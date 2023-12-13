Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Советском районе Минска
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
90 р.
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см
Минск, Советский
100 р.
Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER
Минск, Советский
150 р.
Лампа настольная
Минск, Советский
250 р.
Люстра латунь
Минск, Советский
100 р.
Пепельница (Индия)
Минск, Советский
100 р.
Венчальная пара 290х260 мм
Минск, Советский
Договорная
Книга произведений Достоевского, 1940 год
Минск, Советский
Договорная
Картина
Минск, Советский
150 р.
Пистоль сувенирный Испанский образца XVIll века
Минск, Советский
179 р.
Картина из каменной крошки. Ручная работа.
Минск, Советский
Договорная
Картина из гобелена
Минск, Советский
750 р.
Тарелка Rosen thal
Минск, Советский
40 р.
Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)
Минск, Советский
15 р.
Микро фигурка из стекла Ослик Яков
Минск, Советский
25 р.
Интерьерная фигурка из стекла панда Сюнмао
Минск, Советский
65 р.
Интерьерная скульптура из стекла Козий муж
Минск, Советский
30 р.
Подвесная новогодняя фигурка из стекла птицы колиб
Минск, Советский
15 р.
Подвесная птица колибри Sol
Минск, Советский
Договорная
Интерьерная скульптура из стекла Рыба Louis Le Roi
Минск, Советский
Договорная
Интерьерная скульптура из стекла Рыба Incredible C
Минск, Советский
15 р.
Микро фигурка из стекла панды семьи Ли
Минск, Советский
15 р.
Микро фигурка из стекла совы графства Саффолк
Минск, Советский
15 р.
Микро фигурка из стекла ворон Гамлет Ашотович
Минск, Советский
25 р.
Интерьерная фигурка из стекла петух Евгеньевич
Минск, Советский
25 р.
Интерьерная фигурка из стекла- улитка Щ
Минск, Советский
25 р.
Интерьерная фигурка из стекла пингвин Лала
Минск, Советский
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
40 р.
Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)
Минск, Советский
Договорная
Вазочка Хохлома СССР
Минск, Советский
Договорная
Статуэтка Пьяный Клоун, винтаж.
Минск, Советский
10 р.
Картина, панно Зубр на срезе берёзы
Минск, Советский
140 р.
Статуэтка
Минск, Советский
15 р.
Стеклянная фигурка ёжика СССР
Минск, Советский
9 600 р.
Икона
Минск, Советский
1 200 р.
Статуэтка ''Парочка''
Минск, Советский
260 р.
Большие фарфоровые статуэтки. Винтаж. Испания
Минск, Советский
20 р.
Шкатулка деревянная инкрустация соломкой
Минск, Советский
120 р.
Картина ''ЛЕБЕДЬ''
Минск, Советский
150 р.
Ватная игрушка
Минск, Советский
Договорная
Шкатулки винтажные .
Минск, Советский
Договорная
2 набора новые СССР 9 БАКАЛОВ 10 РЮМОК ХРУСТАЛЬ
Минск, Советский