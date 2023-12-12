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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Советском районе Минска

Фурнитура для дивана, б/у

50 р.

Фурнитура для дивана, б/у

Минск, Советский

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Удлинитель GT AE-BPW3S60-80 мебельный врезной

50 р.

Удлинитель GT AE-BPW3S60-80 мебельный врезной

Минск, Советский

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Ткань мебельная поролон синтепон.

18 р.

Ткань мебельная поролон синтепон.

Минск, Советский

Подсветка LED стеклянных шкафов полок и т.д.

39 р.

Подсветка LED стеклянных шкафов полок и т.д.

Минск, Советский

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Крепление для стеклянной полки. Нержавейка. Польша

25 р.

Крепление для стеклянной полки. Нержавейка. Польша

Минск, Советский

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Балясина, резные столбы (массив) 13*95 -2шт, 8,5*1

100 р.

Балясина, резные столбы (массив) 13*95 -2шт, 8,5*1

Минск, Советский

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Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Колеса мебельные

10 р.

Колеса мебельные

Минск, Советский

Гвозди декорат. для обивки мебели

15 р.

Гвозди декорат. для обивки мебели

Минск, Советский

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Профиль Gola (Гола) L

20 р.

Профиль Gola (Гола) L

Минск, Советский

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колесики для мебели

4 р.

колесики для мебели

Минск, Советский

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Колёсики для мебели

1 р.

Колёсики для мебели

Минск, Советский

Колеса для офисного кресла

10 р.

Колеса для офисного кресла

Минск, Советский

Колесики 4 шт

5 р.

Колесики 4 шт

Минск, Советский

Замки

20 р.

Замки

Минск, Советский

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Колесо колёсики 2шт

15 р.

Колесо колёсики 2шт

Минск, Советский

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Фурнитура на запчасти

12 р.

Фурнитура на запчасти

Минск, Советский

Мебельные ручки 64мм

2 р.

Мебельные ручки 64мм

Минск, Советский

Мебельные ручки из СССР 32мм

2 р.

Мебельные ручки из СССР 32мм

Минск, Советский

Колеса мебельные 10 шт

12 р.

Колеса мебельные 10 шт

Минск, Советский

Гибкий кабель-канал открытого типа 22х57х1300

50 р.

Гибкий кабель-канал открытого типа 22х57х1300

Минск, Советский

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Детали/фурнитура/крепление ИКЕЯ даром

Бесплатно

Детали/фурнитура/крепление ИКЕЯ даром

Минск, Советский

Комплектующие - колеса для мебели

2 р.

Комплектующие - колеса для мебели

Минск, Советский

Пятилучие алюминиевое

45 р.

Пятилучие алюминиевое

Минск, Советский

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Система открывания дверей, ящиков IKEA

25 р.

Система открывания дверей, ящиков IKEA

Минск, Советский

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МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСИКИ

2 р.

МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСИКИ

Минск, Советский

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Пластина пиастра для кресла

10 р.

Пластина пиастра для кресла

Минск, Советский

Втулки для раковины в узел наклона

5 р.

Втулки для раковины в узел наклона

Минск, Советский

Пластина пиастра для кресла

35 р.

Пластина пиастра для кресла

Минск, Советский

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петля ввертная

1 р.

петля ввертная

Минск, Советский

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Ткань замшевая

30 р.

Ткань замшевая

Минск, Советский

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Колёсики для компьютерного кресла

5 р.

Колёсики для компьютерного кресла

Минск, Советский

Ламели для кровати, раскладушки и крепление

5 р.

Ламели для кровати, раскладушки и крепление

Минск, Советский

ЗАМОК ARTEC 13284 ВРЕЗНОЙ 200(292)X43 MM. ДОСТАВКА

50 р.

ЗАМОК ARTEC 13284 ВРЕЗНОЙ 200(292)X43 MM. ДОСТАВКА

Минск, Советский

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РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ (ДОСТАВКА)

5 р.

РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ (ДОСТАВКА)

Минск, Советский

Ролик (колесо) мебельный прямоходящий,

4 р.

Ролик (колесо) мебельный прямоходящий,

Минск, Советский

Вешалки, крючки, ручки мебельные

3 р.

Вешалки, крючки, ручки мебельные

Минск, Советский

Запчасть для мебели (ламель)

4 р.

Запчасть для мебели (ламель)

Минск, Советский

Натуральная мебельная кожа производства Италия.

20 р.

Натуральная мебельная кожа производства Италия.

Минск, Советский

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Ручки мебельные Икея.

8 р.

Ручки мебельные Икея.

Минск, Советский

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Ручки мебельные Икея ENERYDA

28 р.

Ручки мебельные Икея ENERYDA

Минск, Советский

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Ручки мебельные IKEA Bagganas

20 р.

Ручки мебельные IKEA Bagganas

Минск, Советский

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Мебельные ручки

6 р.

Мебельные ручки

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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