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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Советском районе Минска

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Конвектор электрический 1,5 кВт ТЕРМИЯ ЕВУА-1,5/230-2(с)

114.96 р.

Конвектор электрический 1,5 кВт ТЕРМИЯ ЕВУА-1,5/230-2(с)

Минск, Центральный

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Климатические системы умного дома

Договорная

Климатические системы умного дома

Минская, Минский район

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Конвектор электрический ЭВНА-1,0/230С2(мбш) 1,0 кВт ТЕРМИЯ ЭВНА-1,0/С2/мбш(бкр)

164.30 р.

Конвектор электрический ЭВНА-1,0/230С2(мбш) 1,0 кВт ТЕРМИЯ ЭВНА-1,0/С2/мбш(бкр)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нагреватель воздуха электрический EHR-05/3E ECOTERM EHR-05/3E

255.28 р.

Нагреватель воздуха электрический EHR-05/3E ECOTERM EHR-05/3E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор электрический

75 р.

Конвектор электрический

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Нагреватель воздуха электрический EHR-09/3E ECOTERM EHR-09/3E

334.46 р.

Нагреватель воздуха электрический EHR-09/3E ECOTERM EHR-09/3E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
THERAPY AIR ION

976.41 р.

THERAPY AIR ION

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

490 р.

Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Метеостанция с часами и внешним датчиком TA-298

30 р.

Метеостанция с часами и внешним датчиком TA-298

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель ИКО-1500Л РЕСАНТА 67/5/10

116.27 р.

Инфракрасный обогреватель ИКО-1500Л РЕСАНТА 67/5/10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель ИКО-800Л РЕСАНТА 67/5/9

62.74 р.

Инфракрасный обогреватель ИКО-800Л РЕСАНТА 67/5/9

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы электронные настенные Gaosiio DS-3810L 410*30*170 мм (Календарь, Температура, Влажность)

85 р.

Часы электронные настенные Gaosiio DS-3810L 410*30*170 мм (Календарь, Температура, Влажность)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

79.90 р.

Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

19.89 р.

Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биокамин ЛОФТ

1 110.70 р.

Биокамин ЛОФТ

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Пушка тепловая WAB-2000R EDON 1023010109

99.42 р.

Пушка тепловая WAB-2000R EDON 1023010109

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор ТВК-3 РЕСАНТА 67/2/5

303.10 р.

Тепловентилятор ТВК-3 РЕСАНТА 67/2/5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловая пушка EHC-03/1D ECOTERM EHC-03/1D

136 р.

Тепловая пушка EHC-03/1D ECOTERM EHC-03/1D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловая пушка ТЭП-2000 РЕСАНТА 67/1/1

162 р.

Тепловая пушка ТЭП-2000 РЕСАНТА 67/1/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нагреватель воздуха электрический 2 квт ECOTERM EHC-02/1E

130.30 р.

Нагреватель воздуха электрический 2 квт ECOTERM EHC-02/1E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix

Онлайн-заказ

59 р.

Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор ОК-1000С РЕСАНТА 67/4/6

102 р.

Конвектор ОК-1000С РЕСАНТА 67/4/6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор ОК-1000 РЕСАНТА 67/4/1

128.04 р.

Конвектор ОК-1000 РЕСАНТА 67/4/1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Инфракрасный обогреватель ИКО-800 РЕСАНТА 67/5/3

135 р.

Инфракрасный обогреватель ИКО-800 РЕСАНТА 67/5/3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор BFH/S-01 BALLU НС-1133493

69.98 р.

Тепловентилятор BFH/S-01 BALLU НС-1133493

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пушка тепловая WAB-2000S EDON 1023010108

89.64 р.

Пушка тепловая WAB-2000S EDON 1023010108

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор BOH/CB-07W BALLU НС-1133489

146.93 р.

Масляный радиатор BOH/CB-07W BALLU НС-1133489

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Масляный радиатор BOH/CB-05W BALLU НС-1133488

160.76 р.

Масляный радиатор BOH/CB-05W BALLU НС-1133488

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор ОК-1500Е РЕСАНТА 67/4/13

205.02 р.

Конвектор ОК-1500Е РЕСАНТА 67/4/13

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пушка тепловая WAB-3000R EDON 1023010208

118.50 р.

Пушка тепловая WAB-3000R EDON 1023010208

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловая пушка EHR-05/3E ECOTERM ET1523-2

227.80 р.

Тепловая пушка EHR-05/3E ECOTERM ET1523-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор ОК-2500 РЕСАНТА 67/4/10

226.02 р.

Конвектор ОК-2500 РЕСАНТА 67/4/10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор ОК-2000 РЕСАНТА 67/4/4

197.04 р.

Конвектор ОК-2000 РЕСАНТА 67/4/4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1307

98.52 р.

Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1307

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1306

94.19 р.

Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1306

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix

Онлайн-заказ

59 р.

Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор Sencor SFH 9012

89 р.

Тепловентилятор Sencor SFH 9012

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Конвектор электрический NORMANN ACH-152

164.70 р.

Конвектор электрический NORMANN ACH-152

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тепловентилятор ТВК-EU-2 EUROLUX керамика РЕСАНТА 67/2/7

91.04 р.

Тепловентилятор ТВК-EU-2 EUROLUX керамика РЕСАНТА 67/2/7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Конвектор электрический NORMANN ACH-202

187 р.

Конвектор электрический NORMANN ACH-202

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Нагреватель воздуха дизельный непрямой 50 квт 2 колеса ECOTERM DHI-50W

3 332 р.

Нагреватель воздуха дизельный непрямой 50 квт 2 колеса ECOTERM DHI-50W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Онлайн-заказ

55.25 р.

Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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