-9120 телескопический беспроводной для левой руки Unicorn 2 Retractable iPEGA Android/IOS
Минск, Центральный
7 р.
Клей B-7000, T-7000. 15 мл
Гродно
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29 р.
Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной
Минск, Центральный
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73 р.
Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10
Минск, Центральный
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Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4
Минск, Центральный
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29 р.
Подставка для планшета, ноутбука LapTop Stand / Держатель металлический регулируемый складной
Минск, Центральный
85 р.
Игровой набор 5в1 для смартфона и ПК PC клавиатура, мышь, коврик, подставка для телефона RGB Light K
Минск, Фрунзенский
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Термобумага цветная для принтера Printer PeriPage mini A6, 3 шт. (5.6см х 6м)
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Розовая
Минск, Центральный
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Кольцевая лампа (для селфи, фото/видео съемки) RGB RL-13 с МУЛЬТИ-режимами 32 см Штатив 216 см
Минск, Центральный
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19 р.
Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый
Минск, Центральный
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73 р.
Кольцевая лампа блогера для Селфи и Тик Тока, фото/видео съемки с датчиком движения 360 Object A10
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Голубая
Минск, Центральный
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Объектив - микроскоп (увеличитель) на камеру Cellular Phone ZOOM LENS 30-ти кратный
Минск, Центральный
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Игровой геймпад К20 для смартфона, беспроводной (4,5 - 6,4 дюймов)
Минск, Центральный
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14 р.
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет
Минск, Центральный
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11 р.
Подставка складная держатель Patented Multi-Stand для мобильного телефона, планшета BI-2030 Оранжев
Минск, Центральный
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Металлический штатив тренога Gorillapod Tripod N99M разъем 1/4
Минск, Центральный
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Портативный мини принтер Mini Learns Printer для печати с телефона Синий
Минск, Центральный
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14 р.
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет
Минск, Центральный
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10 р.
Селфи - вспышка (подсветка) с зажимом Mini Q, USB, 3 уровня яркости Голубой
Минск, Центральный
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60 р.
Подставка - столик для ноутбука / планшета с охлаждением (1 вентилятор) Shaoyundian Notebook Cooler,
Минск, Центральный