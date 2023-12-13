Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Советском районе Минска
Договорная
Игрушки новогодние ссср
Минск, Советский
Договорная
Ложка серебренная
Минск, Советский
8 р.
Противогаз
Минск, Советский
5 р.
Противогаз
Минск, Советский
Договорная
Радиола
Минск, Советский
170 р.
Модель Hot Wheels RLC FORD F100
Минск, Советский
100 р.
Картина
Минск, Советский
Договорная
Статуэтка фарфор
Минск, Советский
50 р.
Брутальная,крутая пепельница.Череп.Черепа
Минск, Советский
50 р.
Коллекционные Видеокассеты .Том и Джери.Текс Эвери
Минск, Советский
25 р.
Вымпел ''Авто-мото.Auto Moto''.Ваз 2106.Рига.СССР.
Минск, Советский
50 р.
Редкая статуэтка ''Чайки над Камой''СССР ФАРФОР.
Минск, Советский
120 р.
Статуэтка ''А ну ка отними'' СССР фарфор
Минск, Советский
Договорная
Сережки «Тюлени» из кости ,Статуэтка из кости
Минск, Советский
45 р.
Фосфорная статуэтка «Олень» СССР (бронь)
Минск, Советский
120 р.
Ватная елочная игрушка «Гномик на листочке»
Минск, Советский
95 р.
Швейная машина Подольск
Минск, Советский
50 р.
Картина ''Лошади на водопое'' (акварель)
Минск, Советский
20 р.
Пресс для склейки 8 или 16 мм фильма
Минск, Советский
50 р.
Подстаканник. СССР
Минск, Советский
Договорная
Альбом с марками
Минск, Советский
Договорная
Бокалы пивные из СССР
Минск, Советский
Договорная
Значок Герб Республики Беларусь
Минск, Советский
120 р.
Картина ручной работы
Минск, Советский
Договорная
Значок Ленин СССР
Минск, Советский
Договорная
Казанская икона Божией матери
Минск, Советский
400 р.
антиквариат
Минск, Советский
100 р.
антиквариат
Минск, Советский
70 р.
антиквариат
Минск, Советский
15 р.
Ваза стеклянные
Минск, Советский
50 р.
антиквариат
Минск, Советский
80 р.
антиквариат
Минск, Советский
40 р.
Ватная елочная игрушка
Минск, Советский
10 р.
Бутылки из-под спиртных напитков
Минск, Советский
15 р.
Фигурка Кли Аниме Геншин Импакт
Минск, Советский
20 р.
Фигурка ''ЗУБР''
Минск, Советский
2 р.
ВЫМПЕЛА РАЗНЫЕ
Минск, Советский
16 р.
Памятная медаль 10 съезд FDJ (комсомол ГДР) 1981
Минск, Советский
10 р.
Коллекция автомобилей масштаб 1 /46
Минск, Советский
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
Договорная
Новогодние игрушки ссср
Минск, Советский
125 р.
Коллекционная монета. 20 рублей 2013г. Переливница
Минск, Советский
65 р.
Игрушки новогодние стеклянные ГДР
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский