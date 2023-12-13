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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Советском районе Минска

Игрушки новогодние ссср

Договорная

Игрушки новогодние ссср

Минск, Советский

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Ложка серебренная

Договорная

Ложка серебренная

Минск, Советский

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Противогаз

8 р.

Противогаз

Минск, Советский

Противогаз

5 р.

Противогаз

Минск, Советский

Радиола

Договорная

Радиола

Минск, Советский

Модель Hot Wheels RLC FORD F100

170 р.

Модель Hot Wheels RLC FORD F100

Минск, Советский

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Картина

100 р.

Картина

Минск, Советский

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Статуэтка фарфор

Договорная

Статуэтка фарфор

Минск, Советский

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Брутальная,крутая пепельница.Череп.Черепа

50 р.

Брутальная,крутая пепельница.Череп.Черепа

Минск, Советский

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Коллекционные Видеокассеты .Том и Джери.Текс Эвери

50 р.

Коллекционные Видеокассеты .Том и Джери.Текс Эвери

Минск, Советский

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Вымпел ''Авто-мото.Auto Moto''.Ваз 2106.Рига.СССР.

25 р.

Вымпел ''Авто-мото.Auto Moto''.Ваз 2106.Рига.СССР.

Минск, Советский

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Редкая статуэтка ''Чайки над Камой''СССР ФАРФОР.

50 р.

Редкая статуэтка ''Чайки над Камой''СССР ФАРФОР.

Минск, Советский

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Статуэтка ''А ну ка отними'' СССР фарфор

120 р.

Статуэтка ''А ну ка отними'' СССР фарфор

Минск, Советский

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Сережки «Тюлени» из кости ,Статуэтка из кости

Договорная

Сережки «Тюлени» из кости ,Статуэтка из кости

Минск, Советский

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Фосфорная статуэтка «Олень» СССР (бронь)

45 р.

Фосфорная статуэтка «Олень» СССР (бронь)

Минск, Советский

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Ватная елочная игрушка «Гномик на листочке»

120 р.

Ватная елочная игрушка «Гномик на листочке»

Минск, Советский

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Швейная машина Подольск

95 р.

Швейная машина Подольск

Минск, Советский

Доставка
Картина ''Лошади на водопое'' (акварель)

50 р.

Картина ''Лошади на водопое'' (акварель)

Минск, Советский

Доставка
Пресс для склейки 8 или 16 мм фильма

20 р.

Пресс для склейки 8 или 16 мм фильма

Минск, Советский

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Подстаканник. СССР

50 р.

Подстаканник. СССР

Минск, Советский

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Альбом с марками

Договорная

Альбом с марками

Минск, Советский

Бокалы пивные из СССР

Договорная

Бокалы пивные из СССР

Минск, Советский

Значок Герб Республики Беларусь

Договорная

Значок Герб Республики Беларусь

Минск, Советский

Картина ручной работы

120 р.

Картина ручной работы

Минск, Советский

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Значок Ленин СССР

Договорная

Значок Ленин СССР

Минск, Советский

Казанская икона Божией матери

Договорная

Казанская икона Божией матери

Минск, Советский

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антиквариат

400 р.

антиквариат

Минск, Советский

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антиквариат

100 р.

антиквариат

Минск, Советский

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антиквариат

70 р.

антиквариат

Минск, Советский

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Ваза стеклянные

15 р.

Ваза стеклянные

Минск, Советский

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антиквариат

50 р.

антиквариат

Минск, Советский

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антиквариат

80 р.

антиквариат

Минск, Советский

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Ватная елочная игрушка

40 р.

Ватная елочная игрушка

Минск, Советский

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Бутылки из-под спиртных напитков

10 р.

Бутылки из-под спиртных напитков

Минск, Советский

Фигурка Кли Аниме Геншин Импакт

15 р.

Фигурка Кли Аниме Геншин Импакт

Минск, Советский

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Фигурка ''ЗУБР''

20 р.

Фигурка ''ЗУБР''

Минск, Советский

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ВЫМПЕЛА РАЗНЫЕ

2 р.

ВЫМПЕЛА РАЗНЫЕ

Минск, Советский

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Памятная медаль 10 съезд FDJ (комсомол ГДР) 1981

16 р.

Памятная медаль 10 съезд FDJ (комсомол ГДР) 1981

Минск, Советский

Коллекция автомобилей масштаб 1 /46

10 р.

Коллекция автомобилей масштаб 1 /46

Минск, Советский

Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

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Новогодние игрушки ссср

Договорная

Новогодние игрушки ссср

Минск, Советский

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Коллекционная монета. 20 рублей 2013г. Переливница

125 р.

Коллекционная монета. 20 рублей 2013г. Переливница

Минск, Советский

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Игрушки новогодние стеклянные ГДР

65 р.

Игрушки новогодние стеклянные ГДР

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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