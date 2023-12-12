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Товары от Куфар Маркета

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Компьютерная техника

Оргтехника в Советском районе Минска

цветной МФУ Epson L3050 с wi-fi на запчасти или восстановление

45 р.

цветной МФУ Epson L3050 с wi-fi на запчасти или восстановление

Минск, Советский

принтер Xerox 3117 - без чипов, картридж полный

198 р.

принтер Xerox 3117 - без чипов, картридж полный

Минск, Советский

лазерный ч/б принтер НР LaserJet HP 1018 напечатал всего 5т.стр.

360 р.

лазерный ч/б принтер НР LaserJet HP 1018 напечатал всего 5т.стр.

Минск, Советский

лазерный ч/б принтер Xerox 3140 без чипов, заправлен 100% (аналог Samsung ML-1910)

255 р.

лазерный ч/б принтер Xerox 3140 без чипов, заправлен 100% (аналог Samsung ML-1910)

Минск, Советский

цветная Распечатка A3, печать документов А3 в Минске

0.50 р.

цветная Распечатка A3, печать документов А3 в Минске

Минск, Советский

Тефлоновый вал FS-2000/ 1028/ 1100/ 1110/ 1300/ 1035/ 1120D/ 1320D (2F825050/ 2H425010) (FK-150)

32 р.

Тефлоновый вал FS-2000/ 1028/ 1100/ 1110/ 1300/ 1035/ 1120D/ 1320D (2F825050/ 2H425010) (FK-150)

Минск, Советский

практически новый лазерный Ч/б принтер Brother HL-1112 / HL-1110

265 р.

практически новый лазерный Ч/б принтер Brother HL-1112 / HL-1110

Минск, Советский

надежный лазерный ч/б принтер Samsung ML-1610 без чипов, заправлен 100%

215 р.

надежный лазерный ч/б принтер Samsung ML-1610 без чипов, заправлен 100%

Минск, Советский

сетевое лазерное МФУ 3в1 (принтер сканер ксерокс) HP LaserJet M125nw / M125 + Wi-fi + lan

750 р.

сетевое лазерное МФУ 3в1 (принтер сканер ксерокс) HP LaserJet M125nw / M125 + Wi-fi + lan

Минск, Советский

лазерное МФУ 3в1 Canon MF4018 (принтер сканер ксерокс) Кэнон MF 4018 состояние нового

660 р.

лазерное МФУ 3в1 Canon MF4018 (принтер сканер ксерокс) Кэнон MF 4018 состояние нового

Минск, Советский

Цветной струйный МФУ Epson L222 с оригинальной СНПЧ (принтер сканер ксерокс) заправлен 100%

399 р.

Цветной струйный МФУ Epson L222 с оригинальной СНПЧ (принтер сканер ксерокс) заправлен 100%

Минск, Советский

Принтер мфу HP Deskjet F380

100 р.

Принтер мфу HP Deskjet F380

Минск, Советский

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550 р.

Б/у мфу тошиба А3

Минск, Советский

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Принтер со сканером Canon PIXMA MG3640, цветн., A4

50 р.

Принтер со сканером Canon PIXMA MG3640, цветн., A4

Минск, Советский

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Картридж 653 черный

40 р.

Картридж 653 черный

Минск, Советский

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надежный лазерный ч/б принтер Samsung ML-2010 без чипов, заправлен 100%

225 р.

надежный лазерный ч/б принтер Samsung ML-2010 без чипов, заправлен 100%

Минск, Советский

Ремень для шредера, уничтожителя бумаги

12 р.

Ремень для шредера, уничтожителя бумаги

Минск, Советский

Доставка
сетевое лазерное ч/б МФУ 4в1 МФУ HP M1212nf (M1212 / M1214 это M1132 + Lan, факс и автоподатчик)

680 р.

сетевое лазерное ч/б МФУ 4в1 МФУ HP M1212nf (M1212 / M1214 это M1132 + Lan, факс и автоподатчик)

Минск, Советский

Принтер Samsung SCX-4220

150 р.

Принтер Samsung SCX-4220

Минск, Советский

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МФУ Kyocera 2030dn

750 р.

МФУ Kyocera 2030dn

Минск, Советский

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лазерный МФУ 3в1 HP M1132 MFP (принтер сканер ксерокс НР 1132 аналог Canon MF3010)

499 р.

лазерный МФУ 3в1 HP M1132 MFP (принтер сканер ксерокс НР 1132 аналог Canon MF3010)

Минск, Советский

Canon MF217w

880 р.

Canon MF217w

Минск, Советский

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двухстороннее МФУ 3в1 Canon MF4320d / MF4320 / MF4350d (Принтер , копир, сканер) mf4018 + дуплекс

680 р.

двухстороннее МФУ 3в1 Canon MF4320d / MF4320 / MF4350d (Принтер , копир, сканер) mf4018 + дуплекс

Минск, Советский

Canon MP230

20 р.

Canon MP230

Минск, Советский

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цветной лазерный принтер А4 Canon LBP7010c / LBP7018c Идеал (LBP7018 аналог HP CP1025)

940 р.

цветной лазерный принтер А4 Canon LBP7010c / LBP7018c Идеал (LBP7018 аналог HP CP1025)

Минск, Советский

двухстороннее лазерное сетевое МФУ 4в1 Canon i-SENSYS MF5940dn аналог MF6180dw / MF6140dn / MF5980dw

1 190 р.

двухстороннее лазерное сетевое МФУ 4в1 Canon i-SENSYS MF5940dn аналог MF6180dw / MF6140dn / MF5980dw

Минск, Советский

практически новый кэнон MF-4410 лазерное МФУ 3в1 Canon MF4410 (аналог mf3010) Новый картридж

680 р.

практически новый кэнон MF-4410 лазерное МФУ 3в1 Canon MF4410 (аналог mf3010) Новый картридж

Минск, Советский

МФУ Canon

690 р.

МФУ Canon

Минск, Советский

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сетевое лазерное МФУ 4в1 HP LaserJet Pro MFP M134fn / M134 / M134a принтер сканер ксерокс

440 р.

сетевое лазерное МФУ 4в1 HP LaserJet Pro MFP M134fn / M134 / M134a принтер сканер ксерокс

Минск, Советский

Мфу xerox 3025 на з.ч.

100 р.

Мфу xerox 3025 на з.ч.

Минск, Советский

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Фотобарабаны для принтеров HP, Xerox, Canon...

70 р.

Фотобарабаны для принтеров HP, Xerox, Canon...

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Детали для принтеров и МФУ Xerox (под заказ)

50 р.

Детали для принтеров и МФУ Xerox (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Запчасти для Lexmark (под заказ)

68 р.

Запчасти для Lexmark (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплектующие (детали) HP для принтеров и МФУ

95 р.

Комплектующие (детали) HP для принтеров и МФУ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Картриджи Kyocera (оригиналы), все модели

100 р.

Картриджи Kyocera (оригиналы), все модели

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Лазерные картриджи Canon (оригинал), все модели

120 р.

Лазерные картриджи Canon (оригинал), все модели

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Картриджи для принтера под заказ

50 р.

Картриджи для принтера под заказ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Чернила Universal для принтера/картриджа

20 р.

Чернила Universal для принтера/картриджа

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Тонер / чернила для картриджа (принтера)

20 р.

Тонер / чернила для картриджа (принтера)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
принтер Epson EcoTank L1250

650 р.

принтер Epson EcoTank L1250

Минск, Советский

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Epson l800

550 р.

Epson l800

Минск, Советский

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Легендарный HP LaserJet 1200

200 р.

Легендарный HP LaserJet 1200

Минск, Советский

Принтер цветной Canon со сканером

150 р.

Принтер цветной Canon со сканером

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Онлайн-заказ

41.02 р.

Картридж Cactus CS-CF400X Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Онлайн-заказ

26.03 р.

Картридж EasyPrint LS-111S (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Онлайн-заказ

477.20 р.

Драм-картридж 101R00554 (для Xerox VersaLink B400/ B405)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Онлайн-заказ

36 р.

Картридж 30X/ CF230X (для HP LaserJet Pro M203/ M227) Hi-Black, повышенная ёмкость

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Онлайн-заказ

137.60 р.

Картридж 652/ F6V24AE (для HP DeskJet 1115/ 2135/ 2136/ 3636/ 3785/ 3790) Hi-Black, цветной, адаптир

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Онлайн-заказ

128.70 р.

Картридж 006R01462 (для Xerox WorkCentre 7120/ 7125/ 7220/ 7225) Hi-Black, жёлтый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Онлайн-заказ

102.70 р.

Тонер Oki C831/ C861 (Hi-Black) Bk, 220 г, банка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Онлайн-заказ

99.20 р.

Картридж 44315323/ 44315307 (для OKI C610) Hi-Black, голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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