Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Советском районе Минска
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
20 р.
Фрачник со старым вариантом герба Литвы ''Погоня''
Минск, Советский
25 р.
электромиксер новый СССР. Бронь
Минск, Советский
30 р.
Ваза и рюмки СССР. Цена за все
Минск, Советский
7 р.
Новая репродукция в упаковке металл стекло Литва
Минск, Советский
20 р.
Стаканы и ваза Богемия
Минск, Советский
25 р.
Розетки Bohemia. Цена за все
Минск, Советский
5 р.
Мячик для игры в гольф
Минск, Советский
Договорная
Бусы, ожерелье
Минск, Советский
30 р.
Электробритва из СССР
Минск, Советский
40 р.
Ступа , ступка с пестиком , СССР, алюминий.
Минск, Советский
25 р.
Платок ажурный ретро винтаж ссср 160х58
Минск, Советский
20 р.
Полотенце ретро С Добрым Утром петушок СССР
Минск, Советский
20 р.
Платок народный ретро винтаж СССР цветы с люрексом
Минск, Советский
20 р.
Платок народный ретро винтаж СССР с люрексом
Минск, Советский
20 р.
Пакет сумка шоппер винтаж ретро ссср
Минск, Советский
Бесплатно
Магниты на холодильник
Минск, Советский
450 р.
Небольшая коллекция старинных утюгов
Минск, Советский
50 р.
Старинный утюг от углей
Минск, Советский
40 р.
Старый советский утюг
Минск, Советский
40 р.
Старый советский утюг
Минск, Советский
40 р.
Старый советский утюг
Минск, Советский
10 р.
Подставки для утюга на углях 10р шт.
Минск, Советский
50 р.
Старый советский утюг от розетки
Минск, Советский
Договорная
Покрывало самотканое.бронь.
Минск, Советский
40 р.
Старинный утюг на углях
Минск, Советский
40 р.
Старинный утюг на углях
Минск, Советский
40 р.
Старинный утюг на углях
Минск, Советский
50 р.
Старинный утюг на углях покрашенный
Минск, Советский
40 р.
Старинный утюг на углях
Минск, Советский
50 р.
Утюг старинный
Минск, Советский
40 р.
Утюг старинный
Минск, Советский
300 р.
Светильник
Минск, Советский
450 р.
Комод
Минск, Советский
7 р.
Советская карта БССР 1987г. 170х140 под плёнкой
Минск, Советский
60 р.
Кувшин и стаканы Bohemia
Минск, Советский
25 р.
Подставка под рюмки.
Минск, Советский
Договорная
Книги старые 1938,49,57год.
Минск, Советский
30 р.
Замок врезной ЗВ1А-Ц, новый, СССР, см. описание.
Минск, Советский
30 р.
Замок врезной ЗВ1А, новый, СССР, см. описание.
Минск, Советский
1 р.
Пивные подставки
Минск, Советский
40 р.
Иконы
Минск, Советский
50 р.
Прибор химразведки ПХР-МВ
Минск, Советский