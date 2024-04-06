Прочая климатическая техника в Советском районе Минска

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Прочая климатическая техника в Советском районе МинскаВсе объявления
114.96 р.
Конвектор электрический 1,5 кВт ТЕРМИЯ ЕВУА-1,5/230-2(с)
Минск, Центральный
Договорная
Климатические системы умного дома
Минская, Минский район
164.30 р.
Конвектор электрический ЭВНА-1,0/230С2(мбш) 1,0 кВт ТЕРМИЯ ЭВНА-1,0/С2/мбш(бкр)
Минск, Центральный
255.28 р.
Нагреватель воздуха электрический EHR-05/3E ECOTERM EHR-05/3E
Минск, Центральный
75 р.
Конвектор электрический
Минск, Московский
334.46 р.
Нагреватель воздуха электрический EHR-09/3E ECOTERM EHR-09/3E
Минск, Центральный
976.41 р.
THERAPY AIR ION
Минск, Центральный
490 р.
Отопитель дизельный автономный - вебасто отопитель 8 кВт
Минск, Первомайский
30 р.
Метеостанция с часами и внешним датчиком TA-298
Минск, Центральный
116.27 р.
Инфракрасный обогреватель ИКО-1500Л РЕСАНТА 67/5/10
Минск, Центральный
62.74 р.
Инфракрасный обогреватель ИКО-800Л РЕСАНТА 67/5/9
Минск, Центральный
85 р.
Часы электронные настенные Gaosiio DS-3810L 410*30*170 мм (Календарь, Температура, Влажность)
Минск, Центральный
79.90 р.
Электрическая грелка для ног Foot Warmer с 5-ю режимами тепла
Минск, Центральный
19.89 р.
Термометр с гигрометром (метеостанция) HTC-1
Минск, Центральный
1 110.70 р.
Биокамин ЛОФТ
Минская, Дзержинск
99.42 р.
Пушка тепловая WAB-2000R EDON 1023010109
Минск, Центральный
303.10 р.
Тепловентилятор ТВК-3 РЕСАНТА 67/2/5
Минск, Центральный
136 р.
Тепловая пушка EHC-03/1D ECOTERM EHC-03/1D
Минск, Центральный
162 р.
Тепловая пушка ТЭП-2000 РЕСАНТА 67/1/1
Минск, Центральный
130.30 р.
Нагреватель воздуха электрический 2 квт ECOTERM EHC-02/1E
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
59 р.
Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix
Минск, Центральный
102 р.
Конвектор ОК-1000С РЕСАНТА 67/4/6
Минск, Центральный
128.04 р.
Конвектор ОК-1000 РЕСАНТА 67/4/1
Минск, Центральный
135 р.
Инфракрасный обогреватель ИКО-800 РЕСАНТА 67/5/3
Минск, Центральный
69.98 р.
Тепловентилятор BFH/S-01 BALLU НС-1133493
Минск, Центральный
89.64 р.
Пушка тепловая WAB-2000S EDON 1023010108
Минск, Центральный
146.93 р.
Масляный радиатор BOH/CB-07W BALLU НС-1133489
Минск, Центральный
160.76 р.
Масляный радиатор BOH/CB-05W BALLU НС-1133488
Минск, Центральный
205.02 р.
Конвектор ОК-1500Е РЕСАНТА 67/4/13
Минск, Центральный
118.50 р.
Пушка тепловая WAB-3000R EDON 1023010208
Минск, Центральный
227.80 р.
Тепловая пушка EHR-05/3E ECOTERM ET1523-2
Минск, Центральный
226.02 р.
Конвектор ОК-2500 РЕСАНТА 67/4/10
Минск, Центральный
197.04 р.
Конвектор ОК-2000 РЕСАНТА 67/4/4
Минск, Центральный
98.52 р.
Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1307
Минск, Центральный
94.19 р.
Тепловентилятор ТВ-4 (2000 Вт, регул. мощн. (1200/2000 Вт), термостат) TDM SQ2520-1306
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
59 р.
Часы - метеостанция с будильником и проектором времени Jetix
Минск, Центральный
89 р.
Тепловентилятор Sencor SFH 9012
Минск, Советский
164.70 р.
Конвектор электрический NORMANN ACH-152
Минск, Центральный
91.04 р.
Тепловентилятор ТВК-EU-2 EUROLUX керамика РЕСАНТА 67/2/7
Минск, Центральный
187 р.
Конвектор электрический NORMANN ACH-202
Минск, Центральный
3 332 р.
Нагреватель воздуха дизельный непрямой 50 квт 2 колеса ECOTERM DHI-50W
Минск, Центральный
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55.25 р.
Настольные зеркальные LED-часы YQ-719 (часы, будильник, термометр, календарь)
Минск, Центральный