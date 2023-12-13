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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Советском районе Минска

Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

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Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

90 р.

Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

Минск, Советский

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Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

100 р.

Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

Минск, Советский

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Лампа настольная

150 р.

Лампа настольная

Минск, Советский

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Люстра латунь

250 р.

Люстра латунь

Минск, Советский

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Пепельница (Индия)

100 р.

Пепельница (Индия)

Минск, Советский

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Венчальная пара 290х260 мм

100 р.

Венчальная пара 290х260 мм

Минск, Советский

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Договорная

Книга произведений Достоевского, 1940 год

Минск, Советский

Картина

Договорная

Картина

Минск, Советский

Пистоль сувенирный Испанский образца XVIll века

150 р.

Пистоль сувенирный Испанский образца XVIll века

Минск, Советский

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Картина из каменной крошки. Ручная работа.

179 р.

Картина из каменной крошки. Ручная работа.

Минск, Советский

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Картина из гобелена

Договорная

Картина из гобелена

Минск, Советский

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Тарелка Rosen thal

750 р.

Тарелка Rosen thal

Минск, Советский

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Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)

40 р.

Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)

Минск, Советский

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Микро фигурка из стекла Ослик Яков

15 р.

Микро фигурка из стекла Ослик Яков

Минск, Советский

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Интерьерная фигурка из стекла панда Сюнмао

25 р.

Интерьерная фигурка из стекла панда Сюнмао

Минск, Советский

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Интерьерная скульптура из стекла Козий муж

65 р.

Интерьерная скульптура из стекла Козий муж

Минск, Советский

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Подвесная новогодняя фигурка из стекла птицы колиб

30 р.

Подвесная новогодняя фигурка из стекла птицы колиб

Минск, Советский

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Подвесная птица колибри Sol

15 р.

Подвесная птица колибри Sol

Минск, Советский

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Интерьерная скульптура из стекла Рыба Louis Le Roi

Договорная

Интерьерная скульптура из стекла Рыба Louis Le Roi

Минск, Советский

Интерьерная скульптура из стекла Рыба Incredible C

Договорная

Интерьерная скульптура из стекла Рыба Incredible C

Минск, Советский

Микро фигурка из стекла панды семьи Ли

15 р.

Микро фигурка из стекла панды семьи Ли

Минск, Советский

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Микро фигурка из стекла совы графства Саффолк

15 р.

Микро фигурка из стекла совы графства Саффолк

Минск, Советский

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Микро фигурка из стекла ворон Гамлет Ашотович

15 р.

Микро фигурка из стекла ворон Гамлет Ашотович

Минск, Советский

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Интерьерная фигурка из стекла петух Евгеньевич

25 р.

Интерьерная фигурка из стекла петух Евгеньевич

Минск, Советский

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Интерьерная фигурка из стекла- улитка Щ

25 р.

Интерьерная фигурка из стекла- улитка Щ

Минск, Советский

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Интерьерная фигурка из стекла пингвин Лала

25 р.

Интерьерная фигурка из стекла пингвин Лала

Минск, Советский

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Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

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Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

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Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)

40 р.

Декоративная тарелка 20 см (Швейцария)

Минск, Советский

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Вазочка Хохлома СССР

Договорная

Вазочка Хохлома СССР

Минск, Советский

Статуэтка Пьяный Клоун, винтаж.

Договорная

Статуэтка Пьяный Клоун, винтаж.

Минск, Советский

Картина, панно Зубр на срезе берёзы

10 р.

Картина, панно Зубр на срезе берёзы

Минск, Советский

Статуэтка

140 р.

Статуэтка

Минск, Советский

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Стеклянная фигурка ёжика СССР

15 р.

Стеклянная фигурка ёжика СССР

Минск, Советский

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Икона

9 600 р.

Икона

Минск, Советский

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Статуэтка ''Парочка''

1 200 р.

Статуэтка ''Парочка''

Минск, Советский

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Большие фарфоровые статуэтки. Винтаж. Испания

260 р.

Большие фарфоровые статуэтки. Винтаж. Испания

Минск, Советский

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Шкатулка деревянная инкрустация соломкой

20 р.

Шкатулка деревянная инкрустация соломкой

Минск, Советский

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Картина ''ЛЕБЕДЬ''

120 р.

Картина ''ЛЕБЕДЬ''

Минск, Советский

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Ватная игрушка

150 р.

Ватная игрушка

Минск, Советский

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Шкатулки винтажные .

Договорная

Шкатулки винтажные .

Минск, Советский

2 набора новые СССР 9 БАКАЛОВ 10 РЮМОК ХРУСТАЛЬ

Договорная

2 набора новые СССР 9 БАКАЛОВ 10 РЮМОК ХРУСТАЛЬ

Минск, Советский

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