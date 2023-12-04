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Компьютерная техникаОргтехника

Прочая оргтехника в Советском районе Минска

POLLY PERFORMER 566

109 844 р.

POLLY PERFORMER 566

Минск, Советский

Сабельный резак TS412 A4 BRAUBER

30 р.

Сабельный резак TS412 A4 BRAUBER

Минск, Советский

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Электро печатная машинка Ивица-М

25 р.

Электро печатная машинка Ивица-М

Минск, Советский

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Биговщик перфорация резак электрический

830 р.

Биговщик перфорация резак электрический

Минск, Советский

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Ксерокс canon 6317

150 р.

Ксерокс canon 6317

Минск, Советский

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форматер и плата питания HP 1020 1018 P1102 P1005 m1120 m1132 P2035 m1005 MF4410 и другие

25 р.

форматер и плата питания HP 1020 1018 P1102 P1005 m1120 m1132 P2035 m1005 MF4410 и другие

Минск, Советский

Копировальный аппарат A4 Canon FC-228

100 р.

Копировальный аппарат A4 Canon FC-228

Минск, Советский

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Брошюровщик Fellowes QUASAR-E 500

830 р.

Брошюровщик Fellowes QUASAR-E 500

Минск, Советский

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Роликовый резак KW-trio 13016

50 р.

Роликовый резак KW-trio 13016

Минск, Советский

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Принтер canon ImagePROGRAF

Договорная

Принтер canon ImagePROGRAF

Минск, Советский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Резак дисковый Fellowes Neutron A4 Plus (FS-54101)

Онлайн-заказ

232.48 р.

Резак дисковый Fellowes Neutron A4 Plus (FS-54101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Онлайн-заказ

551.30 р.

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Онлайн-заказ

899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

Офисный спикерфон Logitech P710e

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик RENZ RW 360

Онлайн-заказ

4 058.07 р.

Брошюровщик RENZ RW 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Счетчик банкнот

300 р.

Счетчик банкнот

Минск, Заводской

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Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

200 р.

Ламинатор А3 Гелиос ЛМ а3-4м

Минск, Московский

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Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Онлайн-заказ

9 421 р.
8 458.35 р.-10%

Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canon mf 3010

650 р.

Canon mf 3010

Минск, Первомайский

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Ламинатор Office Kit A3 L3215

94.50 р.

Ламинатор Office Kit A3 L3215

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

123.75 р.

Ламинатор Fellowes FS-57156 Lunar

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
ламинатор цифровой

80 р.

ламинатор цифровой

Минск, Фрунзенский

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Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

Онлайн-заказ

1 979.37 р.

Брошюровщик Fellowes Pulsar 300 E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

Онлайн-заказ

1 061 р.
955.22 р.-10%

Ламинатор A3 Fellowes Calibre A3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Договорная

Электрическая печатная машинка Canon QS100 РАБОЧАЯ

Минск, Центральный

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Термопереплетчик Unibind XU238

210 р.

Термопереплетчик Unibind XU238

Минск, Московский

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Широкоформатная инженерная система для печати/скан

35 900 р.

Широкоформатная инженерная система для печати/скан

Минск, Московский

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Сканер

270 р.

Сканер

Минск, Московский

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Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

100 р.

Табло клиента / VFD customer display CDK-3100W

Минск, Фрунзенский

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Ксерокс

20 р.

Ксерокс

Минск, Московский

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Ламинатор

79 р.

Ламинатор

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Презентер Logitech Wireless R400

35 р.

Презентер Logitech Wireless R400

Минск, Центральный

Титан-А

90 р.

Титан-А

Минск, Ленинский

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Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

50 р.

Машинка электропечатающая Optima SP 20 Беларусь

Минск, Первомайский

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4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

50 р.

4G Wi-Fi роутер TP-Link TL-MR6400

Минск, Московский

Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Договорная

Epson стенд для сканера MFP Scanner Stand 36''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик Gladwork iBind A8

Онлайн-заказ

94.88 р.

Брошюровщик Gladwork iBind A8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

90 р.

Беспородной маршрутизатор D-Link Dap-1360

Минск, Московский

Canon цветной

8 р.

Canon цветной

Минск, Фрунзенский

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Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

80 р.

Медиаконвертер D-Link Fast Ethernet DMC-F20SC-BCU

Минск, Московский

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

1 600 р.

Спектрофотометр X Rite I1 Pro

Минск, Фрунзенский

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Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

200 р.

Экран проекцион.на треноге150*150 ClassicSolution

Минск, Московский

Брошюровщик

1 300 р.

Брошюровщик

Минск, Фрунзенский

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Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21

300 р.

Модуль для подключения кабелей Kramer RTBUS-21

Минск, Московский

Копировальный аппарат

20 р.

Копировальный аппарат

Минск, Октябрьский

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Графический планшет ''Huion'' Q11K

Онлайн-заказ

624 р.
549 р.-12%

Графический планшет ''Huion'' Q11K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Копир Canon FC-108 A4

45 р.

Копир Canon FC-108 A4

Минск, Первомайский

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Ламинатор Gladwork Ideal A4 (LM2007)

100 р.

Ламинатор Gladwork Ideal A4 (LM2007)

Минск, Московский

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Дополнительный Стенд с лотком Xerox (097S04907)

1 400 р.

Дополнительный Стенд с лотком Xerox (097S04907)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пишущая машинка Ромашка

100 р.

Пишущая машинка Ромашка

Минск, Первомайский

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Калькулятор Электроника МК-52

50 р.

Калькулятор Электроника МК-52

Минск, Фрунзенский

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Станок для заправки картриджей

2 500 р.

Станок для заправки картриджей

Минск, Первомайский

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Ламинатор BRAUBERG L460

Онлайн-заказ

95.25 р.

Ламинатор BRAUBERG L460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Canon Напольный стенд Canon PRINTER STAND SD-23 для TM200

1 350 р.

Canon Напольный стенд Canon PRINTER STAND SD-23 для TM200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продам Плотерр Роланд

4 000 р.

Продам Плотерр Роланд

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Резак дисковый Fellowes Neutron A4 Plus (FS-54101)

Онлайн-заказ

232.48 р.

Резак дисковый Fellowes Neutron A4 Plus (FS-54101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Онлайн-заказ

551.30 р.

Ламинаторы Fellowes Saturn 3i A4 (FS-57248)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Онлайн-заказ

899.80 р.

Ламинаторы Fellowes Calibre A3 FS-57401

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Офисный спикерфон Logitech P710e

Онлайн-заказ

638.51 р.

Офисный спикерфон Logitech P710e

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Брошюровщик RENZ RW 360

Онлайн-заказ

4 058.07 р.

Брошюровщик RENZ RW 360

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ламинатор Buro BU-L280

Онлайн-заказ

75.01 р.

Ламинатор Buro BU-L280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нож-резак Kw-Trio 1300127

Онлайн-заказ

34.41 р.

Нож-резак Kw-Trio 1300127

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Онлайн-заказ

126.64 р.

Резак сабельный OFFICE KIT Cutter A3 (OKC000A3)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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