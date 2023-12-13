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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Советском районе Минска

Фигурка ''ЗУБР''

20 р.

Фигурка ''ЗУБР''

Минск, Советский

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Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''

20 р.

Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''

Минск, Советский

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электромиксер новый СССР. Бронь

25 р.

электромиксер новый СССР. Бронь

Минск, Советский

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Ваза и рюмки СССР. Цена за все

30 р.

Ваза и рюмки СССР. Цена за все

Минск, Советский

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Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва

7 р.

Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва

Минск, Советский

Стаканы и ваза Богемия

20 р.

Стаканы и ваза Богемия

Минск, Советский

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Розетки Bohemia. Цена за все

25 р.

Розетки Bohemia. Цена за все

Минск, Советский

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Мячик для игры в гольф

5 р.

Мячик для игры в гольф

Минск, Советский

Бусы, ожерелье

Договорная

Бусы, ожерелье

Минск, Советский

Электробритва из СССР

30 р.

Электробритва из СССР

Минск, Советский

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Ступа , ступка с пестиком , СССР, алюминий.

40 р.

Ступа , ступка с пестиком , СССР, алюминий.

Минск, Советский

Платок ажурный ретро винтаж ссср 160х58

25 р.

Платок ажурный ретро винтаж ссср 160х58

Минск, Советский

Полотенце ретро С Добрым Утром петушок СССР

20 р.

Полотенце ретро С Добрым Утром петушок СССР

Минск, Советский

Платок народный ретро винтаж СССР цветы с люрексом

20 р.

Платок народный ретро винтаж СССР цветы с люрексом

Минск, Советский

Платок народный ретро винтаж СССР с люрексом

20 р.

Платок народный ретро винтаж СССР с люрексом

Минск, Советский

Пакет сумка шоппер винтаж ретро ссср

20 р.

Пакет сумка шоппер винтаж ретро ссср

Минск, Советский

Магниты на холодильник

Бесплатно

Магниты на холодильник

Минск, Советский

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Небольшая коллекция старинных утюгов

450 р.

Небольшая коллекция старинных утюгов

Минск, Советский

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Старинный утюг от углей

50 р.

Старинный утюг от углей

Минск, Советский

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Старый советский утюг

40 р.

Старый советский утюг

Минск, Советский

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Старый советский утюг

40 р.

Старый советский утюг

Минск, Советский

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Старый советский утюг

40 р.

Старый советский утюг

Минск, Советский

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Подставки для утюга на углях 10р шт.

10 р.

Подставки для утюга на углях 10р шт.

Минск, Советский

Старый советский утюг от розетки

50 р.

Старый советский утюг от розетки

Минск, Советский

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Покрывало самотканое.бронь.

Договорная

Покрывало самотканое.бронь.

Минск, Советский

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Старинный утюг на углях

40 р.

Старинный утюг на углях

Минск, Советский

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Старинный утюг на углях

40 р.

Старинный утюг на углях

Минск, Советский

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Старинный утюг на углях

40 р.

Старинный утюг на углях

Минск, Советский

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Старинный утюг на углях покрашенный

50 р.

Старинный утюг на углях покрашенный

Минск, Советский

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Старинный утюг на углях

40 р.

Старинный утюг на углях

Минск, Советский

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Утюг старинный

50 р.

Утюг старинный

Минск, Советский

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Утюг старинный

40 р.

Утюг старинный

Минск, Советский

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Светильник

300 р.

Светильник

Минск, Советский

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Комод

450 р.

Комод

Минск, Советский

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Советская карта БССР 1987г. 170х140 под плёнкой

7 р.

Советская карта БССР 1987г. 170х140 под плёнкой

Минск, Советский

Кувшин и стаканы Bohemia

60 р.

Кувшин и стаканы Bohemia

Минск, Советский

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Подставка под рюмки.

25 р.

Подставка под рюмки.

Минск, Советский

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Книги старые 1938,49,57год.

Договорная

Книги старые 1938,49,57год.

Минск, Советский

Замок врезной ЗВ1А-Ц, новый, СССР, см. описание.

30 р.

Замок врезной ЗВ1А-Ц, новый, СССР, см. описание.

Минск, Советский

Замок врезной ЗВ1А, новый, СССР, см. описание.

30 р.

Замок врезной ЗВ1А, новый, СССР, см. описание.

Минск, Советский

Пивные подставки

1 р.

Пивные подставки

Минск, Советский

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Иконы

40 р.

Иконы

Минск, Советский

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Прибор химразведки ПХР-МВ

50 р.

Прибор химразведки ПХР-МВ

Минск, Советский

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